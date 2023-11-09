Налог в составе платиновой группы

Проблема расчета НДПИ для добытчиков металлов платиновой группы заинтересовала Верховный суд РФ (ВС). В экономколлегию суда передано дело компании «Косьвинский камень», которая настаивает на праве применять рентный коэффициент 1 (используется при добыче золота и серебра), поскольку добываемые концентраты содержат долю золота. ФНС считает, что в отношении платины должен применяться повышенный коэффициент — 3,5. Это сделало нерентабельной работу ряда предприятий, так как налог составил 21–22% выручки. До сих пор практика складывалась в пользу налоговиков. Юристы ожидают, что ВС поддержит компанию в прецедентном для отрасли кейсе и позволит бизнесу вернуть переплату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ВС рассмотрит дело о расчете НДПИ для добывающих платину предприятий. Вопрос остро встал для отрасли с января 2021 года, когда в Налоговом кодексе (НК) появился рентный коэффициент (Крента), применяемый к ставке НДПИ. Для добычи драгметаллов, если концентрат содержит золото или серебро, Крента равен 1, в иных случаях он устанавливается в размере 3,5. Новое регулирование вызвало разночтения по расчету налога у платинодобывающих компаний и ФНС, что повлекло споры.

Одним из них стало дело ЗАО «Косьвинский камень» (разрабатывает Тылай-Косьвинское месторождение в Свердловской области, его запасы платины и золота на конец 2021 года составляли 4,3 тонны) с налоговой инспекцией, доначислившей ему за август 2021 года 9,3 млн руб. НДПИ и еще 1 млн руб. пени и штрафов.

Предприятие отразило в декларации концентрат (доля платины 0,7, доля золота 0,0028), применив к расчету налога коэффициент 1. Но налоговики сочли, что наличие в концентрате платины означает применение Крента 3,5. «Косьвинский камень» оспорил решение инспекции, но арбитражные суды признали его законным. По их мнению, налог рассчитывается с доли каждого драгметалла в концентрате (6% для золота и 6,5% для остальных) и для незолотых металлов должен применяться Крента 3,5. Для Крента 1 добываемый концентрат «может быть только золотым, серебряным, золотосеребряным, что исключает наличие в таком концентрате металлов платиновой группы».

Компания подала жалобу в ВС, пояснив, что добыча драгметаллов — это извлечение минерального сырья из россыпных месторождений. Сами металлы потом извлекают аффинажные заводы, а не недропользователи, поэтому НДПИ облагается именно концентрат. При этом Крента 1 установлен для всех концентратов, содержащих золото или серебро, вне зависимости от их доли, подчеркнули в компании.

Кроме того, целью введения Крента было «более справедливое перераспределение рентных доходов», отмечает заявитель, но добытчики платины и без этого платили по ставке 6–6,5%, тогда как в Минфине говорили о стремлении через Крента повысить «эффективную ставку НДПИ до 2–3%» от выручки, приблизив ее к среднемировому уровню. Причем для добытчиков золота Крента равен 1, хотя «цена золота примерно в два раза выше цены платины» (на 30 октября стоимость платины на мировом рынке достигала $935, золота — $2005 за тройскую унцию). Такой подход нарушает «принцип экономического основания налога» и приводит к «произвольности налогообложения». По этим доводам ВС передал дело в экономколлегию.

Управляющий партнер «Пепеляев Групп» Сергей Пепеляев, представляющий интересы «Косьвинского камня» в суде, оценивает «шансы на поддержку доводов компании в ВС как высокие». По его словам, предлагаемый налоговиками расчет НДПИ для добычи золотоплатинового концентрата «экономически нелогичен и уже привел к остановке работы заявителя и ряда других предприятий в Свердловской области и Дальнем Востоке». «Наши доводы детально изложены в определении о передаче дела в коллегию, поэтому я надеюсь, что ВС в итоге примет решение в пользу отрасли»,— сообщил “Ъ” господин Пепеляев.

На проблему по просьбе «Косьвинского камня» обратил внимание и бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он направил запрос в Минфин, указав на нерентабельность добычи платины при Крента 3,5, так как налог достиг почти 22% от выручки. Минфин ответил, что готовит поправки к НК. Законопроект, устанавливающий Крента 1 для концентратов с любыми драгметаллами, в сентябре опубликован на regulation.gov.ru, но рассмотрение не завершено.

Советник BGP Litigation Валентина Семенова подчеркивает, что спор важен для всей платинодобывающей отрасли, а позиция ВС «может ускорить решение проблемы». Она считает убедительными доводы предприятия, а применение Крента 3,5, по ее словам, «ставит бизнес на грань уничтожения». По мнению партнера Taxology Алексея Артюха, уплата 21–22% от выручки в качестве НДПИ «не выглядит адекватной налоговой нагрузкой».

Господин Артюх признает «неясность формулировок» в НК по поводу применения Крента 1 к добываемым концентратам, содержащим металлы помимо золота и серебра. Юрист считает, что «самым правильным решением были бы законодательные поправки, причем сразу, а не два года спустя, ибо проблема была очевидна давно». Он сомневается, что поправки будут иметь обратную силу. Но ВС «может дать такое толкование норм, которое позволит пересчитать налог ретроспективно», все зависит от мотивировки, полагает Алексей Артюх. В этом случае предприятия, добывающие золотоплатиновый концентрат, говорит Валентина Семенова, смогут обратиться за возвратом излишне уплаченных сумм НДПИ.

Анна Занина, Евгения Крючкова