«Экотекс» зашивают в дело

Курский производитель текстиля ООО «Экотекс» может быть привлечен к уголовной ответственности за выбросы. По словам директора регионального департамента экологической безопасности и природопользования Константина Полякова, производственные стоки предприятия идентичны тем, из-за которых на очистных сооружениях «Курскводоканала» погиб активный ил. Это в свою очередь привело к массовому мору рыбы в реке Сейм. Суммарный ущерб от загрязнения водоема оценивается примерно в 5 млн руб. Подобное нарушение может привести не только к административной, но и к уголовной ответственности, считают чиновники. В «Экотексе» ситуацию не комментируют.



Вчера директор регионального департамента экологической безопасности и природопользования Константин Поляков рассказал „Ъ“, что до конца августа власти планируют направить материалы проверок «Экотекса» в правоохранительные органы. По словам управленца, предприятие сбрасывало стоки с превышениями до 60 раз в городские очистные сооружения МУП «Курскводоканал». «По предварительным данным, сточные воды идентичны тем, из-за которых на очистных сооружениях погиб активный ил», — пояснил господин Поляков. При этом из-за гибели ила (бактерий и простейших организмов, которые участвуют в очистке сточных вод) произошли загрязнение реки Сейм и массовый мор рыбы в ней. По оценке властей, суммарный ущерб от мора и загрязнения водного объекта составил около 5 млн руб., что предполагает не только административную, но и, возможно, уголовную ответственность. Впрочем, добавил Константин Поляков, окончательные выводы будут сделаны после завершения исследования проб, взятых на очистных сооружениях и в «Экотексе».

Напомним, в начале недели администрация Курской области сообщила о повторном закрытии местного производителя текстиля «Экотекс». Деятельность предприятия еще весной вызвала недовольство местных жителей — они жаловались на неприятные запахи. В результате после приезда на место врио губернатора Романа Старовойта руководство фабрики согласилось приостановить работу. В июне «Экотекс» вновь заработал, отчитавшись об установке дополнительных фильтров очистки воздуха. Но, по данным властей, эта мера оказалась не столь действенной. «Ситуация не нормализовалась, и жалобы жителей близлежащих домов на едкий дым не прекратились», — пояснили в обладминистрации.

Гендиректор «Экотекса» Тахир Мурзин в течение недели не комментировал ситуацию „Ъ“, постоянно ссылаясь на занятость и деловые встречи, обещая поговорить на следующий день. «Вы где-нибудь видели бумажку, что мы закрыты? Давайте завтра поговорим», — предлагал господин Мурзин 7 августа. По словам Константина Полякова, предприятие добровольно приостановило деятельность до устранения нарушения. По данным управления Росприроднадзора по Курской области, у «Экотекса» нет разработанных и утвержденных нормативов предельно допустимых выбросов. Их компания должна была предоставить к 1 июля, но сейчас ведомство проводит проверку исполнения предписания. Она должна завершиться на следующей неделе. Константин Поляков также добавил, что предприятие намерено построить локальные очистные сооружения.

Александр Прытков