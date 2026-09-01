Ценам захотелось сладкой жизни

Двухлетнее снижение цен на сахар в России сменилось ростом. За год розничная цена этой продукции увеличилась на 17,8%. С января рост достиг 25,7%, в то время как годом ранее за тот же период прослеживалось снижение. Производители начали перекладывать в цену возросшие издержки и больше интересоваться экспортом из-за увеличения стоимости сахара в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Розничная стоимость сахара в России на 24 августа составила 85,3 руб. за 1 кг, увеличившись год к году на 17,8%, следует из данных Росстата. Темпы роста ускоряются. За последний месяц цена сахара выросла на 6,9%. Увеличение с начала года составило 25,7%. В то же время с января по конец августа 2025 года сахар в России подешевел на 1%. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет крупных ритейлеров) Станислав Богданов говорит, что повышение отпускных цен прослеживается с июня. Первые пять месяцев года его стоимость была ниже прошлогодней, напоминает он.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что сейчас цены на сахар находятся под давлением сезонного фактора: летом спрос на него традиционно увеличивается со стороны населения и пищевой промышленности. Там обращают внимание на то, что уровень самообеспеченности продуктом в 2025 году составил 104,9%. Одновременно в министерстве фиксируют снижение оптовых цен на сахар на 1,6% за август.

Но на рынок сахара начали влиять и фундаментальные факторы. В компании «Рексофт Консалтинг» называют главным из них эффект низкой базы. Дорожать сахар в России начал после двух лет снижения цен, продиктованного высоким урожаем. Осенью 2025 года производители нередко продавали сахар около себестоимости либо несли расходы на хранение, поясняют в компании. Одновременно производители сахара столкнулись с увеличением себестоимости: семена, техника, логистика, оплата труда подняли издержки и в выращивании свеклы, и в ее переработке, перечисляют аналитики «Рексофт Консалтинга». Дополнительным фактором он называет растущий экспорт. В федеральном центре «Агроэкспорт» ранее сообщали, что в январе—марте 2026 года Россия отправила за рубеж 190 тыс. тонн сахара на $125 млн, что больше год к году на 28% и 37% соответственно.

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Руководитель проектов практики «Потребительский сектор и АПК» Strategy Partners Артем Суворов объясняет, что на российский рынок сахара влияет мировая конъюнктура: чем выше стоимость продукции за рубежом, тем меньше стимул продавать ее на внутреннем рынке. За последний месяц цены на сахар в мире увеличились в среднем на 15–20%, говорит эксперт.

На мировом рынке сахара сказываются неблагоприятные погодные условия в странах-производителях. Это, например, проливные дожди в Индии и Бразилии. Одновременно в Бразилии с 1 августа власти повысили обязательную долю безводного этанола в бензине с 30% до 32%. Изменения, по мнению экспертов «Рексофта», привели к росту привлекательности переработки сахарного тростника в этанол вместо сахара. В Минсельхозе влияние мировых рынков на Россию переоценивать не склонны, поясняя, что страна не импортирует сахар-сырец и белый.

Начать давить на рынок могут объемы выпуска продукции. Производство в России сахара в сезоне-2026/27 (длится с 1 августа 2026 года по 31 июля 2027 года), согласно прогнозу Минсельхоза США, составит 6,25 млн тонн, потеряв год к году 10,7%. К таким выводам аналитики пришли в свете сокращения посевных площадей под сахарную свеклу (см. “Ъ” от 16 июня). Согласно Росстату, в общей сложности культура в этом году занимает 1,2 млн га, потеряв 4,4%.

В «Рексофте» замечают, что свекла — одна из самых капиталоемких полевых культур: в этом сегменте затраты на 1 га кратно выше, чем по зерновым. Дополнительной проблемой стали поставки семян: традиционно основной их объем в сегменте закупался за рубежом. Прогноз «Рексофта» по производству сахара в новом сезоне — 6,2–6,5 млн тонн. Итог будет понятен после учета всего урожая и определения сахаристости, объясняют там. Станислав Богданов говорит, что сейчас новый урожай уже поступает в переработку, но не поддерживает предложение в полной мере. Хотя в торговых сетях, по его словам, ассортимент остается стабильным: на полках представлены белый и тростниковый сахар-песок, кусковой, колотый и другие виды.

Александра Мерцалова