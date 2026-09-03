Гуцан предложил ввести мораторий на проверки бизнеса, попавшего под удары ВСУ
Гуцан предложил ввести мораторий на проверки пострадавшего от атак ВСУ бизнеса
Генпрокурор России Александр Гуцан предложил в 2027 году объявить мораторий на проведение проверок бизнеса, который понес ущерб от атак Вооруженных сил Украины. Он назвал это одним из эффективных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса.
«Я уверен, что эффективным инструментом (будет.— "Ъ") объявление на 2027 год моратория на проведение соответствующих проверок со стороны тех органов, которые наделены этим правом, в том числе и органов прокуратуры»,— сказал господин Гуцан, выступая на Восточном экономическом форуме (цитата по «Интерфаксу»).
Также господин Гуцан предложил предоставить бизнесу отсрочку по уплате обязательных платежей и представлению налоговой отчетности, а также установить льготный период погашения заемных средств без ухудшения кредитной истории.
Предложенный мораторий означал бы не полное освобождение пострадавших компаний от контроля, а временное ограничение проверок с установленными исключениями. В режиме, действовавшем в 2024 году, ограничения не распространялись на объекты с высокой и чрезвычайно высокой категорией риска, а также на проверки при угрозе или причинении вреда жизни и здоровью граждан, безопасности государства либо при чрезвычайных ситуациях; перечень исключений определен частью 5 статьи 2 закона №248-ФЗ.
Практический эффект зависит и от того, какие именно контрольные мероприятия будут запрещены. В 2024 году проверки госконтроля могли заменяться профилактическими визитами, которые фактически включали проверку деятельности предприятия, а прокурорские проверки не подпадали под мораторий и могли использоваться вместо ревизий других надзорных органов. Поэтому отдельное решение на 2027 год должно будет определить не только круг органов, но и способы, которыми контроль сможет продолжаться.
В августе 2026 года для пострадавших предпринимателей уже приостанавливались налоговые проверки, проверки правильности исчисления и уплаты страховых взносов, а также связанные с ними процессуальные сроки. Предлагаемая мера может иметь более широкий охват лишь в той части, в которой ее распространят на другие виды проверок и прямо ограничат соответствующие полномочия, включая прокурорские.