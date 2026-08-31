Антиквар не при делах

Следственный комитет России прекратил производство по делу в отношении одного из самых влиятельных петербургских бизнесменов Ильи Трабера. На днях его по состоянию здоровья освободили из столичного СИЗО «Лефортово», куда он был помещен в июне этого года. Господин Трабер обвинялся в причастности к убийству выборгского депутата и предпринимателя Александра Петрова, но доказательств этому следствие так и не нашло. Теперь бизнесмен имеет право на реабилитацию, в том числе на компенсацию за необоснованное уголовное преследование и время, проведенное в камере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С Ильи Трабера сняли обвинение в причастности к убийству, и он получил право на реабилитацию

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы С Ильи Трабера сняли обвинение в причастности к убийству, и он получил право на реабилитацию

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Тот факт, что Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное преследование Ильи Трабера, известного в деловых кругах Санкт-Петербурга как Антиквар, “Ъ” подтвердил его адвокат Игорь Сочинянц. За несколько дней до этого бизнесмен был освобожден из-под ареста в «Лефортово». Это стало возможным после того, как его защита собрала все необходимые медицинские заключения, указывающие на неважное состояние здоровья 75-летнего доверителя.

Адвокат Сочинянц в разговоре с “Ъ” подчеркнул, что все обвинения были сняты с бизнесмена Трабера по реабилитирующим основаниям, поэтому он имеет право на возмещение вреда, причиненного незаконным арестом и уголовным преследованием. Будет ли предприниматель заявлять соответствующие требования, адвокат сказать затруднился. От каких-либо других комментариев защита отказалась. Отметим, что помимо материальной компенсации реабилитация по уголовному делу предусматривает официальные извинения со стороны прокуратуры как представителя государства, публичные сообщения о реабилитации, а также восстановление в правах, утраченных при уголовном преследовании.

Как сообщал ранее “Ъ”, Илья Трабер был задержан сотрудниками СКР при силовой поддержке ФСБ в Санкт-Петербурге 17 июня текущего года, после чего его доставили в Москву. В тот же день Басманный райсуд столицы по ходатайству Главного следственного управления СКР заключил его в СИЗО. Антиквару инкриминировали заказное убийство в 2020 году Александра Петрова, выборгского предпринимателя и депутата, отца первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова.

Киллер, согласно материалам следствия, с большого расстояния выстрелом в сердце из снайперской винтовки убил господина Петрова у его коттеджа в поселке Великое Ленинградской области. По основной версии, преступление было совершено по найму и могло быть связано с бизнесом потерпевшего. Александр Петров владел долями в десятках компаний, занимающихся строительством, операциями с недвижимостью, гостиничным и портовым бизнесом. В разное время был совладельцем Выборгского судостроительного завода и Выборгской топливной компании (завод сообщал, что господин Петров вышел из акционеров в 2012 году). Орудие убийства тогда не нашли, на подозреваемых выйти не удалось. Позже дело было передано в центральный аппарат СКР, а глава ведомства Александр Бастрыкин взял его расследование под контроль.

Свою вину Илья Трабер не признал. В рамках этого же расследования были арестованы бывший боксер Алисултан Надирбегов, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления, бывший деловой партнер господина Трабера Владимир Даниленко и Саид Саладинов. Они, по данным ТАСС, все еще остаются под стражей.

После задержания Ильи Трабера стало известно, что в основу обвинений против него легли показания ветерана СВО Игоря Лыкова. Последний, согласно материалам расследования, работал водителем у господина Трабера около полутора лет, после чего был осужден за мошенничество, а затем подписал контракт с Минобороны РФ. В зоне боевых действий Игорь Лыков попал в плен, где дал интервью украинскому блогеру, в котором упомянул о работе с Антикваром. После обмена пленными боец дал показания уже российскому следствию. Защита господина Трабера настаивала, что слова свидетеля были продиктованы местью бывшему шефу за тюремный срок.

В 2008 году власти Испании объявили господина Трабера в розыск по так называемому делу русской мафии, связав его с тамбовской ОПГ. Однако спустя десять лет Национальный суд королевства оправдал всех фигурантов. После этого предприниматель добивался опровержения сведений в СМИ, где утверждалось, что он угрожал прокурору Хосе Гринде Гонсалесу и его семье. В 2024 году Дзержинский районный суд Петербурга удовлетворил его иск к прокурору Гонсалесу о защите чести, достоинства и деловой репутации, но уже в марте 2025 года горсуд в апелляции отменил это решение.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург