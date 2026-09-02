По лейпцигскому счету

Власти ФРГ официально обвинили Россию в инцидентах с дронами в Лейпциге и анонсировали закрытие генконсульства РФ в Бонне и Русского дома в Берлине, а также усложнение въезда в Германию для россиян. Президент РФ Владимир Путин указал на отсутствие доказательств причастности России к инцидентам и предположил, что эскалация связана с внутриполитическими проблемами Германии. Москва готовит ответные меры. Одна из возможных — закрытие Института Гёте в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Axel Schmidt / Reuters Фото: Axel Schmidt / Reuters

Сообщения о том, что Германия возложит вину на Россию за дроны, обнаруженные в начале августа в Лейпциге, начали распространяться в немецких СМИ еще на прошлой неделе (см. “Ъ” от 31 августа). Президент РФ Владимир Путин в беседе с журналистами 1 сентября связал решение Берлина с внутриполитическими процессами в ФРГ. «Предприятия закрываются, рабочие места… Объяснить это можно одним — противостояние агрессивной России. А где доказательства?» — сказал он.

Реакция президента РФ последовала через пару часов после совместной пресс-конференции главы МВД Германии Александра Добриндта и министра иностранных дел Йоханна Вадефуля. Первым взял слово Добриндт, заявивший, что злоумышленники в Лейпциге действовали по заказу российских государственных структур. «Мы исходим из того, что Германия — цель дальнейших гибридных атак России»,— отметил он.

По словам министра, в Москве готовы нанести более серьезный ущерб Германии. Затем высказался глава МИДа, который обвинил российское руководство в сознательном обострении двусторонних отношений и рассказал о готовящихся ограничениях.

Среди них — денонсация соглашения о работе Русского дома, закрытие генконсульства в Бонне и ужесточение проверок россиян, желающих въехать в Германию. Отдельно были указаны меры по борьбе с российским теневым флотом. Также в МИД был вызван посол России Сергей Нечаев.

То, что заявление такого уровня делали министры, а не канцлер ФРГ Фридрих Мерц, ряд экспертов связал с нежеланием канцлера ассоциироваться с нынешней эскалацией. Впрочем, он взял на себя координацию усилий с ЕС и НАТО по оказанию давления на Россию. Мерц провел экстренные телефонные переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Оба поддержали действия Берлина. Позднее к ним присоединились лидеры Франции, Испании, Австрии, Швеции и Эстонии.

В самой Германии часть политиков посчитала указанные меры слишком мягкими, другая — ненужными и непропорционально жесткими.

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла указал на двойные стандарты немецких властей. «Прежде всего, я бы приветствовал, если бы то же самое было сделано в ответ на атаку Украины на "Северные потоки"»,— сказал он в интервью Welt.

6 сентября в Саксонии-Анхальт пройдут местные выборы, на которых «Альтернативе» прочат победу с рекордным числом голосов. Сейчас ее рейтинг в этой федеральной земле достигает 42%, и если этот результат конвертируется в места в ландтаге, то партия сможет претендовать на единоличное управление. Ряд экспертов связал желание Берлина устроить скандал вокруг инцидента в Лейпциге за несколько дней до выборов с ожидаемым триумфом правых.

БПЛА с взрывным зарядом был обнаружен в аэропорту Лейпцига еще в ночь с 4 на 5 августа. Он находился возле украинского транспортного самолета Ан-124 «Руслан», перевозившего боеприпасы для Киева. Дрон удалось обезвредить. Позднее стало известно еще об одном беспилотнике, который столкнулся с транспортным самолетом Boeing 757-23N авиакомпании DHL. Пилоты подали сигнал бедствия, лайнер экстренно перенаправили в Ганновер. 14 августа сообщили о третьем БПЛА, который не долетел до аэропорта Лейпцига.

В Москве уже готовят ответные меры. Глава Россотрудничества Игорь Чайка напомнил, что Русский дом в Берлине и Институт Гёте в России работают на основе двустороннего межправительственного соглашения от 2011 года. Его денонсация остановит работу сразу двух структур. В России Институт Гёте имеет филиалы в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

В двусторонних отношениях принята практика зеркального ответа, что, вероятно, приведет и к закрытию единственного оставшегося генконсульства Германии в Санкт-Петербурге.

Вероника Вишнякова