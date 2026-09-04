Подростка из Калининградской области приговорили к шести годам за теракт

Составлено ИИ-Ассистентъ

В декабре 2025 года Балтийский флотский военный суд приговорил Игоря Самока к 24 годам лишения свободы, а Владислава Горулева к 18 годам за участие в диверсионном сообществе. Следствие установило, что Самока через мессенджер установил контакт с представителем главного управления разведки Украины, организовал диверсионное сообщество и вовлек в него, помимо Горулева, еще четырех человек, включая несовершеннолетних. Группа совершила более 20 диверсий на объектах транспортной инфраструктуры, жизнеобеспечения и связи в разных регионах России.

За аналогичные преступления с участием несовершеннолетних в 2026 году были вынесены приговоры и в других регионах. Например, в феврале 2026 года Восточный окружной военный суд в Чите приговорил двух подростков из Забайкалья к семи и шести с половиной годам воспитательной колонии за поджог леса по заданию куратора. В июле 2026 года в Кузбассе 17-летнего подростка осудили на четыре года воспитательной колонии за финансирование терроризма, заключавшееся в платных реакциях под публикациями канала в мессенджере.

Также в декабре 2025 года в Барнауле 15-летнему школьнику и его 19-летнему знакомому предъявили обвинения в диверсии после того, как они подожгли оборудование сотовой связи за вознаграждение от неизвестного куратора, с которым школьник связался через мессенджер. В январе 2026 года в Алтайском крае двум подросткам, 15 и 16 лет, также предъявили обвинение в серии диверсий за поджоги оборудования станций сотовой связи по аналогичной схеме.