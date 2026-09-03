Чипы — дело наживное

Группа компаний «ИКС Холдинг» запустит два полупроводниковых проекта в Приморском крае к 2030 году. Инвестиции в производство микросхем и другой продукции составляют больше 35 млрд руб. Участники рынка объясняют выбор места для строительства выгодными экономическими условиями и близостью к Китаю как центру комплектующих и материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«ИКС Холдинг» инвестирует более 35 млрд руб. в создание производства СВЧ-компонентов (микросхем) и фотоэлектрических преобразователей на Дальнем Востоке. Два новых полупроводниковых производства запустятся к 2030 году, их мощность составит 5 млн микросхем и 500 тыс. фотоэлектрических преобразователей в год. Выпускаемую микроэлектронику «ИКС Холдинг» планирует использовать в телекоммуникационном и космическом оборудовании дочерних компаний Yadro и «Бюро 1440». Об этом “Ъ” рассказал гендиректор холдинга Алексей Шелобков.

Под СВЧ-компонентами в микроэлектронике понимают диоды, транзисторы и другие полупроводниковые приборы и микросхемы, необходимые для передачи данных, обработки сигналов и т. д. Фотоэлектрические преобразователи необходимы для обеспечения энергией космических аппаратов, датчиков и переносных устройств.

«ИКС Холдинг», по словам его представителя, будет производить полупроводники на основе арсенида и нитрида галлия. В дальнейшем компания предлагает использовать предприятия для основы национального кластера. Проект реализуется при поддержке Минпромторга, Минвостокразвития и правительства Приморского края.

Это не первый проект компании в области микроэлектроники. В 2021 году Yadro собиралась инвестировать около 6 млрд руб. в линейку процессоров на архитектуре Risc-V, писало Cnews. Тогда компания заявляла, что намеревается создать собственный чип на 12 нм. Также к 2028–2031 годам Yadro планирует разработать и представить свой чип для базовых станций (см. “Ъ” от 25 декабря 2025 года). Консолидированная выручка холдинга в 2024 году составила 264 млрд руб., говорит главный эксперт, инвестиционный менеджер KAMA FLOW Алексей Павлюченко. При равномерном финансировании до 2030 года ежегодные вложения будут составлять менее 3% от выручки, что выглядит адекватным инвестиционным планом, считает он.

Антон Алиханов, глава Минпромторга, июнь 2026 года, в интервью «Ъ-Деньги»: «Можно построить завод, поставить самое современное оборудование, но, если некому на нем работать, такие инвестиции не принесут никакой пользы».

По данным Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники, в 2025 году объем российского рынка контрактного производства чипов сократился на 9,4%, до 30,46 млрд руб. Совокупный объем российского рынка радиоэлектроники Минпромторг оценил в 3–4 трлн руб. Заявленные 35 млрд руб. на два предприятия выглядят вполне объяснимой суммой, говорит директор по развитию GS Nanotech Алексей Бородастов. Полупроводниковое производство чрезвычайно капиталоемко: существенная часть затрат приходится на чистые помещения, инженерную инфраструктуру и т. д. Однако критически важен доступ к технологическому оборудованию, измерительной и метрологической базе, материалам и компетенциям. Именно эти факторы сегодня определяют возможность не просто построить предприятие, а обеспечить стабильный серийный выпуск.

Выбор месторасположения может быть обусловлен в том числе более доступной рабочей силой — зарплаты в регионе на порядок ниже, чем в Москве и Петербурге, говорит собеседник “Ъ” в отрасли. Это близость к Китаю как мировому центру комплектующих и материалов, поэтому можно существенно экономить на логистике. И наконец, это удаленность от границ с недружественными странами.

Однако с точки зрения классических требований полупроводникового производства регион не идеален, отмечает эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский. Сейсмическая активность может привести к удорожанию строительства и систем виброизоляции, влажный климат усложняет поддержание параметров чистых помещений, а удаленность от основных российских заказчиков в европейской части страны увеличивает транспортные издержки и логистические риски, заключает он. В АО МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус») отказались от комментариев. “Ъ” также направил запросы в ГК «Элемент», «Байкал Электроникс», НТЦ «Модуль».

Ника Сизова, Филипп Крупанин