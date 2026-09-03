«Росатом» и Казахстан подписали контракт на строительство АЭС «Балхаш»

Госкорпорация «Росатом» и ТОО «Казахстанские атомные электрические станции» (КАЭС) заключили EPC-контракт («под ключ») на сооружение атомной электростанции «Балхаш» в Алматинской области Казахстана. Документ был подписан на полях Восточного экономического форума.

С российской стороны контракт завизировали первый заместитель генерального директора по атомной энергетике «Росатома», президент АО «Атомстройэкспорт» Андрей Петров, с казахстанской — генеральный директор КАЭС Ернат Бердигулов. Церемония прошла в присутствии главы «Росатома» Алексея Лихачева и председателя Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадама Саткалиева.

Станцию возведут вблизи села Улькен Жамбылского района. Она будет состоять из двух энергоблоков общей электрической мощностью 2400 МВт. В основе проекта — реакторы ВВЭР-1200 поколения III+, соответствующие самым строгим международным нормам безопасности. Срок службы каждого реактора — 60 лет с возможностью продления еще на 20 лет.

В настоящее время на площадке продолжаются инженерные изыскания, начавшиеся в августе 2025 года. Специалисты уже пробурили более 60 скважин глубиной до 120 м и проводят лабораторный анализ образцов для выбора оптимального места размещения энергоблоков. Завершить этот этап планируется в 2027 году, после чего начнется подготовка разрешительной документации для старта строительства.