Эри Рама возглавляет правительство Албании с сентября 2013 года. Он представляет партию Социалистической партии Албании. Протестующие выступают против коррупции и требуют отставки господина Рамы. Среди демонстрантов был вывешен огромный баннер с надписью «Албания не продается». Протесты совпали с 114-й годовщиной провозглашения независимости Албании