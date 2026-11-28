CAS привел пример Израиля в мотивировке решения о допуске сборных РФ по хоккею
Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть решения о допуске хоккеистов из России на международные соревнования. В нем он указал на действия Международной федерации хоккея (IIHF) в отношении сборной Израиля.
В документе указывается, что IIHF разрешает Израилю принимать участие в международных соревнованиях, несмотря на то что другие страны заявляли о рисках для безопасности. Так, в 2025 году власти Австралии заявили, что не могут гарантировать безопасность на чемпионате мира во втором дивизионе при участии сборной Израиля. Тогда IIHF перенесла турнир в Сербию. В 2024 году федерация пересматривала решение об отстранении израильских команд и прорабатывало меры безопасности для каждого турнира.
Кроме того, в документе отмечается, что IIHF не проводила оценку рисков для безопасности из-за участия сборных Ирана и США. «Принципиально важным является то, что, несмотря на наличие других военных конфликтов, ИИХФ даже не инициировала оценку их потенциального влияния на возможность участия соответствующих стран»,— указал CAS.
Суд заявил, что решение отстранить российскую хоккейную сборную «само по себе было одной из целей подхода, избранного IIHF». По мнению суда, Албания не рассмотрела другие виды мер для обеспечения безопасности на соревнованиях, помимо отстранения РФ.
30 октября CAS обязал IIHF допустить команды из России к участию в международных турнирах. Федерация выразила разочарование решением инстанции. Также в IIHF отметили, что возвращение россиян сопряжено со значительными организационными и спортивными трудностями. В ответ на вердикт CAS сборные Швеции, Финляндии, Чехии, Норвегии, Латвии и Дании отказались играть в матчах против команды России.