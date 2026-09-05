ШОС, ВЭФ и задержание Лиды Мониавы

Развернуть на весь экран

Цифры недели

Сахар в России за год подорожал на 17,8%.

Владимир Путин: ущерб от атак Украины на гражданское судоходство в Черном и Азовском морях составил около 1% ВВП.

С начала 2026 года над 53 регионами России сбито почти 73 тыс. украинских БПЛА.

Из-за роста повреждений НПЗ почти 60% контрактов на поставку бензина на бирже с мая не исполнены.

Ущерб от экономических преступлений в РФ за полгода вырос вдвое, до 328 млрд руб.

Число новых логистических компаний в РФ за год выросло на 30%, курьерских услуг — на 78,7%.

В январе—июне 2026 года восемь крупных застройщиков (ПИК, «Самолет» и др.) сократили выручку на 12,1% год к году.

Экспорт китайской стали в СНГ вырос с начала года на 18%.

Владимир Путин: за 11 лет в дальневосточные регионы привлекли почти 25 трлн руб. капитальных вложений.

Доля трат на продукты и алкоголь в торговых центрах выросла с 22% до 24%.

Производство парфюмерии в РФ выросло на 22,9%.

За первое полугодие 2026-го альтернативную гражданскую службу прошло рекордное количество граждан — 3,3 тыс.

Оптовые цены на скумбрию в северо-западной части России выросли за год почти на 64%.

Убытки книжной отрасли от атак БПЛА на склады маркетплейсов достигли 6 млрд руб.

Число погибших в результате оползня и наводнения в Непале превысило 1100 человек.