ШОС, ВЭФ и задержание Лиды Мониавы
Чем запомнилась неделя 31 августа — 5 сентября: цифры, цитаты и факты
Участники ВЭФ
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
Цифры недели
Сахар в России за год подорожал на 17,8%.
Владимир Путин: ущерб от атак Украины на гражданское судоходство в Черном и Азовском морях составил около 1% ВВП.
С начала 2026 года над 53 регионами России сбито почти 73 тыс. украинских БПЛА.
Из-за роста повреждений НПЗ почти 60% контрактов на поставку бензина на бирже с мая не исполнены.
Ущерб от экономических преступлений в РФ за полгода вырос вдвое, до 328 млрд руб.
Число новых логистических компаний в РФ за год выросло на 30%, курьерских услуг — на 78,7%.
В январе—июне 2026 года восемь крупных застройщиков (ПИК, «Самолет» и др.) сократили выручку на 12,1% год к году.
Экспорт китайской стали в СНГ вырос с начала года на 18%.
Владимир Путин: за 11 лет в дальневосточные регионы привлекли почти 25 трлн руб. капитальных вложений.
Доля трат на продукты и алкоголь в торговых центрах выросла с 22% до 24%.
Производство парфюмерии в РФ выросло на 22,9%.
За первое полугодие 2026-го альтернативную гражданскую службу прошло рекордное количество граждан — 3,3 тыс.
Оптовые цены на скумбрию в северо-западной части России выросли за год почти на 64%.
Убытки книжной отрасли от атак БПЛА на склады маркетплейсов достигли 6 млрд руб.
Число погибших в результате оползня и наводнения в Непале превысило 1100 человек.
Инициативы недели
Правительство анонсировало отмену проверок поврежденных от БПЛА объектов.
ИИ-ассистенту «Алиса AI» могут быть предоставлены дополнительные расширенные права и возможности по предустановке на ввозимые мобильные устройства.
Минздрав планирует существенно расширить программу профилактических осмотров и диспансеризации населения.
Генпрокурор РФ Александр Гуцан предложил ввести мораторий на проверки бизнеса, попавшего под удары ВСУ.
Группа X5 («Перекресток», «Пятерочка») обратилась к президенту с предложением отменить порог доминирования продуктовых сетей на территории субъектов в 25%.
На маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» появилась функция оплаты цифровыми рублями для пользователей Android.
Глава Ассоциации парков России Денис Цуканов: в России может появиться русско-китайский аналог «Диснейленда».
Минобороны Японии запросило у правительства рекордную сумму на 2027-й финансовый год: в проекте бюджетного запроса говорится о $56 млрд.
Цитаты недели
«На машине ехали по лесу. Выходит тигр, идет прямо перед машиной, хвостиком машет, никуда не уходит. Хозяин тайги» (президент РФ Владимир Путин рассказал на пленарной сессии ВЭФ о встрече с амурским тигром).
«У нас не хуже, а может быть, даже и лучше» (вице-премьер РФ Александр Новак предположил, что НПЗ в России защищены лучше, чем в ОАЭ).
«Если обе стороны замкнутся в себе, то никакого решения этого ужасного конфликта не будет» (глава Минфина США Скотт Бессент объяснил, почему встретился с министром финансов РФ Антоном Силуановым).
«Честно говоря, мы не нашли никаких нарушений тех обязательств, которые есть у Армении перед Россией и ЕАЭС» (премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с Владимиром Путиным в Бишкеке).
По букве закона
Прохождение законопроекта о новых санкциях против РФ и ее партнеров неожиданно застопорилось в Палате представителей США.
Минцифры ищет возможность сохранить на рынке те книги авторов-иноагентов и нежелательных организаций, что были изданы до присвоения этих статусов.
СКР предъявил обвинение в распространении фейков о ВС РФ основательнице и директору благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве. Суд назначил ей запрет определенных действий.
СКР прекратил производство по делу в отношении одного из самых влиятельных петербургских бизнесменов Ильи Трабера. С него сняты обвинения в убийстве Александра Петрова.
В Москве задержали кандидата в Госдуму от партии «Яблоко» Артема Снеговского. Позже силовики задержали еще двух кандидатов от «Яблока» — Анну Шатуновскую-Бюрно и Григория Гришина.
Суд в Калининградской области признал виновным в совершении теракта и диверсии 16-летнего подростка. Его приговорили к шести годам колонии общего режима.
Власти Германии установили причастных к инциденту с БПЛА в Лейпциге и официально обвинили Россию в атаках дронов, анонсировав ответные меры.
Отставки и назначения
Тим Кук официально покинул должность гендиректора Apple. Новым главой стал Джон Тернус.
Начальник следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрей Маслов назначен замглавы СКР.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур увольняется из-за скандала с закупкой снарядов для Украины.
Сделки недели
На ВЭФ-2026 подписано 318 соглашений почти на 7 трлн руб.
«ИКС Холдинг» инвестирует более 35 млрд руб. в создание производства СВЧ-компонентов (микросхем) и фотоэлектрических преобразователей на Дальнем Востоке.
«Росатом» и ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» заключили контракт о сооружении АЭС «Балхаш» в Алматинской области Казахстана.
Мультимедийный информационный центр «Известия» (входит в Национальную Медиа Группу) выкупил контрольный пакет акций издательского дома «Комсомольская правда».
АО «Международная инвестиционная группа» (МИГ; ранее «УНК Холдинг») Умара Кремлева получило по 50% в челябинских компаниях, работающих на топливном рынке.