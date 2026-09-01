Конгресс по осени считает

Прохождение законопроекта о новых санкциях против России и ее партнеров, утвержденного Сенатом США перед летними каникулами, неожиданно застопорилось в Палате представителей, вернувшейся к работе после летних каникул. Перспективы «адских санкций» становятся все более неопределенными. Законодатели опасаются, что предложенные меры не достигнут своих целей, а ударят по экономике США, сам же документ даст президенту Трампу широкие полномочия для новых торговых войн. В свою очередь, Дональд Трамп не спешит обострять отношения с Россией, подтверждением чего стали приглашение главы Минфина РФ Антона Силуанова на заседание министров финансов стран G20 и его встреча с американским коллегой Скоттом Бессентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон не включил закон об «адских санкциях» в список приоритетных законопроектов, которые будут рассмотрены на этой неделе, сказав, что торопиться с ним нет никаких оснований

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон не включил закон об «адских санкциях» в список приоритетных законопроектов, которые будут рассмотрены на этой неделе, сказав, что торопиться с ним нет никаких оснований

Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Получивший 7 августа подавляющее большинство голосов в Сенате США законопроект об «адских санкциях» против России, соавторами которого стали сенатор-демократ Ричард Блументал и его ныне покойный коллега республиканец Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), рискует застрять в Палате представителей Конгресса США.

Законопроект предусматривает возможность введения персональных санкций против российских руководителей, ведущих представителей бизнеса, госпредприятий и иностранных компаний, сотрудничающих с ВПК РФ. Предусматривается введение пошлин до 100% на товары из пяти крупнейших стран—импортеров российских нефти и газа, в частности на товары из Китая и Индии, и до 500% на весь импорт из РФ в США. Документ меняет прежний механизм американского санкционного давления: вместо прямых ограничений против российских производителей и трейдеров предполагается прежде всего воздействовать на покупателей российских энергоносителей.

Как отмечает издание Politico, после завершения летних каникул Конгресса спикер Палаты представителей Майк Джонсон не включил инициативу Грэма—Блументала в список приоритетных законопроектов, которые будут рассмотрены на этой неделе.

«Мы всегда занимали жесткую позицию по отношению к России. Так что посмотрим, как будут развиваться события»,— заявил 31 августа спикер Джонсон, сообщивший, что торопиться с законопроектом об «адских санкциях» нет никаких оснований.

Как подтвердила председатель комитета по регламенту Палаты представителей республиканка Вирджиния Фокс, в ходе состоявшегося 31 августа совещания ведущих республиканцев никто не поднимал вопрос о необходимости немедленно запустить процедуру утверждения законопроекта, который вначале должен быть рассмотрен возглавляемым госпожой Фокс комитетом.

Не демонстрируют рвения по вопросу скорейшего принятия законопроекта Грэма—Блументала и демократы. Как заявил 31 августа лидер демократического меньшинства Палаты представителей Хаким Джеффрис, его однопартийцам вначале предстоит провести детальное обсуждение документа, в связи с чем голосование по нему в ближайшие недели невозможно.

Хаким Джеффрис также сослался на то, что конгрессмены-демократы Ричард Нил и Грегори Микс «решительно выступали против этого законопроекта», поскольку, по их мнению, он «создает риск предоставления президенту Трампу и его администрации дополнительных полномочий, касающихся пошлин и санкций».

Ричард Нил является старшим демократом в комитете по доходам и расходам Палаты представителей, а Грегори Микс занимает такую же позицию в комитете по иностранным делам. Таким образом, мнение этих законодателей отражает настроения многих их коллег-демократов. «У меня есть серьезные опасения относительно законопроекта. У меня пока не было возможности проанализировать его построчно»,— резюмировал Хаким Джеффрис, впрочем, как и Майк Джонсон, заявив о готовности своей партии продолжать поддерживать Украину.

Подтверждения того, что над законопроектом Грэма—Блументала на Капитолийском холме стали сгущаться тучи, появились еще на прошлой неделе, когда посетивший Киев 26 августа сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд по завершении своего визита признал, что он не смог пообещать «скорого одобрения Конгрессом долгожданных санкций против России».

Несмотря на возникшие сложности с законопроектом об «адских санкциях», его сторонники в обеих партиях полны решимости довести дело до конца и добиться его утверждения.

Посетивший Киев 26 августа вместе с сенатором Лэнкфордом соавтор законопроекта сенатор Блументал назвал его «кувалдой», которой можно будет со всей силы ударить по России.

В ходе визита в украинскую столицу Ричард Блументал сообщил, что он попросил президента Зеленского обратиться к членам Палаты представителей с призывом поддержать его инициативу и украинская сторона «сердечно и охотно согласилась» содействовать продвижению законопроекта.

«Очень важно принять законопроект о санкциях. Если это не будет сделано, это станет провалом»,— поддержал демократа Блументала конгрессмен-республиканец Дон Бейкон, имеющий репутацию «ястреба» и жесткого критика России.

Как отмечает издание Politico, после возвращения Конгресса с летних каникул законопроект Грэма—Блументала грозит вызвать новый раскол среди американских законодателей, которые кардинально разошлись в оценках того, какие последствия может иметь его принятие для экономики США, отношений Вашингтона с Китаем, Индией и другими партнерами России, а также между законодательной и исполнительной ветвями власти.

Так, «кувалда» Блументала может ударить по самой Америке, еще больше подорвав доверие к доллару США и американским ценным бумагам. Их доля, находящаяся в распоряжении других стран, к настоящему моменту снизилась до 12%, тогда как в 2008–2009 годах она составляла 40%.

На этом фоне не спешит обострять отношения с Россией, получив «кувалду Блументала», и президент Трамп.

Подтверждением этого стали приглашение главы Минфина РФ Антона Силуанова на заседание министров финансов стран—членов G20, которое проходит с 31 августа по 1 сентября в городе Ашвилле (штат Северная Каролина), и его встреча с главой Минфина США Скоттом Бессентом. Как сообщает издание Politico, ссылаясь на заместителя министра финансов США по международным делам Эрин Браун, встреча Силуанова и Бессента прошла конструктивно — стороны обсудили план президента Трампа «по достижению мира и экономическому росту».

По словам Эрин Браун, Скотт Бессент передал российскому коллеге, что власти США хотят скорейшего мирного завершения конфликта на Украине и не будут ослаблять санкции против России, пока военные действия на Украине не прекратятся.

Как отмечает Politico, когда российский министр «попытался обсудить интересующие темы для совместных действий», глава Минфина США перебил его, заявив, что это невозможно до окончания украинского конфликта.

Сергей Строкань