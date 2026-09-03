Гуцан: ущерб от экономических преступлений в России за полгода вырос вдвое

Сумма ущерба от преступлений, совершенных в экономической сфере в РФ, сравнима с бюджетом одного российского региона, заявил генпрокурор страны Александр Гуцан. По его словам, за первое полугодие 2026-го она достигла 328 млрд руб. За тот же период прошлого года ущерб составил 126 млрд руб., добавил генпрокурор.

Резко упали и показатели возмещения ущерба: если в прошлом году удалось вернуть почти 40%, то теперь — лишь 8%, сказал господин Гуцан. Он сообщил, что нужно оценить, как на эти показатели повлияло снижение контрольно-надзорной деятельности.

Господин Гуцан выступил на сессии «Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны» во время Восточного экономического форума. На той же сессии он предложил ввести мораторий на проверки бизнеса, который понес ущерб от атак ВСУ. По его мнению, это будет одним из действенных инструментов поддержки малых и средних предприятий.