Глобальное потепление как причина аномального катаклизма

Власти Непала и Китая продолжают устранять последствия наводнения, произошедшего 26 августа в высокогорных районах Тибета. По последним данным, число погибших превысило 900 человек, еще около 4 тыс. числятся пропавшими без вести. Пока спасатели продолжают поиски выживших, эксперты пытаются выяснить причины столь мощного катаклизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащие непальской армии несут тело, извлеченное из-под обломков в ходе спасательной операции после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Военнослужащие непальской армии несут тело, извлеченное из-под обломков в ходе спасательной операции после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Жертвы По последним данным властей Непала, число погибших от наводнения составило 951 человек.

Если еще 30 августа СМИ сообщали о 2,5 тыс. пропавших, то сегодня — уже о 4247. В это число вошли 933 сотрудника ГЭС Trishuli-3A, расположенной в высокогорном районе Расува, который стал эпицентром наводнения.

Из числа пропавших без вести 3655 человек — граждане Непала, остальные — иностранцы.

По данным китайских государственных СМИ, в Тибете число погибших составило 16 человек, еще 546 числятся пропавшими без вести.

По оценкам Красного Креста, стихийное бедствие затронуло свыше 90 тыс. человек. Фотогалерея Разрушения после масштабного наводнения в Непале Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени Фото: Niranjan Shrestha / AP Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува Фото: Niranjan Shrestha / AP Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии Фото: Niranjan Shrestha / AP Пострадавшая на руках у спасателей Фото: Niranjan Shrestha / AP Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий Фото: Niranjan Shrestha / AP Местный житель на веранде своего дома Фото: Niranjan Shrestha / AP Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Раненого эвакуируют из затопленного региона Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Раненых доставляют в больницы на вертолетах Фото: Navesh Chitrakar / Reuters По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного Фото: Niranjan Shrestha / AP Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Армейский вертолет небе над рекой Трисули Фото: Francis Mascarenhas / Reuters Последствия наводнения на спутниковом снимке Фото: European Union / Copernicus Sentinel-2 / Handout / Reuters К 31 августа число пропавших без вести в Непале превысило 4,2 тыс. человек Фото: Monika Malla / Reuters Поисково-спасательная операция в районе строительства гидроэлектростанции «Трисули» Фото: Nepal Army / Handout / Reuters Военнослужащие Непальской армии ищут тела в реке Нараяни Фото: Navesh Chitrakar / Reuters В результате наводнения погибло более 900 человек Фото: Dar Yasin / AP Следующая фотография 1 / 21 Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени Фото: Niranjan Shrestha / AP Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува Фото: Niranjan Shrestha / AP Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии Фото: Niranjan Shrestha / AP Пострадавшая на руках у спасателей Фото: Niranjan Shrestha / AP Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий Фото: Niranjan Shrestha / AP Местный житель на веранде своего дома Фото: Niranjan Shrestha / AP Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Раненого эвакуируют из затопленного региона Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Раненых доставляют в больницы на вертолетах Фото: Navesh Chitrakar / Reuters По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного Фото: Niranjan Shrestha / AP Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности Фото: Navesh Chitrakar / Reuters Армейский вертолет небе над рекой Трисули Фото: Francis Mascarenhas / Reuters Последствия наводнения на спутниковом снимке Фото: European Union / Copernicus Sentinel-2 / Handout / Reuters К 31 августа число пропавших без вести в Непале превысило 4,2 тыс. человек Фото: Monika Malla / Reuters Поисково-спасательная операция в районе строительства гидроэлектростанции «Трисули» Фото: Nepal Army / Handout / Reuters Военнослужащие Непальской армии ищут тела в реке Нараяни Фото: Navesh Chitrakar / Reuters В результате наводнения погибло более 900 человек Фото: Dar Yasin / AP Смотреть

Спасательная операция Спасатели пытаются добраться до 933 человек, которые оказались заблокированы в тоннелях ГЭС.

Власти хотят проделать тоннель в завалах при помощи управляемых взрывов. Ситуация осложняется тем, что завал не состоит полностью из твердой породы. Периодически спасатели натыкаются на массивы жидкой грязи, которую необходимо откачивать насосами.

Правительство Непала направило на спасательные операции около 20 тыс. человек. К настоящему времени спасены свыше 10 тыс. человек.

В Непале в поисково-спасательных операциях задействованы около 20 тыс. сотрудников силовых структур. С помощью вертолетов и наземных групп уже спасены свыше 10 тыс. человек.

Китайские спасатели эвакуировали около 500 человек из деревень, находящихся под угрозой дальнейшего затопления.

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Причина наводнения По данным Геологической службы США (USGS), катастрофу вызвал ледник на горе Лангтанг-Лирунг, который либо целиком, либо по частям обрушился вниз.

Удар был таким сильным, что вызвал землетрясение магнитудой 5,2.

Лед рухнул в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла и дальнейшему каскадному эффекту. Мощные паводковые воды, обломки породы и грязь распространились примерно на 100 км вниз по течению от рек Трисули и Бхоте-Коши, сообщила USGS.

В качестве главной причины катаклизма многие эксперты и политики все чаще называют глобальное изменение климата. В высокогорных районах Непала/Тибета более теплая температура могла вызвать таяние ледника, который в итоге обрушился.

30 августа министр иностранных дел Непала Шишир Кханал призвал к активизации «глобальных усилий» по борьбе с изменением климата. Он заявил, что его страна входит в число наиболее пострадавших от повышения мировой температуры.

Евгений Хвостик