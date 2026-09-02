Китай проявил стальной характер

Крупнейший в мире производитель стали — Китай — наращивает поставки металлопродукции в страны СНГ. Российские металлурги отмечают давление импорта в отдельных регионах, хотя в базовых сегментах проката они остаются конкурентоспособными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: China Daily / Reuters Фото: China Daily / Reuters

Поставки готовой стали из Китая, крупнейшего производителя металла в мире, на рынки стран СНГ по итогам января—июля 2026 года выросли на 18% год к году, до 2,3 млн тонн, сказано в обзоре BigMint. Как следует из данных аналитиков, это наибольшая динамика среди основных регионов китайского стального экспорта.

В Азиатско-Тихоокеанский регион за семь месяцев поставки увеличились на 16%, до 760 тыс. тонн, в Европу — на 9%, до 3,3 млн тонн, в Южную Азию, включая Индию,— на 7%, до 4,4 млн тонн. Сократился экспорт в Японию, Южную Корею и Тайвань (на 14%, до 6,4 млн тонн), на рынки Ближнего Востока и Африки (на 11%, до 19 млн тонн), в США, Мексику и Канаду (на 10%, до 1,21 млн тонн), в Центральную и Южную Америку (на 6%, до 8,1 млн тонн). Отгрузки готовой стали в Юго-Восточную Азию остались на уровне 19,5 млн тонн.

Как отмечают в BigMint, экспорт стали из КНР остается относительно устойчивым, несмотря на расширяющиеся торговые ограничения. Отгрузки китайских заводов, продолжают аналитики, стимулируют слабый внутренний спрос в секторе недвижимости, а также более низкие цены, чем у основных конкурентов. Так, говорится в обзоре, в июне горячекатаный рулон в китайских портах предлагался по $516 за тонну (FOB). Японская сталь на базисе FOB стоила $545 за тонну, российская — $543 за тонну, индийская — $550 за тонну. Разница в ценах позволила китайским экспортерам оставаться конкурентоспособными на чувствительных к стоимости металла рынках, несмотря на более высокую стоимость фрахта и дополнительные торговые пошлины, отмечают в BigMint.

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Российские металлурги еще в прошлом году отмечали давление импорта. Как говорится в презентации «Северстали» от ноября 2025 года, в 2024–2025 годах доля иностранной стали в России выросла с 6,3% до 9,6%. Гендиректор компании Александр Шевелев пояснял, что давление от китайских поставок ощущается в Сибири и на Дальнем Востоке, и половину китайского импорта занимает нержавеющая сталь. Кроме того, топ-менеджер указывал на рост поставок из Казахстана. В «Северстали», ММК и НЛМК комментарии не предоставили.

Как поясняют в MMI, экспансия Китая повлияла на установление общего уровня низких мировых цен на металлургическую продукцию и невысокую рентабельность российских экспортеров. В странах СНГ, по данным аналитиков, ситуация с импортом из КНР разнится в зависимости от наличия производственных мощностей, таможенной политики и предпочтений потребителей. Так, в России наибольшая доля китайского импорта приходится на нержавеющий плоский прокат (около 80% за семь месяцев 2026 года), метизную продукцию (гвозди, канаты) и белую жесть. В Узбекистане около 40% потребления холоднокатаного и оцинкованного проката приходится на поставки из Китая, так как существенный объем спроса обеспечивают автопроизводители, имеющие в учредителях южнокорейские и европейские компании. В Казахстане и Азербайджане около 70% проката с полимерными покрытиями закрывается китайским импортом.

Тем не менее, считают в MMI, на рынках стран СНГ экспортным объемам российской металлопродукции в большей степени угрожает развитие локальных игроков, чем рост объемов китайского импорта в перспективе. В традиционных продуктовых нишах — таких как горячекатаный и холоднокатаный плоский прокат, сортовой и фасонный прокат, трубы — российские металлурги вполне конкурентоспособны за счет относительно низкой себестоимости и более короткого логистического плеча, добавляют в MMI. Начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов также отмечает, что угрозы экспорта из КНР в сегменте базового плоского и строительного проката пока не наблюдается: «Китайским производителям будет сложно конкурировать с крупными российскими комбинатами в данных сегментах».

Анатолий Костырев