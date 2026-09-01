В Москве задержали кандидата в Госдуму от «Яблока» Снеговского

В Москве задержали Артема Снеговского, кандидата в Госдуму от партии «Яблока» по Люблинского одномандатному округу. Об этом сообщил в Telegram председатель московского отделения прартии Кирилл Гончаров.

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Как уточнила пресс-служба «Яблока», господина Снеговского везут в ОВД по району Марьино. Задержание, по данным партии, связано с административной статьей о дискредитации ВС РФ (ст. 20.3.3 КоАП РФ).

10 августа Верховный суд снял «Яблоко» с выборов в Госдуму по иску партии «Родина». Поводами стали иностранное финансирование партии, не оплаченная из избирательного фонда агитация и нарушение авторских прав, отмечалось в решении Верховного суда.