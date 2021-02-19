«Мираторг» растекся по лесу

УМВД по Белгородской области возбудило два уголовных дела по признакам уничтожения лесных насаждений и нанесения вреда почве ООО «Мираторг-Курск». Причиной стал сброс навозных стоков в лес свинокомплексом компании в декабре 2019 года. Только вред деревьям силовики оценивают в 800 тыс. руб., но управление лесами региона уже требует от «Мираторга» компенсации в 73 млн руб. за ущерб лесу и почве. В холдинге утверждают, что причиной сброса стала авария, а экспертизу якобы провели с нарушениями.

О возбуждении уголовного дела по факту уничтожения лесных насаждений с крупным ущербом в результате загрязнения (ч. 4 ст. 261 УК РФ, штраф или лишение свободы до десяти лет) вчера сообщили в прокуратуре Белгородской области. Там уточнили, что в январе-феврале проводили проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды и проанализировали материалы дела об административном правонарушении в отношении ООО «Мираторг-Белгород». В материалах нашлись основания для возбуждения уголовного дела.

Как сообщили в управлении лесами региона, 12 декабря 2019 года животноводческий комплекс «Мираторга» сбросил на земли лесного фонда жидкие навозные стоки. В результате был нанесен вред почвам, деревья оказались повреждены, а часть из них даже прекратили рост.

Исходя из представленных управлением фотографий, речь идет о небольшом лесном массиве (урочище Кочерево) в 1,5 км северо-восточнее хутора Васильева Прохоровского района. На окраине этого леса и расположен свинокомплекс. Загрязнение, судя по опубликованным управлением координатам, обнаружили в 500 метрах от лагун с жидкими отходами. За лесом, в километре от загрязнения, находится река Северский Донец, которая далее протекает через Белгород, территорию Украины и Ростовскую область, но до нее стоки не дошли. Исходя из генплана Подолешинского сельского поселения, на территории которого располагается промышленный объект, лес загрязнила одна из двух площадок свинокомплекса «Большанский» — на 35 тыс. голов.

Из материалов облсуда следует, что 26 февраля 2020 года управление лесами привлекло «Мираторг-Белгород» к административной ответственности по факту нарушения правил санитарной безопасности в защитных лесах (ч. 3 ст. 8.31 КоАП РФ), назначив штраф в 250 тыс. руб. Чиновники выяснили, что «Мираторг» проложил от одного из колодцев навозонакопителя подземную трубу, которая выходила на поверхность примерно в десяти метрах от опушки леса. 12 декабря 2019 года произошел прорыв коллектора свинокомплекса, и навоз растекся по площади 1 га возле накопителей. Оттуда по проложенной трубе со склона он потек в лес. Поток навоза прошел по лесному массиву 725 м при средней ширине около 14 м. Уже 16 декабря сотрудники управления лесами обнаружили, что труба демонтирована, а участок земли между лесом и колодцем расчищается сотрудниками «Мираторга».

В пресс-службе «Мираторга» вчера не ответили на звонки и письменные запросы “Ъ-Черноземье”. В ходе судебных разбирательств представители компании подчеркивали, что подтопление произошло по независящим от нее причинам — в результате аварии. В агрохолдинге также заявляли, что управление не смогло доказать обнаружение именно животноводческих стоков. «Мираторгу» даже удалось в облсуде добиться направления дела на новое рассмотрение Прохоровским райсудом: в компании апеллировали к техническим ошибкам при проведении экспертизы. Но при новом рассмотрении суды встали на сторону чиновников.

Теперь управление лесами обратилось в арбитражный суд Белгородской области с иском о взыскании ущерба на сумму 73 млн руб. Речь идет об ущербе и почвам, и лесу. До подачи иска чиновники направили претензию о добровольном возмещении вреда, но «Мираторг» ущерб так и не компенсировал, пояснили в управлении.

В прокуратуре региона “Ъ-Черноземье” рассказали, что уголовное дело об ущербе лесным насаждениям — уже второе по факту сброса стоков в лес. В сентябре 2020 года полиция возбудила дело по признакам порчи земли (ст. 254 УК РФ, до двух лет исправительных работ). Расследование этого дела также продолжается. Уголовное дело по факту приченения вреда лесным насаждениям было возбуждено позже, так как следствию нужно было оценить вегетацию деревьев, рассказали “Ъ-Черноземье” в облпрокуратуре. Теперь два дела могут быть объединены в одно.

Член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова подчеркивает, что ни привлечение юрлица к административной ответственности, ни вероятное уголовное преследование виновных не освободит «Мираторг» от обязанности возместить вред и устранить нарушение. «Только если "Мираторг" докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы», — уточнила госпожа Рамзенкова.

Партнер юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрий Шевченко полагает, что привлечение одновременно к административной и уголовной ответственности по одним и тем же фактам не противоречит закону: «К административной привлекается организация, а уголовная возможна в отношении виновных лиц. Добровольное возмещение ущерба может смягчить уголовную ответственность, но решение будет принимать суд». По его словам, отсутствие умысла «не является обстоятельством, исключающим преступность в деянии, поскольку преступление, предусмотренное ст. 261 УК РФ, предполагает как умышленную, так и неосторожную форму вины».

Олег Мухин