SZ: власти Германии установили причастных к инциденту с БПЛА в Лейпциге

Следователи установили личности двух подозреваемых по делу об инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Об этом пишет издание Suddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники германской полиции ведут поиски в аэропорту Лейпцига (август 2026 года)

Фото: Sebastian Willnow / dpa / AP Сотрудники германской полиции ведут поиски в аэропорту Лейпцига (август 2026 года)

Фото: Sebastian Willnow / dpa / AP

По сведениям издания, подозреваемые — «гражданин Латвии российского происхождения» и «гражданин России белорусского происхождения». Первый из них, как полагают следователи, координировал атаку. Он прилетел в Берлин в конце июля и отправился в Лейпциг на арендованном автомобиле. За два дня до атаки латвиец покинул Германию.

На месте происшествия правоохранители обнаружили следы ДНК второго подозреваемого, уточняет издание. Они были на одном из дронов, внутри жестяной банки со взрывчаткой, а также на антенне, прикрепленной к дереву возле аэропорта. Мужчина въехал в страну по итальянской туристической визе, утверждает SZ.

Дрон со взрывчаткой обнаружили в Лейпциг/Галле ночью 5 августа рядом с украинским грузовым самолетом, перевозившим боеприпасы. Накануне глава МВД Германии Александр Добриндт со ссылкой на данные немецкой службы безопасности заявил, что Берлин возлагает ответственность на Москву. Власти Германии вызвали российского посла в Берлине, а также намерены закрыть генконсульство России в Бонне и Русский дом в германской столице. Россия причастность к инциденту отрицает.

Подробнее о дипломатическом скандале, связанным с инцидентов в Лейпциге, «Ъ» писал в материале «По лейпцигскому счету».