В России планируют построить аналог «Диснейленда» вместе с инвесторами из КНР

В России может появиться русско-китайский аналог «Диснейленда», заявил глава Ассоциации парков России Денис Цуканов в интервью отраслевому изданию «Московская перспектива» на полях проходящего во Владивостоке Восточного экономического форума. По его словам, проект планируется реализовать за пять лет. Господин Цуканов не назвал регион, где может быть построен такой объект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Ассоциации парков России Денис Цуканов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Глава Ассоциации парков России Денис Цуканов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Парк будет выполнен в русском стиле, с использованием славянских сказок и фольклора. Китайские партнеры могут выступить инвесторами. Оборудование также готовы поставлять производители из Италии. «Речь идет о том, чтобы сделать что-то тематическое в нашей стране»,— поделился планами господин Цуканов.

В России уже действуют крупные парки развлечений — «Сочи Парк», «Сказка» и «Остров мечты» в Москве.