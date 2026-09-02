Рыба вышла из сети

В России резко выросла оптовая стоимость атлантической скумбрии. На северо-западе страны цена в годовом выражении прибавила 64%, в центре — 52,7%. Это обусловлено сокращением и увеличением стоимости добычи рыбы из-за международных ограничений. Спрос на скумбрию в рознице уже упал на 28%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

На 31 августа оптовая стоимость атлантической скумбрии в северо-западной части России составила 410 руб. за 1 кг, что больше год к году на 64%. Такие данные приводит в своем мониторинге ФГУП «Нацрыбресурс». В центре страны прирост достиг 52,7%, до 420 руб. за 1 кг. С начала 2026 года оптовые цены на скумбрию в России увеличились на 40–51,9% — это наиболее выраженная динамика среди входящих в мониторинг видов рыб. За месяц оптовая стоимость прибавила 5–5,1%.

Аналитики ФГУП «Нацрыбресурс» связывают рост оптовых цен на скумбрию с сокращением вылова.

В Рыбном союзе говорят, что увеличение цен обусловлено мировым дефицитом сырья и усложнением условий российского промысла из-за санкционного давления. Существенно выросли операционные затраты на обработку и поставку продукции, добавили там. Аналитики обращают внимание и на то, что увеличение цен на скумбрию стало общемировым трендом.

Руководитель Информационного центра по рыболовству Александр Савельев объясняет, что добычу атлантической скумбрии Россия ведет за пределами 200-мильной исключительной экономической зоны в рамках международных договоренностей. Преимущественно речь идет об открытой части Норвежского моря и рыболовной зоне Фарерских островов. В 2025 году добыча здесь, по словам эксперта, составила 109–110 тыс. тонн.

Но Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в начале 2026 года сообщила, что мировая квота по добыче атлантической скумбрии в этом году в Северо-Восточной Атлантике составила 299 тыс. тонн, сократившись на 48% год к году из-за плохого состояния запасов после нескольких лет активного вылова. 30,6% выделенного объема заняла Великобритания, 26,4% — Норвегия, 12% — Фарерские острова, 10,5% — Исландия. Оставшиеся 20,6% поделили между собой Евросоюз, Гренландия и Россия.

Но РФ самостоятельно установила для себя квоту на уровне 67,5 тыс. тонн, или 22,5% от мирового вылова. Это привело к закрытию для части российских судов со скумбрией портов европейских стран для заправки или перегрузки улова, говорит господин Савельев.

Источник “Ъ” на рыбопромышленном рынке объясняет, что, помимо Северо-Восточной Атлантики, Россия добывает атлантическую скумбрию в исключительных экономических зонах других стран — Марокко, Мавритании и территории Западной Сахары. Здесь, по его словам, проблем нет. В результате совокупный вылов атлантической скумбрии Россией на 16 августа 2026 года, по данным Рыбного союза, составил 77 тыс. тонн, сократившись на 8% год к году. Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов предполагает, что на цену мог повлиять и сам прогноз сокращения добычи рыбы из-за ограниченной акватории вылова.

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Розничные цены на скумбрию выросли вслед за увеличением закупочных, говорит собеседник “Ъ” в одной из федеральных торговых сетей. Это уже привело к коррекции спроса. Согласно NTech, продажи скумбрии в январе—июне 2026 года сократились на 28% год к году в натуральном выражении. Это самое значимое снижение среди охлажденной и замороженной рыбы, следует из данных аналитиков. Категория в целом за аналогичный период прибавила 2% в годовом выражении. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов напоминает, что скумбрия традиционно воспринималась потребителями как доступная рыба.

В Ассоциации компаний розничной торговли отмечают, что скумбрия занимает 3% рыбного ассортимента розницы.

В «Магните» считают, что покупатели, ориентированные на бюджетную продукцию, сейчас приобретают в основном недорогую морскую рыбу, в первую очередь минтай. Но часть потребителей переходят на рыбные полуфабрикаты и кулинарию.

В Рыбном союзе обращают внимание на то, что российский рынок поддерживает растущий вылов тихоокеанской скумбрии. В собственных водах на 26 августа 2026 года он составил 26 тонн, увеличившись год к году в 6,5 раза. Но тихоокеанская скумбрия — далеко мигрирующая рыба, которую здесь ловят не только в российской экономической зоне, но и в водах Японии. В этом году Росрыболовство утвердило увеличение взаимных квот со страной. Александр Ефремов поясняет, что тихоокеанская скумбрия позволяет заменить большую часть ассортимента рыбопродукции, за исключением копченой.

Именно на тихоокеанскую скумбрию, по мнению Рыбного союза, частично могут переориентировать российского потребителя переработчики. Альтернативные варианты — масляная рыба и тихоокеанская сельдь. Промысел последней в этом году тоже растет: добыча на 24 августа прибавила 34% год к году, составив 498 тыс. тонн.

Александра Мерцалова