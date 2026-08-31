Бизнес на хранении

Количество регистраций бизнеса в сфере хранения и доставки в России в январе—июле выросло на 30% в годовом выражении, курьерских услуг — на 78,7%. Это происходит в то время, когда началась перестройка всей логистической индустрии и растущего спроса на услуги локальных операторов. Крупнейшие маркетплейсы из-за атак БПЛА на свои хабы вынуждены передавать часть функций хранения партнерам, а селлеры ищут возможности для расширения каналов сбыта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В январе—июле 2026 года в России зарегистрировали 3,7 тыс. организаций, основной вид деятельности которых сводится к услугам хранения и складирования, подсчитали в Rusprofile. Год к году количество регистраций увеличилось на 30%. Достигнутое значение стало максимальным за аналогичные периоды за последние пять лет. За тот же период ушло с рынка 2,6 тыс. таких компаний, в результате общее количество участников отрасли к концу июля увеличилось на 9,6% в годовом выражении, до 20,9 тыс. компаний.

Выраженный рост активности показал и смежный сегмент. Количество регистраций компаний и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на курьерских услугах, за семь месяцев 2026 года увеличилось на 78,7%, до 824, следует из подсчетов «Контур.Фокуса». Количество ликвидаций за тот же период снизилось на 27,5%, до 332, таким образом, нетто-рост числа компаний составил 492, а их общее число на конец июля — 2 тыс.

Директор компании стратегического консалтинга «АРБ Про» Роман Копосов связывает рост с экспансией крупных маркетплейсов, активно развивающихся в регионах. Платформам требуется больше локальных складов и операторов, считает он. Это, по мнению эксперта, приводит к выходу на рынок небольших операторов хранения, фулфилмента, специализированных складов и подрядчиков.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, в первой половине 2026 года оборот российского e-commerce увеличился на 18,7% год к году, до 7,2 трлн руб., при этом почти 80% сформировали регионы.

Директор по продажам макрорегиона Москва СДЭК Валерия Липова обращает внимание на то, что продавцы и производители все чаще работают с несколькими каналами реализации — маркетплейсами, собственным интернет-магазином, нишевыми площадками (об этом тренде см. также “Ъ” от 31 августа). Зависеть от одного канала стало рискованно, замечает она. Эксперт обращает внимание и на дополнительные логистические запросы из-за развития доставки последней мили, возвратов и проч.

Из-за роста затрат на персонал компании все чаще передают складские операции на аутсорсинг, добавляет управляющий директор NC Logistic Гарольд Власов. По его данным, в январе—июне этого года спрос на услуги ответственного хранения и обработки грузов у NC Logistic увеличился на 20% год к году.

Господин Власов не исключает, что рост регистраций складских и логистических компаний может быть продиктован не только появлением новых организаций, но и расширением профиля существующих. Например, развивать собственную доставку или хранение могут селлеры, столкнувшиеся с ростом финансовой нагрузки на маркетплейсах, рассуждает партнер NF Group Константин Фомиченко. Для многих продавцов существенным фактором становится и опасение за сохранность своих товаров из-за атак БПЛА (см. “Ъ” от 26 августа).

Перестраивающая логистика, вероятно, продолжит способствовать дополнительному спросу на новых складских операторов. Например, Ozon в конце прошлой недели анонсировал программу распределения части товаров на пункты выдачи заказов (ПВЗ). Она предполагает, что более 80 тыс. объектов начнут работать как небольшие логистические центры. Для ПВЗ это станет дополнительным источником заработка. Впервые о готовящихся изменениях стало известно в начале месяца (см. “Ъ” от 4 августа).

Оживление в сегменте прослеживается, несмотря на охлаждение рынка классических крупных складов. Деловая активность здесь остается низкой: сделки носят точечный характер и связаны с оптимизацией занимаемых площадей, говорит руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. По ее данным, за первые шесть месяцев 2026 года спрос на логопарки в целом по РФ сократился на 26% год к году, до 1,6 млн кв. м.

София Мешкова