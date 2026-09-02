Бессент ответил на критику Европы из-за встречи с Силуановым
Глава Минфина США Скотт Бессент объяснил, почему встретился с министром финансов России Антоном Силуановым на полях саммита G20 в Ашвилле. По его словам, урегулирование российско-украинского конфликта невозможно без участия США и прямых контактов со всеми сторонами.
«Знаю, что у некоторых в Европе это вызвало недовольство, но я считаю, что важно проводить контакты. Иначе, если обе стороны замкнутся в себе, то никакого решения этого ужасного конфликта не будет»,— сказал он во время беседы с журналистами (цитата по «Интерфаксу»).
Финансисты встретились друг с другом во время заседания министров финансов G20 в американском Ашвилле, которое проходило 31 августа и 1 сентября. Как сообщили в Минфине РФ, Антон Силуанов и Скотт Бессент рассмотрели вопросы двустороннего российско-американского сотрудничества, а также взаимодействие внутри G20. В Минфине США сообщили, что господин Бессент передал своему коллеге требование остановить бои на Украине.
Встреча министра финансов США Скотта Бессента с главой Минфина России Антоном Силуановым прошла на фоне отказа Минфина США в аккредитации журналистам The New York Times, The Wall Street Journal и Bloomberg на мероприятие G20 в Ашвилле 31 августа 2026 года. Ранее, 23 ноября 2025 года, Скотт Бессент критиковал европейские санкции против России, назвав их провальными, поскольку Европа уже в 19-й раз вводила ограничительные меры. 21 октября 2025 года он призывал коллег из «Большой семерки» (G7) усилить экономическое давление на Россию. Министр финансов США Скотт Бессент в сентябре 2025 года заявлял, что конфликт на Украине может закончиться за 2–3 месяца, если Европа введёт вторичные пошлины в отношении стран, покупающих российскую нефть. Он также выражал готовность сотрудничать с ЕС для введения санкций, которые могли бы «обрушить» экономику России, чтобы принудить Владимира Путина к переговорам.