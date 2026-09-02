Бессент ответил на критику Европы из-за встречи с Силуановым

Глава Минфина США Скотт Бессент объяснил, почему встретился с министром финансов России Антоном Силуановым на полях саммита G20 в Ашвилле. По его словам, урегулирование российско-украинского конфликта невозможно без участия США и прямых контактов со всеми сторонами.

«Знаю, что у некоторых в Европе это вызвало недовольство, но я считаю, что важно проводить контакты. Иначе, если обе стороны замкнутся в себе, то никакого решения этого ужасного конфликта не будет»,— сказал он во время беседы с журналистами (цитата по «Интерфаксу»).

Финансисты встретились друг с другом во время заседания министров финансов G20 в американском Ашвилле, которое проходило 31 августа и 1 сентября. Как сообщили в Минфине РФ, Антон Силуанов и Скотт Бессент рассмотрели вопросы двустороннего российско-американского сотрудничества, а также взаимодействие внутри G20. В Минфине США сообщили, что господин Бессент передал своему коллеге требование остановить бои на Украине.