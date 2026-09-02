МИГ — и полный бак

У главы Международной ассоциации бокса и владельца дилерского холдинга «Рольф» Умара Кремлева появились интересы на новом для него рынке. Структура бизнесмена инвестировала в компании, управляющие топливной инфраструктурой, которые могут быть связаны с сетью АЗС Tamic Energy. Несмотря на текущую непростую ситуацию, бизнес привлекателен в долгосрочной перспективе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умар Кремлев

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Умар Кремлев

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

АО «Международная инвестиционная группа» (МИГ; ранее «УНК Холдинг») Умара Кремлева в конце августа получило по 50% в челябинских компаниях, работающих на топливном рынке, следует из ЕГРЮЛ. В частности, МИГ вошла в капитал ООО «Урбан», которое управляет нефтебазой в Челябинске, ООО «Ойлгрупп», занимающегося торговлей топливом и перевозками, а также ООО «КвинтаИнвест», в том числе оказывающего услуги по техобслуживанию автомобилей.

Все указанные компании могут быть связаны с сетью АЗС Tamic Energy, которая называет себя одним из крупнейших операторов АЗС на Урале, а также представлена в Московской и Калужской областях. Всего она объединяет более 100 АЗС, имеет собственный парк бензовозов.

В ООО «Урбан» 50% владеет Азамат Байсакалов, которому принадлежит бренд Tamic Energy. А партнером структуры господина Кремлева по «Ойлгрупп» выступает Александр Шайхутдинов, вероятно, родственник Дениса Шайхутдинова, владельца управляющей сетью Tamic Energy компании «Топси». Денис Шайхутдинов, согласно СПАРК, ранее сам был учредителем и гендиректором «КвинтаИнвест».

Представитель МИГ подтвердил “Ъ”, что компания вошла в капитал «Урбан», «КвинтаИнвест» и «Ойлгрупп».

«Это точечные инвестиции в отдельные активы, связанные с топливной инфраструктурой. Условия сделок не раскрываются»,— заявил он. На вопрос об интересе к другим активам на топливном рынке и Tamic Energy в частности в МИГ отметили, что открыты к рассмотрению проектов, которые могут повысить эффективность имеющихся активов, но говорить о конкретных инвестициях считают преждевременным. “Ъ” направил вопросы в Tamic Energy и по указанной в выписках из ЕГРИП господ Байсакалова и Шайхутдинова электронной почте.

Умар Кремлев возглавляет Международную ассоциацию бокса (IBA) и владеет «Рольфом», одним из крупнейших дилерских холдингов в России, активы которого ранее были обращены в доход государства (см. “Ъ” от 3 сентября 2024 года). Бизнесмен также активно инвестирует в другие сектора. Так, в 2024 году он приобрел 50% в девелоперской AVA Group, годом позже структуры господина Кремлева получили доли в производстве БАДов, компаниях, занимающихся испытаниями и сертификацией товаров, заводе «АТС-Авто» в Тольятти и т. д.

Азамат Байсакалов также имеет отношение к спортивной деятельности. В июне 2026 года он учредил академию хоккея «Красная машина Челябинск», филиал академии «Красная машина», основанной Романом Ротенбергом. Челябинский филиал был открыт в июле при участии господина Ротенберга и главы региона Алексея Текслера.

Умар Кремлев заинтересовался топливным бизнесом в непростой период для рынка.

Как отмечалось в августовском письме Российского топливного союза вице-премьеру Александру Новаку, доступность ресурса для независимых операторов АЗС ограничена: купленные и предоплаченные партии биржевого товара практически не отгружаются, внебиржевые мелкооптовые продажи по ценам, соответствующим биржевым котировкам, не осуществляются. Доступны партии, поставляемые по импорту или продаваемые на условиях самовывоза на некоторых базисах вертикально интегрированных нефтекомпаний (ВИНК) по высоким ценам, указывали в объединении. По оценкам «Эйлер», в июле маржа АЗС от продажи нефтепродуктов снизилась после роста в июне. В продуктовом разрезе положительную динамику валовой маржи показал только Аи-95, цена которого выросла на 9% месяц к месяцу, отмечают аналитики.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко считает, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе бизнес АЗС будет привлекательным и прибыльным, добавляя, что сегодня наблюдается активность ВИНК по покупке АЗС. По его словам, за последние 20 лет после кризиса предложения всегда следовал кризис спроса, когда цены на топливо в оптовом звене снижались, а прибыльность розничного бизнеса росла.

Анатолий Костырев, Ольга Озембловская