«Все решили без нас»

Несмотря на протесты оппозиции, Липецкий облсовет вчера одобрил заключение концессии без конкурса между регионом и местным «Стройсельхозгарантом» на строительство экотехнопарка с полигоном мощностью 100 тыс. т твердых коммунальных отходов (ТКО) и мусоросортировочным комплексом мощностью 200 тыс. т в год. Выступившие против проекта коммунисты отмечали отсутствие опыта у концессионера, неполную документацию на еще идущих публичных обсуждениях проекта и риски, связанные с судами по изменению статуса участка. Воздержавшийся либерал-демократ заявил об отсутствии альтернативы и неважной роли депутатов в решении такого вопроса. Подрядчиком концессионера, по данным «Ъ-Черноземье», может стать профильная ГК «Террикон».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Липецкого облсовета Фото: пресс-служба Липецкого облсовета

Депутаты Липецкого облсовета большинством голосов приняли в двух чтениях закон об утверждении заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации экотехнопарка между регионом и ООО «Стройсельхозгарант» (структура местного агропромышленного объединения «Аврора»). Из 37 присутствовавших народных избранников проект поддержали 26, против выступили девять, еще двое воздержались.

Параметры концессии были опубликованы неделю назад, тогда же комитет облсовета по экономике одобрил и рекомендовал вынести проект на сессию. В рамках проекта предполагается строительство полигона на 40 га примерно в 2 км от деревни Круглое и в 35 км от Липецка. Запланированная мощность полигона — не менее 100 тыс. т в год, предусмотрено также создание мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 200 тыс. т в год, участка компостирования органической фракции и участка захоронения остатков сортировки. Основные объекты должны быть построены в 2023–2024 годах (к концу этого года — полигон), а весь срок концессии составляет 26 лет.

Стоимость строительства оценивается в 2,9 млрд руб., из которых 2,6 млрд на льготных условиях предоставит «Российский экологический оператор».

Кроме того, концессионер рассчитывает взять 694,1 млн кредита на вторую очередь полигона и акционерный заем в размере 229,2 млн. А в течение 12 лет плата концедента, то есть региона, на возмещение расходов на погашение и обслуживание заемного финансирования составит 2,9 млрд. Начальник областного управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина на сессии отметила, что депутаты уже ранее одобрили властям выделение 557 млн в 2023–2025 годах.

Концессия будет заключена без проведения конкурса — такую возможность ранее предоставило регионам правительство РФ. Галина Рощупкина поясняла, что других предложений от участников рынка по проекту в облправительство не поступало.

Против проекта активно высказалась оппозиция. Так, коммунист Николай Быковских отметил, что еще не завершились общественные обсуждения экотехнопарка, причем была опубликована не вся документация. Галина Рощупкина обещала проверить это и подчеркнула, что все замечания жителей будут учтены, а ответы властей проконтролирует государственная экологическая экспертиза. Господин Быковских также напомнил о рисках при реализации проекта, которые выявила контрольно-счетная палата региона: это, в частности, неопределенность всего финансирования и возможный рост тарифов.

«Концессионер не имеет опыта в таких проектах. Конечно, если рассматривать экотехнопарк как свалку, то сложного нет ничего: вырыл яму и скидывай мусор, а сортировочный комплекс под ключ построят. Но зачем тогда нам нужен такой концессионер?» — рассуждал коммунист.

Его коллега по фракции Татьяна Копылова заявила и о юридических рисках. По ее словам, сейчас продолжаются суды, касающиеся разрешенного использования земельного участка, «начиная от устава сельского поселения и заканчивая генпланом и правилами землепользования и застройки». «Может ли быть расторгнута концессия, если назначение участка поменяют?» — поинтересовалась она. Галина Рощупкина заверила, что рисков нет, так как две первые судебные инстанции завершили спор в нужную сторону. Чиновник подчеркнула, что участок по всем документам соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства, а также Воздушному и Земельному кодексам РФ.

Однако с госпожой Рощупкиной в этом вопросе не согласился представитель ЛДПР Анатолий Емельянов: «Риски сохраняются, пока не пройдены все инстанции. И готовятся новые иски. Уже есть прецеденты, когда изменения в уставе признавали незаконными». Он также посетовал на отношение исполнительной власти к депутатам. «Тут уже все решили без нас. Компания не имеет опыта, нам предлагают кота в мешке, но неужели невозможно найти тех, кто был с опытом? Люди до сих пор выступают против. Концессию нам представили за три дня до комиссии, изучить документ в 200 страниц за это время можно только наспех»,— сетовал господин Емельянов.

Он подчеркнул необходимость экотехнопарка, но отметил, что облправительство предложило депутатам безальтернативный вариант: «Либо мы поддерживаем эту концессию, либо нас ждет мусорный коллапс».

В «Авроре» в течение недели не ответили на запрос «Ъ-Черноземье».

Ее партнером в проекте может выступить московская ГК «Террикон» Петра Санникова. Потенциальный концессионер выбрал одноименное ООО подрядчиком, следует из документации. На сайте ГК в числе ее проектов указан липецкий экотехнопарк (компания разрабатывала документацию для объекта). По собственным данным, «Террикон» создан в 2018 году и занимается инвестированием, созданием и управлением инфраструктурными объектами в регионах. Среди проектов компании указаны три концессии на объекты ТКО, а для 13 таких объектов ГК занимается проектированием, поставкой и строительством в качестве подрядчика.

В «Терриконе» также оперативно не ответили на вопросы «Ъ-Черноземье».

Общество с аналогичным названием, ООО «Террикон», не смогло спроектировать полигоны в Воронежской области, в частности в Грибановском районе. Начало строительства объекта ожидалось в 2022–2023 годах, но в Центрально-Черноземном управлении Росприроднадзора сообщили «Ъ-Черноземье», что контракт на проектирование полигона был расторгнут «Терриконом» в одностороннем порядке.

Александр Прытков