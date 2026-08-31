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Глобальное потепление как причина аномального катаклизма

Число погибших от наводнения в Непале превысило 900 человек

Власти Непала и Китая продолжают устранять последствия наводнения, произошедшего 26 августа в высокогорных районах Тибета. По последним данным, число погибших превысило 900 человек, еще около 4 тыс. числятся пропавшими без вести. Пока спасатели продолжают поиски выживших, эксперты пытаются выяснить причины столь мощного катаклизма.

Военнослужащие непальской армии несут тело, извлеченное из-под обломков в ходе спасательной операции после наводнения

Военнослужащие непальской армии несут тело, извлеченное из-под обломков в ходе спасательной операции после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Военнослужащие непальской армии несут тело, извлеченное из-под обломков в ходе спасательной операции после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Жертвы

  • По последним данным властей Непала, число погибших от наводнения составило 951 человек.
  • Если еще 30 августа СМИ сообщали о 2,5 тыс. пропавших, то сегодня — уже о 4247. В это число вошли 933 сотрудника ГЭС Trishuli-3A, расположенной в высокогорном районе Расува, который стал эпицентром наводнения.
  • Из числа пропавших без вести 3655 человек — граждане Непала, остальные — иностранцы.
  • По данным китайских государственных СМИ, в Тибете число погибших составило 16 человек, еще 546 числятся пропавшими без вести.
  • По оценкам Красного Креста, стихийное бедствие затронуло свыше 90 тыс. человек.

Фотогалерея

Разрушения после масштабного наводнения в Непале

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Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшая на руках у спасателей

Пострадавшая на руках у спасателей

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Местный житель на веранде своего дома

Местный житель на веранде своего дома

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Армейский вертолет небе над рекой Трисули

Армейский вертолет небе над рекой Трисули

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Последствия наводнения на спутниковом снимке

Последствия наводнения на спутниковом снимке

Фото: European Union / Copernicus Sentinel-2 / Handout / Reuters

К 31 августа число пропавших без вести в Непале превысило 4,2 тыс. человек

К 31 августа число пропавших без вести в Непале превысило 4,2 тыс. человек

Фото: Monika Malla / Reuters

Поисково-спасательная операция в районе строительства гидроэлектростанции «Трисули»

Поисково-спасательная операция в районе строительства гидроэлектростанции «Трисули»

Фото: Nepal Army / Handout / Reuters

Военнослужащие Непальской армии ищут тела в реке Нараяни

Военнослужащие Непальской армии ищут тела в реке Нараяни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате наводнения погибло более 900 человек

В результате наводнения погибло более 900 человек

Фото: Dar Yasin / AP

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Наводнение началось после схода оползня в реку Бхоте-Коши. Снежно-каменную лавину вызвало землетрясение магнитудой 4,4 утром 26 августа около 08:37 по местному времени

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадали регионы Тимуре, Расвагади и Сьябрубеси в округе Расува

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Непал запросил помощь в проведении спасательных операций у Китая и Индии

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшая на руках у спасателей

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Жители наблюдают за тем, что осталось от их домов после наводнения

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спасатели используют экскаваторы, чтобы добраться до затопленных зданий

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Местный житель на веранде своего дома

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Из важнейшей инфраструктуры, помимо дорог, пострадали 14 объектов гидроэнергетики

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненого эвакуируют из затопленного региона

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Спутниковый снимок деревни Хкадга Бханджянг в районе Нувакот перед бедствием

Фото: 2026 Planet Labs PBC / Handout / Reuters

Через затопленные населенные пункты проходят треккинговые и паломнические маршруты

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Разрушения есть также в приграничных районах Китая, но об их масштабе власти страны пока не сообщали

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Раненых доставляют в больницы на вертолетах

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

По словам властей, из-за сезона дождей туристов в Непале сейчас немного

Фото: Niranjan Shrestha / AP

Пострадавшего вывозят в ковше экскаватора из затопленной местности

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

Армейский вертолет небе над рекой Трисули

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Последствия наводнения на спутниковом снимке

Фото: European Union / Copernicus Sentinel-2 / Handout / Reuters

К 31 августа число пропавших без вести в Непале превысило 4,2 тыс. человек

Фото: Monika Malla / Reuters

Поисково-спасательная операция в районе строительства гидроэлектростанции «Трисули»

Фото: Nepal Army / Handout / Reuters

Военнослужащие Непальской армии ищут тела в реке Нараяни

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В результате наводнения погибло более 900 человек

Фото: Dar Yasin / AP

Смотреть

Спасательная операция

  • Спасатели пытаются добраться до 933 человек, которые оказались заблокированы в тоннелях ГЭС.
  • Власти хотят проделать тоннель в завалах при помощи управляемых взрывов. Ситуация осложняется тем, что завал не состоит полностью из твердой породы. Периодически спасатели натыкаются на массивы жидкой грязи, которую необходимо откачивать насосами.
  • Правительство Непала направило на спасательные операции около 20 тыс. человек. К настоящему времени спасены свыше 10 тыс. человек.
  • В Непале в поисково-спасательных операциях задействованы около 20 тыс. сотрудников силовых структур. С помощью вертолетов и наземных групп уже спасены свыше 10 тыс. человек.
  • Китайские спасатели эвакуировали около 500 человек из деревень, находящихся под угрозой дальнейшего затопления.

Причина наводнения

  • По данным Геологической службы США (USGS), катастрофу вызвал ледник на горе Лангтанг-Лирунг, который либо целиком, либо по частям обрушился вниз.
  • Удар был таким сильным, что вызвал землетрясение магнитудой 5,2.
  • Лед рухнул в ущелье реки Лхенде-Кхола, что привело к перекрытию русла и дальнейшему каскадному эффекту. Мощные паводковые воды, обломки породы и грязь распространились примерно на 100 км вниз по течению от рек Трисули и Бхоте-Коши, сообщила USGS.
  • В качестве главной причины катаклизма многие эксперты и политики все чаще называют глобальное изменение климата. В высокогорных районах Непала/Тибета более теплая температура могла вызвать таяние ледника, который в итоге обрушился.
  • 30 августа министр иностранных дел Непала Шишир Кханал призвал к активизации «глобальных усилий» по борьбе с изменением климата. Он заявил, что его страна входит в число наиболее пострадавших от повышения мировой температуры.

Евгений Хвостик

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