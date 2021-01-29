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Фото: Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора

Рыбе перекрыли кислород

Загрязнение реки Усмань в Черноземье распространилось на два региона

Коммерсантъ (Воронеж) от

В Липецкой и Воронежской областях развивается крупнейшее за последние годы экологическое происшествие в Черноземье. Загрязнение реки Усмань, выявленное в ноябре сотрудниками Воронежского заповедника недалеко от одноименного райцентра, прошло около 10 км по особо охраняемой территории и продолжает расширяться уже в Воронежской области. В заповеднике ситуацию оценивают как «катастрофу», которая не только уничтожает рыбу, но и грозит млекопитающим. Предварительными виновниками названы «Липецкоблводоканал» и теплицы «Овощи Черноземья»; еще в декабре ущерб оценивали в 100 млн руб. Но липецкие чиновники не связывают химическое загрязнение с массовым замором рыбы, объясняя его нехваткой кислорода из-за особенностей реки.


Вчера специалисты Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора провели повторные осмотры береговой зоны реки Усмань, в которой в конце прошлого года произошел массовый замор рыбы. Эксперты проверяли расположенные на территории Воронежского биосферного заповедника плесы Ледовский и Утикей. Как пояснили “Ъ-Черноземье” в ведомстве, вода на плесах была черного цвета, подо льдом видна мертвая рыба, а в воздухе стоял неприятный запах.

Директор заповедника Анатолий Тарасов рассказал “Ъ-Черноземье”, что загрязнение реки впервые было выявлено в конце ноября — еще не в самом заповеднике, а в его охранной зоне возле липецкого села Новоуглянка. В декабре загрязнение дошло до территории заповедника в Липецкой области.

Проверки показали превышения предельно допустимых концентраций отдельных веществ в 50–60 раз. Там, куда доходила загрязненная вода, не только погибала рыба, но и стоял явный запах канализации. А в конце января загрязнение пришло по течению в Воронежскую область», — сказал господин Тарасов.



По словам директора заповедника, в дальнейшем от загрязнения может пострадать не только рыба, но и млекопитающие с водным образом жизни, комары. «Это экологическая катастрофа, — заявил господин Тарасов. — Живой рыбы на территории заповедника в Липецкой области не осталось». Руководство заповедника уже доложило о происшествии в Минприроды.

Управление Росприроднадзора сейчас устанавливает виновника загрязнения. Пробы воды, в частности, взяли в местах замора рыбы и в точке сброса вод очистными сооружениями областного предприятия «Липецкоблводоканал». В пробах было обнаружено превышение концентрации различных загрязняющих веществ в десятки раз. В частности, содержание иона аммония превышено в 64 раза, анионных поверхностно-активных веществ — в 36 раз, марганца — в 17 раз, меди — в десять раз, цинка — в девять раз, железа — в восемь раз.

В качестве предварительной причины некачественной очистки попадающей в Усмань воды было названо выведенное из эксплуатации оборудование «Липецкоблводоканала». «На фотографиях, сделанных с воздуха, видно, что состояние объектов липецкого водоканала плохое, несмотря на планы по реконструкции очистных сооружений. По виду и запаху загрязненной реки ощущение такое, что сливается канализационная вода вообще без очистки», — рассказал собеседник “Ъ-Черноземье”, изучивший загрязнение.

В ходе вчерашнего рейда специалисты Росприроднадзора проверили еще одного возможного виновника загрязнения. Выяснилось, что в Усмань по прорытому каналу происходит несанкционированный сброс сточных вод (зачастую красного цвета) от теплиц, принадлежащих структуре АПХ «ЭКО-культура» — ООО «Овощи Черноземья». Эксперты взяли пробы стоков, результаты анализов будут известны в начале февраля. В холдинге «Экокультура», головной структуре «Овощей Черноземья», сказали “Ъ-Черноземье”, что сильных превышений предельно допустимых концентраций не выявлено, а мор рыбы произошел не по вине предприятия.

Задокументированные итоги рейда Росприродназор направил главе Липецкой области Игорю Артамонову. По словам руководителя Центрально-Черноземного управления ведомства Алексея Карякина, «Липецкоблводоканал» и допустившие несанкционированный сброс стоков должностные лица будут привлечены к административной ответственности. Сейчас ведомство рассчитывает сумму вреда, нанесенного предприятием. Еще в начале зимы в заповеднике оценивали ущерб только от гибели рыбы в 100 млн руб., сейчас подсчитать ущерб сложно, отметил Анатолий Тарасов: часть погибшей рыбы ушла на дно или припорошена снегом. Росприроднадзор же будет рассчитывать вред не только животному миру, но и водному объекту в целом.

Очистные сооружения «Липецоблводоканала» изношены, сейчас ведется их реконструкция. Но управление экологии и природных ресурсов Липецкой области не связывает гибель рыбы с химическим загрязнением. В ведомстве заявили, что река Усмань неглубокая и имеет зоны с низкой скоростью течения, что негативно влияет на насыщение воды кислородом. По мнению чиновников, именно отсутствие кислорода могло вызвать замор рыбы.

Руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер не согласна с мнением липецких коллег. «Никогда такого не было, это неправда. Если бы это были какие-то невероятные особенности реки Усмань, наверное, это происходило бы повсеместно. На участке в Воронежской области никогда не было заморов рыбы при таком состоянии, в котором Усмань находится сейчас», — сказала “Ъ-Черноземье” госпожа Ветер. Она также отметила, что решение по ликвидации загрязнения будет приниматься на «более высоком» уровне, так как его причины лежат за пределами Воронежской области.

Сергей Толмачев, Олег Мухин


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