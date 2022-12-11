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Коммерсантъ FM
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У Минфина глаз алмаз

Правительство временно увеличит НДПИ для АЛРОСА

Правительство РФ продолжает практику внепланового повышения налогов на сырьевые отрасли — на этот раз решено временно увеличить НДПИ для добычи алмазов АЛРОСА. Дополнительный налог в первом квартале 2023 года, согласно заявлениям Минфина, должен составить 19 млрд руб., из которых почти половина пойдет в федеральный бюджет, тогда как ранее 100% НДПИ уходило в бюджет Якутии. По мнению аналитиков, заявления Минфина можно трактовать и так, что 19 млрд руб.— это поступления только в федеральный бюджет, а весь рост НДПИ тогда составит 41 млрд руб. В таком случае компания, видимо, не будет выплачивать дивиденды за 2022 год.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Выплата дивидендов АЛРОСА за 2022 год находится под вопросом после решения правительства единовременно поднять НДПИ в первом квартале этого года, считают отраслевые аналитики. Минфин 9 декабря заявил, что готовит поправки к Налоговому кодексу, которые бы позволили в первом квартале 2023 года увеличить налог на добычу природных алмазов АЛРОСА на 19 млрд руб. Поправка касается только АЛРОСА, так как ее действие ограничено компаниями, в которых у РФ не менее 33% (как в АЛРОСА). Помимо государства акционеры алмазной компании — власти Якутии (25%), 8% — у администраций восьми районов Якутии, 33,9% — в свободном обращении. Рост налоговой нагрузки не затронет «АГД Даймондс», который контролирует около 10% российской алмазодобычи.

Одновременно бюджетный комитет Госдумы одобрил поправки, которые централизуют в период с 10 марта по 10 мая 2023 года в федеральном бюджете 46% от НДПИ на алмазы, тогда как прежде все 100% этого налога шли регионам.

АЛРОСА традиционно тратит на выплату НДПИ примерно 8% выручки.

С 2021 года налог рассчитывается на основе фактических цен реализации, а не цен прейскуранта Минфина, что приводит к увеличению налоговой нагрузки. Сейчас АЛРОСА не публикует отчетность.

Это не первое решение правительства увеличить налоговую нагрузку на добывающие отрасли. В октябре был принят закон о дополнительных изъятиях у «Газпрома» через НДПИ на общую сумму 1,8 трлн руб. в 2023–2025 годах, при этом компания уже заплатила 1,2 трлн руб. дополнительного НДПИ в 2022 году. С 1 января по 31 марта 2023 года повышаются ставки НДПИ для антрацита, коксующегося угля и энергетического угля. Кроме того, планировалось обложить экспорт угля пошлиной, но Минфин решил повременить с этой мерой.

Инвестиционный банк «Синара» считает, что реализовался негативный для миноритариев сценарий, при котором вместо дивидендов за 2022 год компании придется уплачивать разовый дополнительный НДПИ, как было в случае с «Газпромом». Аналитики банка рассчитали, что 19 млрд руб. дополнительного НДПИ составляет порядка 30–40% от свободного денежного потока (free cash flow, FCF) компании в 2022 году, что серьезно снижает базу для выплаты дивидендов в будущем.

Исходя из заявлений Минфина и Госдумы возможно несколько сценариев развития событий, пишут аналитики «Моих инвестиций». Во-первых, если 19 млрд руб.— вся сумма единовременного увеличения НДПИ, то в таком случае эффект будет умеренно негативным. Если же 19 млрд руб.— это налог, который будет направлен только в федеральный бюджет, то разовое увеличение НДПИ может составить 41 млрд руб. «По нашей оценке, FCF АЛРОСА за 2022 год составит 58 млрд руб. При выплате 100% FCF в виде дивидендов федеральный бюджет (правительство РФ владеет 33% акций) получил бы 19 млрд руб., а правительство Якутии (25% акций) и улусы (8% акций) еще 14,5 млрд руб. и 4,5 млрд руб. соответственно»,— пишут они.

Объявленное увеличение НДПИ означает двукратный рост налоговой нагрузки

Борис Синицын из «Ренессанс Капитала» говорит, что дополнительный НДПИ ведет, по сути, к росту эффективной ставки налога с 8% до 14–15%, что выше золота и металлов «Норникеля». «С финансовой точки зрения для компании этот временный расход на данный момент вполне по силам из-за традиционно высокой рентабельности и низкой долговой нагрузки. Однако для участников фондового рынка может повыситься неопределенность по будущим налоговым изменениям, тем более что были похожие прецеденты в нефтегазовой сфере»,— комментирует он.

Евгений Зайнуллин

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