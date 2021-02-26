Стоки делят по статьям

Управления СКР и МВД по Липецкой области устанавливают составы преступлений в загрязнении реки Усмань, которое привело к массовой гибели рыбы с ущербом минимум в 111 млн руб. и превышению содержания вредных веществ в воде. Прокуратура уже добилась привлечения к административной ответственности ОГУП «Липецкий областной водоканал» и теплиц ООО «Овощи Черноземья». Росприроднадзор и областное управление экологии готовят иски о возмещении ущерба. Но в «Овощах Черноземья» уверяют, что к гибели рыбы компания непричастна, а водоканал начал судиться с лабораторией, проводившей анализ воды.

О том, что прокуратура Липецкой области передала в следственные органы материалы проверки по фактам загрязнения реки Усмань, вчера сообщил липецкий обком КПРФ. Это стало известно из ответа надзорного ведомства на запрос коммунистов.

В опубликованном ответе говорится, что инспекторы Воронежского заповедника, в конце прошлого года обнаружив гибель рыбы в охранной зоне учреждения в Усманском районе, обратились в природоохранную прокуратуру. Ведомство направило органам экологического надзора требования о проведении проверок водоканала и «Овощей Черноземья». 27 января Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора установило, что «Липецкоблводоканал» сбрасывал в реку стоки с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

В отношении юрлица и его должностных лиц возбуждены десять дел об административных правонарушениях — по фактам самовольного пользования водным объектом, нарушений его правил охраны и правил водопользования, несоблюдения экологических требований при эксплуатации предприятий, невнесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Все дела еще находятся на рассмотрении. Также водоканалу выдали предписание об устранении нарушений до 31 мая. А 26 января управление экологии и природных ресурсов Липецкой области выявило в «Овощах Черноземья» «неиспользование оборудования, предусмотренного проектом для надлежащего функционирования оборотной системы водоснабжения и очистки производственных стоков», «пользование водным объектом при отсутствии разрешительной документации» и загрязнение реки стоками. На компанию наложены штрафы на общую сумму 550 тыс. руб., выдано предписание о поэтапном устранении нарушений до 31 июля. Кроме того, липецкий отдел Росрыболовства возбудил в отношении двух юрлиц и их топ-менеджеров дела об административных правонарушениях по фактам нарушения правил охраны водных биологических ресурсов.

Теперь экологические ведомства готовят иски о взыскании ущерба, а природоохранная прокуратура направила в Советский райсуд Липецка иск к водоканалу, областным управлениям ЖКХ и имущественных и земельных отношений об обязании провести реконструкцию очистных сооружений райцентра Усмань. Прокуратура также внесла представление руководителю областного управления экологии и природных ресурсов Галине Рощупкиной: по мнению ведомства, управление не приняло мер по прекращению сброса сточных вод «Овощами Черноземья», хотя и знало о нарушениях с 2019 года.

Из-за установления льда на реке определить сумму ущерба пока невозможно, но в декабре, когда река еще не замерзла, заповедник насчитал 111,8 млн руб. вреда только от гибели рыбы, говорится в ответе прокуратуры. Материалы проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел — по признакам нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) и загрязнения вод (ч. 1 ст. 250 УК РФ, до трех месяцев ареста). В прокуратуре региона “Ъ-Черноземье” вчера пояснили, что материалы направлены по подследственности и в СКР, и в полицию. В региональном управлении СКР “Ъ-Черноземье” сообщили, что дела пока не возбуждены.

В «Овощах Черноземья» вчера пояснили “Ъ-Черноземье”, что на предприятии придерживаются ранее озвученной позиции, согласно которой тепличный комплекс невиновен в гибели рыбы. Там заверили, что это подтвердилось и при проверках комплекса областным управлением экологии, Росприроднадзором и Росрыболовством. Последняя такая проверка на предприятии прошла вчера. «Липецкоблводоканал» тем временем обратился в областной арбитражный суд с четырьмя исками к филиалу Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Липецкой области. Детали заявлений пока не раскрываются, но именно эта организация анализировала пробы сточных вод водоканала и тепличного комплекса. В «Липецкоблводоканале» вчера не успели ответить на вопросы “Ъ-Черноземье”; в филиале ЦЛАТИ не ответили на звонки “Ъ-Черноземье”.

На прошлой неделе директор Воронежского заповедника Анатолий Тарасов в беседе с “Ъ-Черноземье” отмечал, что учреждение намерено продолжить изучение загрязнения: «Пока сложно сказать, как река будет очищаться. Планируем вместе с учеными изучать грунт, посмотрим, что с донными отложениями».

Он пояснил, что в ходе одного из совещаний представители водоканала пообещали к маю ввести в эксплуатацию новые очистные сооружения, а «Овощи Черноземья» заявили о намерении засыпать сточный канал до конца февраля и прекратить сброс в реку. На днях эти намерения подтвердил курирующий экономику липецкий вице-губернатор Дмитрий Аверов.

«В сегодняшней поездке в Усманский район по поручению главы региона заехал в "овощи Черноземья". Предприятие перешло на замкнутую систему циркуляции воды. Стоков в реку нет, — написал господин Аверов в своем аккаунте в Instagram 24 февраля. — А летом 2021 года планируется завершить строительство второй очереди очистных сооружении в Усманском районе. Действующие сети водоотведения там были проложены еще в 80-е годы прошлого века и уже не способны обеспечить район надлежащими канализационными услугами. Из областного бюджета на проведение работ выделено более 347 млн руб.».

Олег Мухин