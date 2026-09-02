Путин оценил ущерб от атак Украины по кораблям в Черном и Азовском морях

Ущерб от атак Украины на гражданское судоходство в Черном и Азовском морях составил около 1% ВВП, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, было повреждено около 100 судов.

«Люди погибли, моряки, в том числе иностранные, и граждане Азербайджана среди моряков были, и граждане Турции были среди моряков погибших»,— сказал президент (цитата по сайту Кремля).

Господин Путин добавил, что нанесенный Украиной ущерб не был критическим. «Они и не могут нанести нам критического ущерба. Но ущерб все-таки есть. После этого мы сказали: “Ладно, хорошо, но тогда мы тоже будем отвечать вам тем же”»,— сказал он.

По словам президента, российские удары по украинскому экспорту могут повлечь за собой валютный, бюджетный и банковский кризисы на Украине.