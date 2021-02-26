Стоки делят по статьям

Управления СКР и МВД по Липецкой области устанавливают составы преступлений в загрязнении реки Усмань, которое привело к массовой гибели рыбы с ущербом минимум в 111 млн руб. и превышению содержания вредных веществ в воде. Прокуратура уже добилась привлечения к административной ответственности ОГУП «Липецкий областной водоканал» и теплиц ООО «Овощи Черноземья». Росприроднадзор и областное управление экологии готовят иски о возмещении ущерба. Но в «Овощах Черноземья» уверяют, что к гибели рыбы компания непричастна, а водоканал начал судиться с лабораторией, проводившей анализ воды.
О том, что прокуратура Липецкой области передала в следственные органы материалы проверки по фактам загрязнения реки Усмань, вчера сообщил липецкий обком КПРФ. Это стало известно из ответа надзорного ведомства на запрос коммунистов.
В опубликованном ответе говорится, что инспекторы Воронежского заповедника, в конце прошлого года обнаружив гибель рыбы в охранной зоне учреждения в Усманском районе, обратились в природоохранную прокуратуру. Ведомство направило органам экологического надзора требования о проведении проверок водоканала и «Овощей Черноземья». 27 января Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора установило, что «Липецкоблводоканал» сбрасывал в реку стоки с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Все дела еще находятся на рассмотрении. Также водоканалу выдали предписание об устранении нарушений до 31 мая. А 26 января управление экологии и природных ресурсов Липецкой области выявило в «Овощах Черноземья» «неиспользование оборудования, предусмотренного проектом для надлежащего функционирования оборотной системы водоснабжения и очистки производственных стоков», «пользование водным объектом при отсутствии разрешительной документации» и загрязнение реки стоками. На компанию наложены штрафы на общую сумму 550 тыс. руб., выдано предписание о поэтапном устранении нарушений до 31 июля. Кроме того, липецкий отдел Росрыболовства возбудил в отношении двух юрлиц и их топ-менеджеров дела об административных правонарушениях по фактам нарушения правил охраны водных биологических ресурсов.
Теперь экологические ведомства готовят иски о взыскании ущерба, а природоохранная прокуратура направила в Советский райсуд Липецка иск к водоканалу, областным управлениям ЖКХ и имущественных и земельных отношений об обязании провести реконструкцию очистных сооружений райцентра Усмань. Прокуратура также внесла представление руководителю областного управления экологии и природных ресурсов Галине Рощупкиной: по мнению ведомства, управление не приняло мер по прекращению сброса сточных вод «Овощами Черноземья», хотя и знало о нарушениях с 2019 года.
Из-за установления льда на реке определить сумму ущерба пока невозможно, но в декабре, когда река еще не замерзла, заповедник насчитал 111,8 млн руб. вреда только от гибели рыбы, говорится в ответе прокуратуры. Материалы проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел — по признакам нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) и загрязнения вод (ч. 1 ст. 250 УК РФ, до трех месяцев ареста). В прокуратуре региона “Ъ-Черноземье” вчера пояснили, что материалы направлены по подследственности и в СКР, и в полицию. В региональном управлении СКР “Ъ-Черноземье” сообщили, что дела пока не возбуждены.
В «Овощах Черноземья» вчера пояснили “Ъ-Черноземье”, что на предприятии придерживаются ранее озвученной позиции, согласно которой тепличный комплекс невиновен в гибели рыбы. Там заверили, что это подтвердилось и при проверках комплекса областным управлением экологии, Росприроднадзором и Росрыболовством. Последняя такая проверка на предприятии прошла вчера. «Липецкоблводоканал» тем временем обратился в областной арбитражный суд с четырьмя исками к филиалу Центра лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по Липецкой области. Детали заявлений пока не раскрываются, но именно эта организация анализировала пробы сточных вод водоканала и тепличного комплекса. В «Липецкоблводоканале» вчера не успели ответить на вопросы “Ъ-Черноземье”; в филиале ЦЛАТИ не ответили на звонки “Ъ-Черноземье”.
Он пояснил, что в ходе одного из совещаний представители водоканала пообещали к маю ввести в эксплуатацию новые очистные сооружения, а «Овощи Черноземья» заявили о намерении засыпать сточный канал до конца февраля и прекратить сброс в реку. На днях эти намерения подтвердил курирующий экономику липецкий вице-губернатор Дмитрий Аверов.
«В сегодняшней поездке в Усманский район по поручению главы региона заехал в "овощи Черноземья". Предприятие перешло на замкнутую систему циркуляции воды. Стоков в реку нет, — написал господин Аверов в своем аккаунте в Instagram 24 февраля. — А летом 2021 года планируется завершить строительство второй очереди очистных сооружении в Усманском районе. Действующие сети водоотведения там были проложены еще в 80-е годы прошлого века и уже не способны обеспечить район надлежащими канализационными услугами. Из областного бюджета на проведение работ выделено более 347 млн руб.».
Как загрязнение Усмани затронуло два региона /
В Липецкой и Воронежской областях произошло крупнейшее за последние годы экологическое происшествие в Черноземье. Загрязнение реки Усмань, выявленное в ноябре сотрудниками Воронежского заповедника недалеко от одноименного райцентра, прошло около 10 км по особо охраняемой территории. В заповеднике ситуацию оценивают как «катастрофу», которая не только уничтожает рыбу, но и грозит млекопитающим.