Реку возвращают в берега

В минувшие выходные жители примыкающих к Воронежу микрорайонов Репное и Отрадное самостоятельно раскопали земляную насыпь на реке Усманка. Ее построили по заказу девелоперской компании «Группа пятый сезон», решившей очистить старицу реки, на берегу которой строится элитный коттеджный поселок «Серебряный остров». Проверка показала, что насыпь была построена с отклонениями от проекта, согласованного с федеральным агентством по рыболовству. Власти региона остановили работы по расчистке и заявили, что сносом насыпи люди спасли реку. Следственный комитет проводит проверку по признакам нарушений правил охраны окружающей среды и халатности. В «Группе пятый сезон» признают наличие несущественных нарушений, но отмечают, что жители должны быть благодарны за вложение компанией 30 млн руб. в очистку реки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Около 100 человек с лопатами вручную снесли часть насыпи, после чего вода из русла вернулась в старицу

Фото: телеграм-канал «Эколог 36» Около 100 человек с лопатами вручную снесли часть насыпи, после чего вода из русла вернулась в старицу

Фото: телеграм-канал «Эколог 36»

На прошлой неделе жители граничащего с Воронежем Новоусманского района пожаловались властям на появление земляной насыпи, перекрывшей старицу реки Усмань в районе коттеджного поселка «Серебряный остров» в поселке Отрадное. Объект был возведен по заказу реализующей проект поселка девелоперской компании «Группа пятый сезон». Она работает в Воронеже с 2007 года, в портфель ее проектов входят магазины «Леруа Мерлен» в Отрадном, торговый центр ЦДМ и гостиница Marriott в Воронеже. Владельцем ООО «Группа пятый сезон» является предприниматель Александр Чурсин.

Насыпь построили в рамках проведения расчистки сильно заросшего русла реки. Объект нужен был для того, чтобы в реку не попали ил и грязь, вычищенные из старицы. В конце недели министерство природных ресурсов и экологии Воронежской области совместно с полицией приостановило расчистку, сообщив об отзыве согласования на работы у компании ООО «Остров», принадлежащей в равных долях Александру Чурсину и Дмитрию Андрееву (является сыном бывшего главы управления ФСБ по Воронежской области Александра Андреева).

Выездная проверка показала, что работы проводятся не в соответствии с проектными решениями, согласованными с Азово-Черноморским управлением Федерального агентства по рыболовству.

Местные жители, обеспокоенные иссушением старицы Усманки и гибелью водной фауны, не стали дожидаться формального разрешения ситуации и решили самостоятельно раскопать земляную насыпь. Для этого в воскресенье, 22 сентября, на насыпь прибыло более 100 человек с лопатами. Вручную они снесли часть насыпи, после чего вода из русла вернулась в старицу. Судя по видео, на месте работали мужчины, женщины и дети.

Региональные власти говорят, что компания не согласовала с профильным подразделением правительства проведение работ. Министр природных ресурсов и экологии Воронежской области Наталья Ветер считает, что раскопавшие насыпь люди спасли реку: «Они восстановили проточность, спасли биоресурс, который есть в реке». По ее словам, на месте была возведена не предусмотренная проектом насыпь, а фактически дамба. Чиновница добавила, что власти оценивают нанесенный природе ущерб и сотрудничают с правоохранительными органами. Ситуацию на контроль взял председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Сейчас ведомство проводит процессуальную проверку по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 246 УК РФ, 293 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, халатность). Статьи предусматривают наказания вплоть до пяти лет лишения свободы.

В девелоперской компании «Группа пятый сезон» говорят, что временная насыпь устанавливалась для проезда техники на две-три недели. За это время планировалось закончить очистку заросшей камышом узкой части реки, а после — восстановить берег, укрепить его и провести посевы специальных трав.

Компания планировала проведение работ целый год и утверждает, что получила всю необходимую разрешительную документацию. Впрочем, директор ООО «Группа пятый сезон» Сергей Осицкий признает смещение насыпи на несколько метров относительно места, предусмотренного проектом: «При выходе на место подрядчик выявил, что насыпь желательно сместить, чтобы не затрагивать крупные деревья. Конечно, это отступление от проекта». Также, по его словам, насыпь была шире, чем предусмотрено проектом, чтобы обеспечить безопасный проезд техники.

В компании АО «Стройинвестиция», которая разработала проект очистки Усманки, говорят, что за последние шесть лет власти не выделяли деньги на восстановление реки. Главный инженер фирмы Сергей Шаев отметил, что люди «хотят очистки, но сталкиваются с бюрократическими преградами»: «Сметная стоимость всех работ составляет 30 млн руб. Я не думаю, что найдется предприниматель или частное лицо, готовые выложить 30 млн, чтобы очистить реку. Поэтому жители Репного должны быть благодарны заказчику, который выделил деньги на эту очистку. Потому что и старица, и основное русло погибают и требуют немедленного вмешательства».

После сноса части насыпи местными жителями компания демонтирует остатки.

Господин Осицкий надеется, что после устранения всех замечаний властей компания найдет общий язык с жителями и продолжит работы: «Надеюсь, что мы подарим людям чистую речку и они нам даже помогут. Мы на одном берегу». Директор компании признал, что расчистка реки повысит привлекательность территории, на которой уже реализованы девелоперские проекты, и позволит в перспективе развитие новых объектов в пойме Усманки.

Сергей Осицкий затруднился сделать прогноз по продолжению работ, отметив, что они возобновятся после полного согласования с властями.

Сергей Толмачев