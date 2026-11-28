В документе указывается, что IIHF разрешает Израилю принимать участие в международных соревнованиях, несмотря на то что другие страны заявляли о рисках для безопасности. Так, в 2025 году власти Австралии заявили, что не могут гарантировать безопасность на чемпионате мира во втором дивизионе при участии сборной Израиля. Тогда IIHF перенесла турнир в Сербию. В 2024 году федерация пересматривала решение об отстранении израильских команд и прорабатывало меры безопасности для каждого турнира.