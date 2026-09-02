Следствие пришло к «Дому с маяком»

Следственный комитет России предъявил обвинение в распространении фейков о ВС РФ основательнице и директору благотворительного фонда «Дом с маяком» Лиде Мониаве. Поводом стал один из ее постов в Telegram-канале, опубликованный в 2023 году. Ранее главу фонда уже штрафовали за дискредитацию армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лида Мониава

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Лида Мониава

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

О визите силовиков утром 2 сентября домой к госпоже Мониаве “Ъ” рассказал ее адвокат Михаил Бирюков. Сначала был произведен обыск, затем директора фонда «Дом с маяком» доставили в следственное управление СКР по ЮАО Москвы.

Некоторое время судьба Лиды Мониавы была неизвестна, поскольку не был даже составлен протокол о ее задержании. Спустя несколько часов появилась информация, что задержанной после допроса предъявлено официальное обвинение в распространении фейков о вооруженных силах по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Поводом стал ее пост в Telegram-канале за 2023 год.

Лида Мониава родилась 29 ноября 1987 года в Москве и с 2008 года работает в некоммерческом секторе. Работала в фондах «Подари жизнь» и «Вера», занималась паллиативной помощью детям. В 2013 году по ее инициативе началось строительство первого детского хосписа в Москве. Через год стала заместителем директора детского хосписа «Дом с маяком». Сейчас фонд «Дом с маяком» включает в себя три хосписа в Москве и Подмосковье, а также стационар. В 2018 году госпожа Мониава зарегистрировала одноименный благотворительный фонд.

Факт предъявления обвинения “Ъ” подтвердили источники в следственных органах. Ходатайство следствия в суде об избрании фигурантке меры пресечения будет рассмотрено 3 сентября. По словам адвоката задержанной, в ходе допроса вину она не признала.

В детском хосписе «Дом с маяком» сообщили, что никакие следственные действия, в том числе обыски, там не проводились и он продолжает работать.

Ранее Лиду Мониаву уже признавали виновной в дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). 27 февраля Измайловский районный суд Москвы оштрафовал ее на 45 тыс. руб. за посты, которые глава хосписа выложила в Telegram-канале. Тогда госпожа Мониава заявила, что не станет обжаловать штраф или уезжать из России. В то же время она подчеркивала, что не планирует молчать после получения штрафа и «стараться жить по правде» для нее важнее.

Никита Черненко