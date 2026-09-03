Гуцан предложил ввести мораторий на проверки бизнеса, попавшего под удары ВСУ

Генпрокурор России Александр Гуцан предложил в 2027 году объявить мораторий на проведение проверок бизнеса, который понес ущерб от атак Вооруженных сил Украины. Он назвал это одним из эффективных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса.

«Я уверен, что эффективным инструментом (будет.— "Ъ") объявление на 2027 год моратория на проведение соответствующих проверок со стороны тех органов, которые наделены этим правом, в том числе и органов прокуратуры»,— сказал господин Гуцан, выступая на Восточном экономическом форуме (цитата по «Интерфаксу»).

Также господин Гуцан предложил предоставить бизнесу отсрочку по уплате обязательных платежей и представлению налоговой отчетности, а также установить льготный период погашения заемных средств без ухудшения кредитной истории.