Экологи подбираются к могильнику

Правительство Воронежской области обратилось к государственным и частным организациям, в Минприроды и Росприроднадзор за помощью в ликвидации могильника ядохимикатов площадью 3 га возле села Кучеряевка Бутурлиновского района. Захоронения якобы военными веществ, точный состав которых неизвестен, проводились в 1972 году, а в 2021-м в почвах обнаружили небольшое превышение вредных концентраций. Это вынудило власти ускорить работу по ликвидации полигона. Но она потребует больших затрат — только изыскания и проект ликвидации обойдутся в 110 млн руб. Власти надеются, что дорогостоящий проект включат в федеральный проект «Генеральная уборка», это позволит ликвидировать угрозу и «снизить напряженность» в районе. Общественники призывают к тщательному обследованию объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

О подготовке к ликвидации могильника «Ъ-Черноземье» рассказали в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области. Речь идет о территории площадью 3 га на границе Бутурлиновского и Воробьевского районов (в 5 км от ближайшего населенного пункта). В 1972 году неизвестные захоронили на трехметровую глубину порошкообразные химикаты в металлических контейнерах: часть поместили в два бетонных бункера, часть просто засыпали землей. По неподтвержденным данным, захоронением занимались военные.

Департамент проводил мониторинг прилегающей территории. В 2021 году по заказу областных властей ООО «Акма-Универсал» провело экологический мониторинг территории. Выяснилось, что в подземных водах пестициды и их метаболиты отсутствуют, но в некоторых точках в почвах обнаружили превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по дихлордифенилтрихлорэтану. В ходе предыдущих исследований в 2012 и 2018 годах таких превышений не было. В 2022-м их снова не обнаружили, но власти решили активизировать работу по ликвидации захоронения.

У местных и областных властей нет почти никаких сведений о могильнике — ни о количестве и составе ядохимикатов, ни об источнике их поступления, ни о проекте сооружений.

А пестициды и инсектициды, которые могут там находиться, крайне устойчивы к разложению (даже под воздействием температуры или света) и в случае «возможного разрушения захоронения» будут угрожать распространением по территории «длительное время», констатировали в департаменте.

Работы по ликвидации могильника и подготовке документов должна проводить специализированная организация. В октябре 2021-го департамент обратился во ФГУП «ГосНИИ органической химии и технологии» (ГосНИИОХТ) с просьбой сообщить о возможности подготовки проектной документации на рекультивацию и о ее стоимости. Аналогичные обращения были отправлены в ООО «Регионпроект», ООО «Геотехпроект», ООО «Дорремстройавтомеханизация». ГосНИИОХТ заявил о готовности подготовить документацию за 110 млн руб.

Оценив возможные затраты на ликвидацию захоронения, правительство Воронежской области в июне отправило письмо главе Минприроды Александру Козлову с просьбой «рассмотреть возможность включения» мероприятий (и разработки документации, и самой рекультивации) в проект «Генеральная уборка» нацпроекта «Экология». Параллельно обращения, которые могли посодействовать ликвидации могильника или уточнить характеристики захоронения, направлялись в ряд других ведомств.

В Центрально-Черноземном управлении Росприроднадзора не успели ответить на вопрос «Ъ-Черноземье» о помощи в обследовании могильника.

Минприроды сообщило департаменту, что в 2022 году не смогло включить заявку в проект. Департамент направил заявку на 2023 год и планирует продолжать экологический мониторинг, сообщили в ведомстве.

В 2022 году ни в почвах, ни в поверхностных водах реки Толучеевки и ручья у могильника концентрация опасных веществ не превысила допустимую. Нет и признаков нарушения грунтового экрана (следов размытия или раскопок). «Но в любом случае захоронение представляет собой угрозу, и нужно проводить ликвидацию,— отметил замруководителя департамента Александр Царев.— Нужны колоссальные средства и помощь федерации». Он отметил, что по ядохимикатам этот могильник единственный на территории региона.

Проект «Генеральная уборка» предусматривает инвентаризацию экологически опасных объектов на территории РФ, оценку их воздействия на здоровье населения и ликвидацию. По состоянию на 18 июля 2022 года (последние опубликованные данные) могильник не входил в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде, который ведет Минприроды.

Председатель воронежской региональной общественной организации «Центр экологической политики» и комиссии областной общественной палаты по экологии Надежда Стороженко, в 2009–2012 годах руководившая управлением по экологии и природопользованию Воронежской области и посещавшая территорию могильника, предполагает, что длительное невнимание федеральных властей к проблеме может быть связано с наличием запаса прочности у инженерных сооружений захоронения или с отсутствием фактов загрязнения окружающей среды: «Поддерживаю инициативу о включении объекта в проект “Генеральная уборка”. Но необходимы множественные проверки предлагаемой стоимости разработки проектной документации. А тот факт, что могильника нет в реестре объектов накопленного вреда, еще ничего не значит — его в любой момент можно включить в реестр».

Надежда Стороженко напомнила, что ранее беспокойство воронежских властей в большей степени вызывал другой объект, связанный с пестицидами,— площадка в Хохольском районе, которая после приватизации и последующей перепродажи ряда имущества по документам не стала числиться за новым собственником. Фактически же пестициды на ней хранились под открытым небом. В 2010 году после длительных разбирательств Россельхознадзор сообщил о вывозе пестицидов с этого объекта на спецполигон за пределами региона и заявил о ликвидации «самого крупного источника экологического бедствия» в области.

Олег Мухин