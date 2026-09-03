Бесперебой — он трудный самый

Как стало известно “Ъ”, крупнейший российский ритейлер X5 попросил президента РФ отменить одну из ключевых норм закона «О торговле», запрещающую сетям открывать новые магазины после достижения доли в 25% в муниципальном образовании или регионе. Это, по мнению ритейлеров, позволит обеспечить бесперебойные поставки продовольствия, которые сейчас находятся под угрозой из-за атак на логистическую инфраструктуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ограничения для развития крупнейших продуктовых ритейлеров могут быть сняты, по крайней мере, в городах

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Ограничения для развития крупнейших продуктовых ритейлеров могут быть сняты, по крайней мере, в городах

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Группа X5 (сети «Перекресток», «Пятерочка», «Чижик») обратилась к Владимиру Путину с предложением отменить ограничение для торговых сетей, позволяющее им занимать не более 25% продовольственного рынка на территории муниципальных образований и субъектов. Об этом говорится в письме группы, направленном 11 августа (копия есть у “Ъ”). Одновременно X5 предлагает снизить порог доминирования сетей с текущих 35% до 25%. Президент для проработки направил его замруководителя администрации Максиму Орешкину.

Господин Орешкин, обсудив вопрос с профильными министерствами и ведомствами, предложил поручить правительству проработать в осеннюю сессию отказ от 25-процентной отсечки на уровне регионов с сохранением ее на уровне муниципальных и городских округов. Это следует из его ответа президенту от 19 августа (копия есть у “Ъ”). Максим Орешкин предлагает предусмотреть для правительства возможность принимать решение об увеличении доли сетей на определенной территории. Снижение порога доминирования он поддержал. “Ъ” направил запросы в Минэкономики, Минсельхоз, Минпромторг, ФАС, администрацию президента и X5.

Отсечка в 25% для торговых сетей закреплена в законе с 2009 года. Закон «О торговле» не ограничивает долю, которую сети могут занимать на рынке, говорит консультант «Каменская & партнеры» Даниил Лапухин. Но если их оборот на уровне субъекта или муниципального образования выше 25% от стоимости реализованных здесь продуктов, появляются ограничения для развития. Ритейлеры не могут арендовать и приобретать дополнительные торговые площади. Если у сети более 35%, ее положение может быть признано доминирующим. Это запрет на установление монопольно высоких цен, ограничения доступа на рынок, навязывание невыгодных условий контрагентам, говорит господин Лапухин.

Старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс предупреждает, что правило о 25% изначально не распространяется на небольшие сети с оборотом до 800 млн руб. в год. В 2022 году его действие не распространялось на сделки, связанные с покупкой площадей уходящих компаний. Партнер МКА «Яковлев и партнеры» Алина Тарасова считает, что предложенная X5 модель меняет философию регулирования розницы. Сейчас в ее основе лежит жесткий запрет расширяться по достижении конкретной доли на рынке. Новая схема предполагает, что крупные игроки получат такую возможность, но одновременно попадут под усиленный надзор, замечает эксперт.

X5 в обращении к Владимиру Путину связывает необходимость изменений в том числе с учетом участившихся атак БПЛА. Повреждение объектов инфраструктуры может приводить к дефициту продуктов питания, прежде всего скоропортящихся. А наличие у ритейлера разветвленной сети магазинов и складов позволит оперативно перераспределять потоки, следует из текста обращения.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков, напротив, обращает внимание на то, что централизация торговли, сосредоточенная у пары операторов, уже сегодня показывает уязвимость инфраструктуры и повышает риски сбоев.

Одновременно X5 обращает внимание на то, что ограничение в 25% не позволяет развивать сеть дискаунтеров «Чижик». Мера распространяется на всю группу компаний, и во многих муниципальных образованиях компания уже достигла предельного порога за счет «Перекрестка» и «Пятерочки». В числе других аргументов X5 — возможность крупных сетей поддерживать низкие цены.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов говорит, что современный магазин сегодня выступает гибридным объектом, совмещающим функции классической розницы, даркстора и пункта выдачи заказов. Действующий порог в 25%, по его мнению, вводился для совсем иной структуры рынка.

Перспектива либерализации норм для сетей не находит поддержки у производителей продуктов питания. Дмитрий Востриков отмечает, что действующее ограничение призвано поддерживать конкуренцию в торговле и обеспечивать доступ большего количества производителей к торговой инфраструктуре. «Даже при норме в 25% многие производители не могут попасть в торговые сети, а те, чья продукция уже стоит на полке, работают по типовым договорам поставки, исключающим существенную ответственность сети перед поставщиком»,— говорит он.

Председатель правления «Союзнапитков» Евгения Коренькова говорит, что увеличение доли для ритейлеров сделает поставщиков зависимыми от одной-двух сетей-монополистов. «Снятие ограничений в краткосрочной перспективе может привести к снижению розничных цен из-за демпинга, но после вытеснения конкурентов вероятность их повышения крайне высока»,— рассуждает она. Без конкуренции, по словам эксперта, у сетей не будет и стимула вкладываться в развитие. По словам источника “Ъ”, «захват региональных рынков» крупнейшими сетями несет серьезные риски не только для местной частной торговли, но и мелких и средних производителей продуктов, которые будут вынуждены закрыться из-за невозможности конкурировать с общенациональными поставщиками.

Александра Мерцалова