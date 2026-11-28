Более 30 человек пострадали на протестах за отставку премьера Албании
В столице Албании люди вышли на акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Эди Рамы. В столкновениях полиции и протестующих пострадали 35 человек, сообщила Shqiptarja со ссылкой на заявление Минздрава страны.
По данным министерства, среди пострадавших 13 протестующих, девять полицейских, шесть представителей СМИ и трое случайных прохожих. Они получили медицинскую помощь. Сейчас в тератологическом отделении проходят лечение 26 пациентов. Их состояние стабильное.
Сегодня тысячи человек вышли на антиправительственный митинг в Тиране. По данным Independent, сначала акция проходила мирно, но позднее от основной колонны отделились группы протестующих, которые начали бить окна зданий и бросать бутылки с зажигательной смесью. Полиция применила слезоточивый газ и водометы.
Эри Рама возглавляет правительство Албании с сентября 2013 года. Он представляет партию Социалистической партии Албании. Протестующие выступают против коррупции и требуют отставки господина Рамы. Среди демонстрантов был вывешен огромный баннер с надписью «Албания не продается». Протесты совпали с 114-й годовщиной провозглашения независимости Албании