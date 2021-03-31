Липецкий водоканал не согласен с размером Предприятие оспаривает величину штрафа за сброс сточных вод в Дон и Усманку в 2019 году

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, ОГУП «Липецкоблводоканал» не согласилось выплачивать начисленное Росприроднадзором возмещение ущерба рекам Дон и Усманка за 2019 год. Ранее Центрально-Черноземное управление ведомства обратилось в суд с требованиями выплатить 210 млн руб., на что «Липецкводоканал» ответил исками к гослаборатории, проводившей анализы, — ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» (ЦЛАТИ). Водоканал пытается доказать несоблюдение порядка отбора проб. Эксперты полагают, что в деле могут быть представлены и другие доказательства ущерба.

Арбитражный суд Липецкой области начал рассмотрение четырех исков «Липецкоблводоканала» к местному филиалу ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу» о признании не порождающими правовых последствий актов отбора проб. Одно из дел объединено с другим — по иску Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора к водоканалу о взыскании 43,7 млн руб. ущерба в бюджет Усманского района, так как речь идет об одном и том же споре с одинаковыми аргументами сторон. По другим выявленным нарушениям Росприроднадзор также подал заявления о взыскании ущерба, но пока они рассматриваются отдельно от исков «Липецкоблводоканала» к ЦЛАТИ.

Сколько зарабатывает «Липецкоблводоканал» «Липецкоблводоканал» управляет комплексами водоснабжения в 16 районах региона, в том числе в Липецке и районах расположения крупнейших городов. По данным Kartoteka.ru, выручка компании в 2018-2019 годах составляла около 670 млн руб., убыток в 2018 году – 42,6 млн руб., в 2019-м – 77,2 млн руб. Более поздние финпоказатели не раскрываются.

Росприроднадзор привлечен к разбирательствам в качестве третьего лица, так как лаборатория отбирала пробы по заявке ведомства. «Основанием для обращения за защитой нарушенных прав явились предъявленные Росприроднадзором исковые заявления к ОГУП о взыскании ущерба, причиненного рекам Усманка и Дон, на общую сумму 210,65 млн руб., — рассказали “Ъ-Черноземье” в «Липецкоблводоканале». — Расчеты, положенные в основу суммы исковых требований, были составлены на основании актов отбора проб, а впоследствии протоколов липецкого филиала ФГБУ "ЦЛАТИ по ЦФО"».

В «Липецкоблводоканале» считают, что пробы были отобраны с нарушениями законодательства.

В Центрально-Черноземном управлении Росприроднадзора сказали “Ъ-Черноземье”, что при оценке ущерба имеют право ссылаться только на позицию ЦЛАТИ: «В настоящее время результаты отбора проб судами не отменены и не признаны несоответствующими закону или подзаконным нормативным актам. При необходимости управление рассмотрит вопрос сбора и представления иных доказательств». В ведомстве подчеркнули, что управление Росприроднадзора не может контролировать действия специалистов ЦЛАТИ. В ЦЛАТИ по ЦФО официально не смогли прокомментировать разбирательства с «Липецкоблводоканалом»: в липецком филиале сказали, что курирующая эти споры заместитель руководителя филиала Марина Ананских на больничном, а руководство центрального аппарата находилось на ведомственном семинаре.

В «Липецкоблводоканале» недоумевают, почему размер ущерба подсчитывался на основании протоколов количественного химанализа проб воды, хотя пробы брались на основании других документов — актов для природных, сточных и питьевых проб. Но собеседник “Ъ-Черноземье”, знакомый с оценкой ущерба от действий водоканала, утверждает, что протоколы связаны с актами и являются основаниями для подсчетов: «Размер вреда рассчитывался на основании превышений фоновых значений на водосбросе. Они были зафиксированы в протоколах количественного химанализа проб, а также в заключениях (по результатам проведения лабораторных исследований) к ним. Протоколы составлялись по результатам анализа проб, отбор которых проводился на основании актов. Все логично». «Акт является документом, который составляется ЦЛАТИ по факту отбора проб. То есть, расчет размера вреда произведен на основании результатов, зафиксированных в протоколах, а не в актах», — констатирует собеседник “Ъ-Черноземье”.

Водоканал не оспаривает наличие загрязняющих веществ в пробах, отмечает управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт: «Оспаривается именно размер ущерба, и, даже если суд признает наличие нарушений со стороны ЦЛАТИ, это не снимет ответственности за загрязнение вод с водоканала. Более того, оспорить решение суда, если оно будет не в пользу ЦЛАТИ, может и выступающее третьим лицом управление Росприроднадзора». Господин Иккерт отмечает, что претензии к сумме компенсации — «почти обязательная часть любого подобного спора»: «В данном случае они связаны с путаницей в протоколах, а могли бы возникнуть, например, в связи с наличием необходимой квалификации у привлекаемого эксперта».

Юрист компании Zharov Group Полина Позднякова отмечает, что в деле могут быть представлены и другие подтверждающие ущерб доказательства помимо результатов анализа проб: «Может быть назначена судебная экспертиза. Причинно-следственная связь может устанавливаться на основе материалов фотосъемки, визуального наземного обследования». Если же суд встанет на сторону водоканала, а проводить новую экспертизу из-за нерелевантных результатов будет нецелесообразно, то он «может признать факт нарушения со стороны ЦЛАТИ, но оставить без изменения размеры требований к водоканалу», допускает Павел Иккерт.

Олег Мухин