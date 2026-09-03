Выступление Путина на ВЭФ. Главное
Путин: правительству и ЦБ удается пока проходить «между Сциллой и Харибдой»
Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Он рассказал о планах властей по развитию Дальнего Востока и прокомментировал экономическую ситуацию в России, а также в очередной раз отверг слухи о новой мобилизации в РФ. Главные заявления главы государства — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
Дальний Восток и Арктика
- Дальний Восток должен стать центром экономического роста.
- За 11 лет в дальневосточные регионы привлекли около 25 трлн руб. капитальных вложений, валовой региональный продукт (ВРП) вырос более чем в три раза.
- С 1 января 2027 года на Дальнем Востоке и в Арктике будет введен единый преференциальный режим для бизнеса. Таким образом власти переходят к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока.
- Нужно продлить действие повышенных выплат при рождении третьего ребенка на Дальнем Востоке до 2030 года.
- С 1 января 2027 года на Дальнем Востоке запустят особый правовой режим для «быстрой обкатки» новейших технологий.
- Ввод жилья на Дальнем Востоке вырос вдвое за последние шесть лет.
- Безработица на Дальнем Востоке снизилась в четыре раза, до 2,2%.
- Квантовые коммуникации надо довести до столиц регионов Дальнего Востока к 2030 году.
- Амурский тигр, дальневосточный леопард и другие редкие дальневосточные животные являются уникальным природным богатством всей России.
- Около 300 объектов мастер-планов Дальнего Востока и Арктики введены в эксплуатацию.
- Поддержку бизнеса распространят на все проекты на Дальнем Востоке и в Арктике.
- Инфраструктурные кредиты ДФО могут быть реинвестированы в мастер-планы.
- Экосистему поддержки для креативных индустрий сформируют на Дальнем Востоке.
- ВЭФ-2026 внесет вклад в устойчивое развитие Дальнего востока и Арктики, повышение качества жизни, укрепление международного сотрудничества.
- Проект «Арктика. Генеральная уборка» продолжится.
- Власти России уделят особое внимание защите озера Байкал, рек Амур и Лена.
- Необходимо масштабировать креативные индустрии Дальнего Востока и Арктики.
- Рассчитываю, что эксперимент по применению гражданских беспилотников в хозяйстве на Дальнем Востоке даст результат.
Украина
- Шансы на урегулирование конфликта на Украине есть.
- Мирные инициативы осложняются «проявлением государственного терроризма» со стороны Украины, соучастниками которого выступают ее западные союзники.
- Одним из таких проявлений являются угрозы атаковать российские гражданские самолеты.
- Вместе с тем стороны продолжают поддерживать контакты, прежде всего по линии спецслужб.
- Договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина, другие страны могут только помогать.
- Россия должна быть готова ко всему, только это даст понять тем, кто желает навредить РФ, что лучше этого не делать.
- Пока идет СВО, ответ на атаки на гражданские объекты может быть только один — укреплять систему ПВО.
- Нет такого сценария, при котором потребовалась бы мобилизация. У России с количеством участников СВО «проблем нет», в то время как украинские войска ежемесячно теряют 8–12 тыс. человек.
Инвестиции и бизнес
- России нужны эффективные механизмы поддержки инвестиций в логистику.
- Важнее не государственные, а частные инвестиции. Государство должно создать для них условия.
- Инвестиции в России снизились из-за сознательной политики для подавления инфляции.
- Нужно убирать бюрократические барьеры для предпринимателей, снижать административную нагрузку.
- Эксперимент по упрощенной системе закупок через маркетплейсы заработает с октября.
- Организация нового цикла инвестиций требует, чтобы и государство, и бизнес выполняли взятые на себя обязательства.
- Планов по национализации критической инфраструктуры нет, компании теперь обязаны защищать предприятия от атак.
- Власти РФ прорабатывают поддержку и защиту малого и среднего бизнеса, включая в том числе вопрос деления бизнеса, и находятся в постоянном контакте с представителями соответствующих объединений.
Экономика и финансы
- В России инфляция составляет 6,3% в годовом выражении.
- Цель снижения инфляции достигается, но важно не переохладить экономику.
- Угроза гипервсплеска инфляции в РФ была, мы ее не допустили.
- Правительству России и Центральному банку в целом удается пока проходить «между Сциллой и Харибдой».
- У России один из самых низких показателей государственного долга в мире.
- Дефицит бюджета России не критичен на фоне низкого показателя государственного долга.
- России нужно не экономить, а рационально расходовать бюджетные средства.
- Поручил отслеживать работу модели концессионных облигаций на практике.
- Поручил кабмину и Центробанку предметно отработать вопросы создания современного финансового центра на базе Восточной биржи.
- Власти стремятся уравнять стоимость жизни в разных регионах страны. Приводить к общим показателям нужно в том числе стоимость продуктов питания.
- Сообщения о возможности заморозки вкладов россиян — «глупые вбросы».
- Высокая ключевая ставка — это сознательное решение, связанное с поддержанием макроэкономической стабильности. Без нее речи об инвестициях быть не может.
- Власти России работают над созданием стабильных экономических условий. Накачка экономики денежной массой — это опасный путь, так как это повлияет на инфляцию.
Транспорт и инфраструктура
- Нужно задавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью авиабеспилотников для развития этой отрасли в России.
- Россия сделает навигацию по Трансарктическому транспортному коридору, который включает Северный морской путь, круглогодичной.
- Арктические морские терминалы России интегрируют с внутренними водными путями.
- Искусственный интеллект будет использоваться в рамках платформы дронов для низковысотной экономики России.
- Передовые технологии связи в аэрологистике позволят России достичь мировых рекордов.
- Необходимо предложить специальные решения для развития малых городов, поселков и сел, где пока отсутствуют мастер-планы.
- Рассчитываю, что парламент примет законопроект о мастер-планировании городов до конца 2026 года.
- Не менее 200 мастер-планов разработают к 2030 году.
Энергетика
- Первая нефть «Восток Ойла» (проект "Роснефти") вскоре отправится потребителям.
- Необходимо развивать новые виды генерации, в том числе солнечную и гидрогенерацию.
- Россия не только говорит о важности развития малых АЭС, но и единственная в мире создает их.
- Цены на нефть подросли и экспорт сырой нефти стал выгоднее переработки внутри страны.
- Нефтекомпании ведут активную работу по защите своих производственных мощностей от атак беспилотников.
Демография
- У России есть опыт улучшения демографический ситуации после 90-х годов и страна его обязательно повторит.
- В России не самая худшая рождаемость, но надо ориентироваться на лучшие показатели.
- Необходимо создать для семей и молодых женщин стимулы для повышения рождаемости в России.
- России для улучшения демографической ситуации нужны изменения и в общественном сознании, и соответствующая информационная политика.
- Власти России относятся к вопросам демографии как к вопросу национальной безопасности.
- Повышение рождаемости является вызовом для России.
- Россия не в самом худшем положении по рождаемости по сравнению со странами региона.
- СВО, конечно, как-то влияет на демографическую ситуацию в РФ, но дело не в СВО. Ведь в той же Японии нет никакого СВО, и в Южной Корее нет. А рождаемость меньше, чем у нас.
США
- Россия продолжает контакты с США.
- Дональд Трамп «настроен на такую позитивную и конструктивную работу».
- Россия выступает за восстановление полноформатных отношений с США, но это зависит и от Вашингтона.