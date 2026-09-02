Путин оценил ущерб от атак Украины по кораблям в Черном и Азовском морях
Ущерб от атак Украины на гражданское судоходство в Черном и Азовском морях составил около 1% ВВП, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, было повреждено около 100 судов.
«Люди погибли, моряки, в том числе иностранные, и граждане Азербайджана среди моряков были, и граждане Турции были среди моряков погибших»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).
Господин Путин добавил, что нанесенный Украиной ущерб не был критическим. «Они и не могут нанести нам критического ущерба. Но ущерб все-таки есть. После этого мы сказали: “Ладно, хорошо, но тогда мы тоже будем отвечать вам тем же”»,— сказал он.
По словам президента, российские удары по украинскому экспорту могут повлечь за собой валютный, бюджетный и банковский кризисы на Украине.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что террористические атаки ВСУ на объекты промышленности и инфраструктуры в России наносят вред, но не приводят к критическим последствиям для экономики страны. Он также отмечал, что удары по гражданским, фактически незащищенным объектам, приводят к серьезному экономическому ущербу и человеческим потерям, и потеря каждого человека является трагедией для всей страны. В декабре 2025 года Владимир Путин назвал атаки на танкеры в Черном море «пиратством» и пообещал расширить удары по украинским портам и судам, заходящим в российские порты. Он также пригрозил «отрезать» Украину от моря, чтобы предотвратить такие действия. В феврале 2026 года Владимир Путин сообщил о наличии оперативной информации о попытках подрыва газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море, которые предназначены для поставок российского природного газа.