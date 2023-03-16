Руду гонят из подземелья

Минфин, который существенно увеличил налоги для металлургического сектора в 2022 году, может снизить НДПИ для железной руды, которую добывают подземным способом. В министерстве признают, что себестоимость добычи на таких месторождениях выше. Потенциальные бенефициары этой меры — Промышленно-металлургический холдинг, «Северсталь» и Evraz. Металлургические компании настаивают на снижении налоговой нагрузки для всей добычи руды и привязке ставки НДПИ к российским ценам, а не мировым котировкам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Ващук, Коммерсантъ Фото: Мария Ващук, Коммерсантъ

Минфин не готов фундаментально менять принципы налогообложения добычи железной руды, но может снизить нагрузку для руды, добываемой подземным способом, заявил 16 марта замминистра финансов Алексей Сазанов. «Возможно, в части подземной добычи послабления появятся, потому что объективно там себестоимость выше, чем в традиционной добыче, и это надо учитывать. Вот в этой части — да, мы обсуждаем с ассоциацией "Русская сталь". Я думаю, что весной будет какое-то решение»,— сообщил он (цитата по «Интерфакс»). С 1 январе 2022 года действует повышенный НДПИ на железную руду — ставка была привязана к мировым котировкам и установлена на уровне 4,8% от котировки на сырье в Китае (Iron Ore Fines).

Металлургические компании после введения санкций в 2022 году пытались убедить правительство снизить для них налоги, повышенные в 2021 году на фоне высоких мировых котировок на коксующийся уголь, сталь и продукты передела. В стратегии развития металлургии до 2030 года, утвержденной правительством в декабре 2022 года, говорится, что введенные с начала 2022 года ставки НДПИ на железную руду и акциз на жидкую сталь учитывают рыночные механизмы ценообразования при отсутствии ограничений на продажу и транспортировку. Однако теперь из-за санкций фактические контракты на экспорт металлопродукции на новые рынки заключаются с дисконтом к публикуемым котировкам.

Минфин частично пошел навстречу отрасли и скорректировал акциз на жидкую сталь. Если прежде он взимался в случае, если цена сляба превышала $300 за тонну, то с 1 августа 2022 года цена отсечения была повышена и установлена на уровне 30 тыс. руб.

Однако по руде договоренности пока не достигнуты. Ассоциация металлургов «Русская сталь» предложила привязать НДПИ на коксующийся уголь и железную руду к российским ценам, обсуждение этой идеи продолжается.

В России основные объемы добычи железной руды ведутся открытым способом, что позволяет иметь относительно невысокую себестоимость руды, тогда как себестоимость добычи подземным способом обычно в два-четыре раз больше. Борис Красноженов из Альфа-банка говорит, что месторождения отрабатываются подземным образом в случае высокого содержания железа (50–60%) и низкого содержания вредных примесей. «Добытая руда не нуждается в обогащении и после извлечения из забоя проходит минимальный процесс переработки. Получаемый продукт называется "агломерационная руда". Себестоимость производства на подземных рудниках обычно выше, чем на открытом месторождении, но все зависит от глубины шахты и качественного состава»,— отмечает он.

Согласно информационно-техническому справочнику по наилучшим доступным технологиям «Добыча и обогащение железных руд» от 2017 года (.pdf), в России подземная добыча сосредоточена в основном на семи предприятиях. Наиболее крупный из них — комбинат «КМАруда» Промышленно-металлургического холдинга Евгения Зубицкого, на который приходится 20% всей подземной добычи. У «Северстали» есть Яковлевский рудник и Оленегорский ГОК, у Evraz — месторождения в Западной Сибири, входящие в «Евразруду». ОМК Анатолия Седых в 2022 году рассматривала возможность участия в аукционе на Приоскольское месторождение железной руды, которое предполагалось разрабатывать подземным способом, но в итоге на торги никто не заявился.

Евгений Зайнуллин