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Подробно Тема (обновлено: 17.12.2020)

Проблема загрязнения рек, вырубка лесов, зеленый пояс Воронежа, попытки застройки Нагорной дубравы Воронежа, Большая Воронежская экологическая тропа, застройка яблоневых садов Воронежа, проблемы обращения с отходами животноводства; экологические аспекты работы промышленных предприятий, антиникелевые протесты, выбросы в атмосферу, неприятные запахи от очистных сооружений, деятельность курского "Экотекса" — последние новости и все самое важное об экологической обстановке Черноземья в теме "Ъ-Черноземье".

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