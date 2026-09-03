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Выступление Путина на ВЭФ. Главное

Путин: правительству и ЦБ удается пока проходить «между Сциллой и Харибдой»

Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Он рассказал о планах властей по развитию Дальнего Востока и прокомментировал экономическую ситуацию в России, а также в очередной раз отверг слухи о новой мобилизации в РФ. Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Дальний Восток и Арктика

  • Дальний Восток должен стать центром экономического роста.
  • За 11 лет в дальневосточные регионы привлекли около 25 трлн руб. капитальных вложений, валовой региональный продукт (ВРП) вырос более чем в три раза.
  • С 1 января 2027 года на Дальнем Востоке и в Арктике будет введен единый преференциальный режим для бизнеса. Таким образом власти переходят к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока.
  • Нужно продлить действие повышенных выплат при рождении третьего ребенка на Дальнем Востоке до 2030 года.
  • С 1 января 2027 года на Дальнем Востоке запустят особый правовой режим для «быстрой обкатки» новейших технологий.

    • ВЭФ-2026. Итоги третьего дня

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  • Ввод жилья на Дальнем Востоке вырос вдвое за последние шесть лет.
  • Безработица на Дальнем Востоке снизилась в четыре раза, до 2,2%.
  • Квантовые коммуникации надо довести до столиц регионов Дальнего Востока к 2030 году.
  • Амурский тигр, дальневосточный леопард и другие редкие дальневосточные животные являются уникальным природным богатством всей России.
  • Около 300 объектов мастер-планов Дальнего Востока и Арктики введены в эксплуатацию.
  • Поддержку бизнеса распространят на все проекты на Дальнем Востоке и в Арктике.
  • Инфраструктурные кредиты ДФО могут быть реинвестированы в мастер-планы.
  • Экосистему поддержки для креативных индустрий сформируют на Дальнем Востоке.
  • ВЭФ-2026 внесет вклад в устойчивое развитие Дальнего востока и Арктики, повышение качества жизни, укрепление международного сотрудничества.
  • Проект «Арктика. Генеральная уборка» продолжится.
  • Власти России уделят особое внимание защите озера Байкал, рек Амур и Лена.
  • Необходимо масштабировать креативные индустрии Дальнего Востока и Арктики.
  • Рассчитываю, что эксперимент по применению гражданских беспилотников в хозяйстве на Дальнем Востоке даст результат.

Украина

  • Шансы на урегулирование конфликта на Украине есть.
  • Мирные инициативы осложняются «проявлением государственного терроризма» со стороны Украины, соучастниками которого выступают ее западные союзники.
  • Одним из таких проявлений являются угрозы атаковать российские гражданские самолеты.
  • Вместе с тем стороны продолжают поддерживать контакты, прежде всего по линии спецслужб.
  • Договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина, другие страны могут только помогать.
  • Россия должна быть готова ко всему, только это даст понять тем, кто желает навредить РФ, что лучше этого не делать.
  • Пока идет СВО, ответ на атаки на гражданские объекты может быть только один — укреплять систему ПВО.
  • Нет такого сценария, при котором потребовалась бы мобилизация. У России с количеством участников СВО «проблем нет», в то время как украинские войска ежемесячно теряют 8–12 тыс. человек.

Инвестиции и бизнес

  • России нужны эффективные механизмы поддержки инвестиций в логистику.
  • Важнее не государственные, а частные инвестиции. Государство должно создать для них условия.
  • Инвестиции в России снизились из-за сознательной политики для подавления инфляции.
  • Нужно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей, снижать административную нагрузку.
  • Эксперимент по упрощенной системе закупок через маркетплейсы заработает с октября.
  • Организация нового цикла инвестиций требует, чтобы и государство, и бизнес выполняли взятые на себя обязательства.
  • Планов по национализации критической инфраструктуры нет, компании теперь обязаны защищать предприятия от атак.
  • Власти РФ прорабатывают поддержку и защиту малого и среднего бизнеса, включая в том числе вопрос деления бизнеса, и находятся в постоянном контакте с представителями соответствующих объединений.

Экономика и финансы

  • В России инфляция составляет 6,3% в годовом выражении.
  • Цель снижения инфляции достигается, но важно не переохладить экономику.
  • Угроза гипервсплеска инфляции в РФ была, мы ее не допустили.
  • Правительству России и Центральному банку в целом удается пока проходить «между Сциллой и Харибдой».
  • У России один из самых низких показателей государственного долга в мире.
  • Дефицит бюджета России не критичен на фоне низкого показателя государственного долга.
  • России нужно не экономить, а рационально расходовать бюджетные средства.
  • Поручил отслеживать работу модели концессионных облигаций на практике.
  • Поручил кабмину и Центробанку предметно отработать вопросы создания современного финансового центра на базе Восточной биржи.
  • Власти стремятся уравнять стоимость жизни в разных регионах страны. Приводить к общим показателям нужно в том числе стоимость продуктов питания.
  • Сообщения о возможности заморозки вкладов россиян — «глупые вбросы».
  • Высокая ключевая ставка — это сознательное решение, связанное с поддержанием макроэкономической стабильности. Без нее речи об инвестициях быть не может.
  • Власти России работают над созданием стабильных экономических условий. Накачка экономики денежной массой — это опасный путь, так как это повлияет на инфляцию.

Транспорт и инфраструктура

  • Нужно задавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью авиабеспилотников для развития этой отрасли в России.
  • Россия сделает навигацию по Трансарктическому транспортному коридору, который включает Северный морской путь, круглогодичной.
  • Арктические морские терминалы России интегрируют с внутренними водными путями.
  • Искусственный интеллект будет использоваться в рамках платформы дронов для низковысотной экономики России.
  • Передовые технологии связи в аэрологистике позволят России достичь мировых рекордов.
  • Необходимо предложить специальные решения для развития малых городов, поселков и сел, где пока отсутствуют мастер-планы.
  • Рассчитываю, что парламент примет законопроект о мастер-планировании городов до конца 2026 года.
  • Не менее 200 мастер-планов разработают к 2030 году.

Энергетика

  • Первая нефть «Восток Ойла» (проект "Роснефти") вскоре отправится потребителям.
  • Необходимо развивать новые виды генерации, в том числе солнечную и гидрогенерацию.
  • Россия не только говорит о важности развития малых АЭС, но и единственная в мире создает их.
  • Цены на нефть подросли и экспорт сырой нефти стал выгоднее переработки внутри страны.
  • Нефтекомпании ведут активную работу по защите своих производственных мощностей от атак беспилотников.

Демография

  • У России есть опыт улучшения демографический ситуации после 90-х годов и страна его обязательно повторит.
  • В России не самая худшая рождаемость, но надо ориентироваться на лучшие показатели.
  • Необходимо создать для семей и молодых женщин стимулы для повышения рождаемости в России.
  • России для улучшения демографической ситуации нужны изменения и в общественном сознании, и соответствующая информационная политика.
  • Власти России относятся к вопросам демографии как к вопросу национальной безопасности.
  • Повышение рождаемости является вызовом для России.
  • Россия не в самом худшем положении по рождаемости по сравнению со странами региона.
  • СВО, конечно, как-то влияет на демографическую ситуацию в РФ, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет. А рождаемость меньше, чем у нас.

США

  • Россия продолжает контакты с США.
  • Дональд Трамп «настроен на такую позитивную и конструктивную работу».
  • Россия выступает за восстановление полноформатных отношений с США, но это зависит и от Вашингтона.

Эрдни Кагалтынов

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