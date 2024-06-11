Удобрение лоббистов

Вызывавшие некоторый когнитивный диссонанс сдержанно-одобрительные программные заявления крупных бизнесменов о поддержке планов властей о «справедливом перераспределении», а по факту — повышении налоговой нагрузки, в том числе на их компании, начинают, наконец, сменяться здоровой критикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Одну из громких кампаний в последние дни начали производители удобрений. В эфире телеканала «Россия 24», который цитирует «Интерфакс», президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), бывший глава «Фосагро» Андрей Гурьев заявил, что в ситуации низких мировых цен на удобрения высокий НДПИ негативно влияет на развитие рудно-сырьевой базы и принятие инвестиционных решений по новым проектам. Кроме того, подчеркнул он, НДПИ для отрасли уже индексировался в 2020 и 2021 годах и сегодня для производителей фосфатного сырья в себестоимости добытой руды на налог приходится 28% — один из самых высоких в мире показателей. Гендиректор «Фосагро» Михаил Рыбников сказал «РИА Новости», что на этой неделе Минпромторг и Минэкономики проведут совещания с производителями удобрений, выразив надежду на пересмотр параметров налоговой реформы.

Представители других рентных отраслей, которых также должно коснуться повышение налогов, по крайней мере на публике все еще сдержаны. Гендиректор «Полюса» Алексей Востоков в комментарии ТАСС предпочел назвать стакан наполовину полным, отметив, что готовящаяся параллельно отмена курсовой экспортный пошлины позволит золотодобытчикам получить выгоду от растущего спроса.

Более активная на этом в целом благостном фоне публичная кампания производителей удобрений может быть связана с тем, что эта отрасль в целом еще не привыкла к повышенному вниманию к как к источнику пополнения бюджета. До индексации НДПИ в 2020 году основной нагрузкой участников рынка, как считается, было предоставление скидок аграриям при поставках на внутренний рынок. Затем же, помимо повышения налога на добычу, появились экспортные квоты и пошлины. Да и от санкций ее экспортеры пострадали меньше многих других.

Именно экспортная линия «торга» вокруг налогов сейчас выглядит наиболее вероятной. РАПУ, как говорил в ходе ПМЭФ-2024 Андрей Гурьев, выступает за отказ от квот на экспорт удобрений, установленных до 30 ноября 2024 года. Дефицита на внутреннем рынке нет, производство растет, а спрос на зарубежных рынках высокий, подчеркивал он. Для аграриев, однако, это может стать сомнительной новостью. Ведь экспортные ограничения сдерживают рост внутренних цен, а при повышении налогов возможностей для скидок становится меньше.