Выступление Путина на ВЭФ. Главное

Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Он рассказал о планах властей по развитию Дальнего Востока и прокомментировал экономическую ситуацию в России, а также в очередной раз отверг слухи о новой мобилизации в РФ. Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».

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Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Дальний Восток и Арктика Дальний Восток должен стать центром экономического роста.

За 11 лет в дальневосточные регионы привлекли около 25 трлн руб. капитальных вложений, валовой региональный продукт (ВРП) вырос более чем в три раза.

С 1 января 2027 года на Дальнем Востоке и в Арктике будет введен единый преференциальный режим для бизнеса. Таким образом власти переходят к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока.

Нужно продлить действие повышенных выплат при рождении третьего ребенка на Дальнем Востоке до 2030 года.

С 1 января 2027 года на Дальнем Востоке запустят особый правовой режим для «быстрой обкатки» новейших технологий.

ВЭФ-2026. Итоги третьего дня Читать далее Ввод жилья на Дальнем Востоке вырос вдвое за последние шесть лет.

Безработица на Дальнем Востоке снизилась в четыре раза, до 2,2%.

Квантовые коммуникации надо довести до столиц регионов Дальнего Востока к 2030 году.

Амурский тигр, дальневосточный леопард и другие редкие дальневосточные животные являются уникальным природным богатством всей России.

Около 300 объектов мастер-планов Дальнего Востока и Арктики введены в эксплуатацию.

Поддержку бизнеса распространят на все проекты на Дальнем Востоке и в Арктике.

Инфраструктурные кредиты ДФО могут быть реинвестированы в мастер-планы.

Экосистему поддержки для креативных индустрий сформируют на Дальнем Востоке.

ВЭФ-2026 внесет вклад в устойчивое развитие Дальнего востока и Арктики, повышение качества жизни, укрепление международного сотрудничества.

Проект «Арктика. Генеральная уборка» продолжится.

Власти России уделят особое внимание защите озера Байкал, рек Амур и Лена.

Необходимо масштабировать креативные индустрии Дальнего Востока и Арктики.

Рассчитываю, что эксперимент по применению гражданских беспилотников в хозяйстве на Дальнем Востоке даст результат.

Украина Шансы на урегулирование конфликта на Украине есть.

Мирные инициативы осложняются «проявлением государственного терроризма» со стороны Украины, соучастниками которого выступают ее западные союзники.

Одним из таких проявлений являются угрозы атаковать российские гражданские самолеты.

Вместе с тем стороны продолжают поддерживать контакты, прежде всего по линии спецслужб.

Договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина, другие страны могут только помогать.

Россия должна быть готова ко всему, только это даст понять тем, кто желает навредить РФ, что лучше этого не делать.

Пока идет СВО, ответ на атаки на гражданские объекты может быть только один — укреплять систему ПВО.

Нет такого сценария, при котором потребовалась бы мобилизация. У России с количеством участников СВО «проблем нет», в то время как украинские войска ежемесячно теряют 8–12 тыс. человек.

Инвестиции и бизнес России нужны эффективные механизмы поддержки инвестиций в логистику.

Важнее не государственные, а частные инвестиции. Государство должно создать для них условия.

Инвестиции в России снизились из-за сознательной политики для подавления инфляции.

Нужно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей, снижать административную нагрузку.

Эксперимент по упрощенной системе закупок через маркетплейсы заработает с октября.

Организация нового цикла инвестиций требует, чтобы и государство, и бизнес выполняли взятые на себя обязательства.

Планов по национализации критической инфраструктуры нет, компании теперь обязаны защищать предприятия от атак.

Власти РФ прорабатывают поддержку и защиту малого и среднего бизнеса, включая в том числе вопрос деления бизнеса, и находятся в постоянном контакте с представителями соответствующих объединений.

Экономика и финансы В России инфляция составляет 6,3% в годовом выражении.

Цель снижения инфляции достигается, но важно не переохладить экономику.

Угроза гипервсплеска инфляции в РФ была, мы ее не допустили.

Правительству России и Центральному банку в целом удается пока проходить «между Сциллой и Харибдой».

У России один из самых низких показателей государственного долга в мире.

Дефицит бюджета России не критичен на фоне низкого показателя государственного долга.

России нужно не экономить, а рационально расходовать бюджетные средства.

Поручил отслеживать работу модели концессионных облигаций на практике.

Поручил кабмину и Центробанку предметно отработать вопросы создания современного финансового центра на базе Восточной биржи.

Власти стремятся уравнять стоимость жизни в разных регионах страны. Приводить к общим показателям нужно в том числе стоимость продуктов питания.

Сообщения о возможности заморозки вкладов россиян — «глупые вбросы».

Высокая ключевая ставка — это сознательное решение, связанное с поддержанием макроэкономической стабильности. Без нее речи об инвестициях быть не может.

Власти России работают над созданием стабильных экономических условий. Накачка экономики денежной массой — это опасный путь, так как это повлияет на инфляцию.

Транспорт и инфраструктура Нужно задавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью авиабеспилотников для развития этой отрасли в России.

Россия сделает навигацию по Трансарктическому транспортному коридору, который включает Северный морской путь, круглогодичной.

Арктические морские терминалы России интегрируют с внутренними водными путями.

Искусственный интеллект будет использоваться в рамках платформы дронов для низковысотной экономики России.

Передовые технологии связи в аэрологистике позволят России достичь мировых рекордов.

Необходимо предложить специальные решения для развития малых городов, поселков и сел, где пока отсутствуют мастер-планы.

Рассчитываю, что парламент примет законопроект о мастер-планировании городов до конца 2026 года.

Не менее 200 мастер-планов разработают к 2030 году.

Энергетика Первая нефть «Восток Ойла» (проект "Роснефти") вскоре отправится потребителям.

Необходимо развивать новые виды генерации, в том числе солнечную и гидрогенерацию.

Россия не только говорит о важности развития малых АЭС, но и единственная в мире создает их.

Цены на нефть подросли и экспорт сырой нефти стал выгоднее переработки внутри страны.

Нефтекомпании ведут активную работу по защите своих производственных мощностей от атак беспилотников.

Демография У России есть опыт улучшения демографический ситуации после 90-х годов и страна его обязательно повторит.

В России не самая худшая рождаемость, но надо ориентироваться на лучшие показатели.

Необходимо создать для семей и молодых женщин стимулы для повышения рождаемости в России.

России для улучшения демографической ситуации нужны изменения и в общественном сознании, и соответствующая информационная политика.

Власти России относятся к вопросам демографии как к вопросу национальной безопасности.

Повышение рождаемости является вызовом для России.

Россия не в самом худшем положении по рождаемости по сравнению со странами региона.

СВО, конечно, как-то влияет на демографическую ситуацию в РФ, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет. А рождаемость меньше, чем у нас.

США Россия продолжает контакты с США.

Дональд Трамп «настроен на такую позитивную и конструктивную работу».

Россия выступает за восстановление полноформатных отношений с США, но это зависит и от Вашингтона.

Эрдни Кагалтынов