Глобальное потепление как причина аномального катаклизма
Число погибших от наводнения в Непале превысило 900 человек
Власти Непала и Китая продолжают устранять последствия наводнения, произошедшего 26 августа в высокогорных районах Тибета. По последним данным, число погибших превысило 900 человек, еще около 4 тыс. числятся пропавшими без вести. Пока спасатели продолжают поиски выживших, эксперты пытаются выяснить причины столь мощного катаклизма.
Военнослужащие непальской армии несут тело, извлеченное из-под обломков в ходе спасательной операции после наводнения
Фото: Navesh Chitrakar / Reuters
Жертвы
- По последним данным властей Непала, число погибших от наводнения составило 951 человек.
- Если еще 30 августа СМИ сообщали о 2,5 тыс. пропавших, то сегодня — уже о 4247. В это число вошли 933 сотрудника ГЭС Trishuli-3A, расположенной в высокогорном районе Расува, который стал эпицентром наводнения.
- Из числа пропавших без вести 3655 человек — граждане Непала, остальные — иностранцы.
- По данным китайских государственных СМИ, в Тибете число погибших составило 16 человек, еще 546 числятся пропавшими без вести.
- По оценкам Красного Креста, стихийное бедствие затронуло свыше 90 тыс. человек.
Фотогалерея
Разрушения после масштабного наводнения в Непале
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Спасательная операция
- Спасатели пытаются добраться до 933 человек, которые оказались заблокированы в тоннелях ГЭС.
- Власти хотят проделать тоннель в завалах при помощи управляемых взрывов. Ситуация осложняется тем, что завал не состоит полностью из твердой породы. Периодически спасатели натыкаются на массивы жидкой грязи, которую необходимо откачивать насосами.
- Правительство Непала направило на спасательные операции около 20 тыс. человек. К настоящему времени спасены свыше 10 тыс. человек.
- В Непале в поисково-спасательных операциях задействованы около 20 тыс. сотрудников силовых структур. С помощью вертолетов и наземных групп уже спасены свыше 10 тыс. человек.
- Китайские спасатели эвакуировали около 500 человек из деревень, находящихся под угрозой дальнейшего затопления.
Причина наводнения
- По данным Геологической службы США (USGS), катастрофу вызвал ледник на горе Лангтанг-Лирунг, который либо целиком, либо по частям обрушился вниз.
- Удар был таким сильным, что вызвал землетрясение магнитудой 5,2.
- Лед рухнул в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла и дальнейшему каскадному эффекту. Мощные паводковые воды, обломки породы и грязь распространились примерно на 100 км вниз по течению от рек Трисули и Бхоте-Коши, сообщила USGS.
- В качестве главной причины катаклизма многие эксперты и политики все чаще называют глобальное изменение климата. В высокогорных районах Непала/Тибета более теплая температура могла вызвать таяние ледника, который в итоге обрушился.
- 30 августа министр иностранных дел Непала Шишир Кханал призвал к активизации «глобальных усилий» по борьбе с изменением климата. Он заявил, что его страна входит в число наиболее пострадавших от повышения мировой температуры.