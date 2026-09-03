Считать между строк

Потери издательств от атак БПЛА на склады Wildberries и Ozon участники рынка оценили в 15 млн книг и 6 млрд руб. Впрочем, подсчет уничтоженных экземпляров еще не завершен и их количество в итоге может достичь 20 млн. Книгоиздатели рассчитывают, что смогут получить поддержку в формате льготного НДС в размере 5% на один год, а также запрета на восстановление НДС по уничтоженным товарам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Книжная отрасль потеряла 6 млрд руб. из-за ударов по складам Wildberries и Ozon, рассказал на отраслевой конференции «Книжный рынок России-2026», проходящей в рамках Московской международной книжной ярмарки 3 сентября, директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры Владимир Григорьев. «На подведении итогов этого полугодия сказалась беспрецедентная потеря книжной индустрией огромного количества средств в связи с сожженными 15 млн книг на складах маркетплейсов»,— уточнил он. Позже гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев добавил, что не исключает, что количество потерянных экземпляров вырастет до 20 млн.

Сейчас отрасль прорабатывает возможность введения льготного НДС в размере 5% на один год, заверил Владимир Григорьев.

В «Эксмо» предлагают другой вариант — понижение НДС на печатную книжную продукцию, введение запрета на восстановление НДС по уничтоженным товарам, а также разрешение полностью учитывать стоимость последних в расходах. Издательство также предлагает ввести льготное кредитование на пополнение оборотных средств. Кроме того, господин Капьев опасается, что предложенный Владимиром Григорьевым вариант распространится только на ограниченное число крупных издательств. Сейчас продажи печатных книг облагаются НДС в размере 10%.

С 18 июля склады Wildberries подвергаются атакам БПЛА. Среди пострадавших объектов — логопарки в Санкт-Петербурге, Подмосковье, Крыму, Тамбовской и Воронежской областях, Ставропольском и Краснодарском краях. Ранее речь шла о выбытии минимум четырех комплексов на 444 тыс. кв. м, или 8% от общего объема логистических площадей. К началу августа было повреждено не менее 17% общей площади складов компании (5,2 млн кв. м). В результате книгоиздатели стали более взвешенно оценивать размеры необходимых тиражей, а некоторые даже сокращать количество выпускаемых новинок.

Оборот книжной отрасли по итогам 2025 года составил 150,3 млрд руб., увеличившись на 11% за год, по оценке Минцифры. Оборот интернет-продаж (совокупно через маркетплейсы и профильные онлайн-магазины) вырос на 15,9% за год и составил 62,1 млрд руб., продажи только на маркетплейсах увеличились на 23%. По итогам текущего года объем отрасли может достигнуть 122 млрд руб., увеличившись на 10,3%, прогнозируют в «Эксмо», если маркетплейсы эффективно перестроятся на «менее уязвимую модель». В противном случае объем сегмента составит 106 млрд руб. (–4,4%). Также в пессимистичном сценарии продажи сентября—декабря упадут на 20%.

Продажи книг на маркетплейсах в 2026 году в оптимистичном сценарии могут вырасти на 21%, достигнув 72,4 млрд руб. Пессимистичный прогноз предполагает сокращение канала продаж на 9,8%, до 53,9 млрд руб. В первом случае доля канала по итогам года составит 59,1%, во втором — 50,8%.

«Сейчас нужен хоть какой-нибудь прецедент с поддержкой. Да, конечно, льготный НДС в размере 5% не спасет отрасль, но это будет хоть какая-то поддержка»,— считает гендиректор «Росмэн» Борис Кузнецов. В целом снижение НДС — это тактическое улучшение рентабельности компании и позволит как-то перекрыть убытки после атак БПЛА на склады. По его словам, сейчас издательство считает утерянными 126 тыс. экземпляров. Топ-менеджер затрудняется оценить потери компании в денежном выражении, поскольку «по номенклатуре, особенно среди детских книг», цены разнятся — от 150 руб. до 2 тыс.

Юлия Юрасова