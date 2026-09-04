В Москве задержали двух кандидатов в Госдуму от «Яблока»

Силовики задержали кандидата в депутаты Госдумы от «Яблока» по Преображенскому одномандатному округу №204 Анну Шатуновскую-Бюрно. Также проследовать в ОВД попросили кандидата партии по Ленинградскому одномандатному округу №197 Григория Гришина. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

По данным «Яблока», госпожу Шатуновскую-Бюрно задержали при выходе из дома. Ее доставляют в ОВД «Якиманка». Причины задержания неизвестны.

В свою очередь к господину Гришину пришли три человека в штатском и попросили проехать в ОВД «Академический» для составления административного протокола. По какой статье — не сообщается.

Анна Шатуновская-Бюрно окончила юридический факультет МГУ в 1996 году. В разные годы она работала в Минюсте, МИД РФ, а также в Мегосударственном Фонде гуманитарного сотрудничества СНГ. Сейчас она занимает должность советника директора по развитию РОО «Центр содействия реформе уголовного правосудия». В 2024 году политик пыталась выдвинуться в качестве депутата Мосгордумы, однако ей отказали в регистрации.

Григорий Гришин работает заместителем председателя «Яблока» в Подмосковье. Он имеет степень кандидата филологических наук, преподает русский язык и литературу. Помимо этого, господин Гришин работал режиссером-документалистом.

Никита Черненко