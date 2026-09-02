SZ: власти Германии установили причастных к инциденту с БПЛА в Лейпциге
Следователи установили личности двух подозреваемых по делу об инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Об этом пишет издание Suddeutsche Zeitung (SZ) со ссылкой на источники.
Сотрудники германской полиции ведут поиски в аэропорту Лейпцига (август 2026 года)
Фото: Sebastian Willnow / dpa / AP
По сведениям издания, подозреваемые — «гражданин Латвии российского происхождения» и «гражданин России белорусского происхождения». Первый из них, как полагают следователи, координировал атаку. Он прилетел в Берлин в конце июля и отправился в Лейпциг на арендованном автомобиле. За два дня до атаки латвиец покинул Германию.
На месте происшествия правоохранители обнаружили следы ДНК второго подозреваемого, уточняет издание. Они были на одном из дронов, внутри жестяной банки со взрывчаткой, а также на антенне, прикрепленной к дереву возле аэропорта. Мужчина въехал в страну по итальянской туристической визе, утверждает SZ.
Дрон со взрывчаткой обнаружили в Лейпциг/Галле ночью 5 августа рядом с украинским грузовым самолетом, перевозившим боеприпасы. Накануне глава МВД Германии Александр Добриндт со ссылкой на данные немецкой службы безопасности заявил, что Берлин возлагает ответственность на Москву. Власти Германии вызвали российского посла в Берлине, а также намерены закрыть генконсульство России в Бонне и Русский дом в германской столице. Россия причастность к инциденту отрицает.
Подробнее о дипломатическом скандале, связанным с инцидентов в Лейпциге, «Ъ» писал в материале «По лейпцигскому счету».
Версия властей Германии о российской причастности опирается на заявление главы МВД Александра Добриндта, который со ссылкой на данные службы безопасности заявил, что злоумышленники в Лейпциге действовали по заказу российских государственных структур, и что Германия — цель дальнейших гибридных атак России. Канцлер Фридрих Мерц добавлял, что власти располагают данными о возможных организаторах инцидентов с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле и при доказательстве вины эти данные должны быть раскрыты.
Смысловой центр инцидента — сам аэропорт: он официально используется в рамках программы SALIS для доставки тяжелого вооружения, техники и снарядов для восточного фланга НАТО и Украины. Politico отмечает, что случай в Лейпциге напоминает серию налетов беспилотников на аэропорты европейских стран, включая Германию, осенью 2025 года, после которых в Евросоюзе был достигнут консенсус о том, что за инцидентами стоит Россия.
Реакцию немецких властей эксперты связывают и с внутриполитическим контекстом: 6 сентября в Саксонии-Анхальт пройдут местные выборы, на которых «Альтернативе для Германии» прочат победу, и распространение нарратива о российской угрозе может быть попыткой ослабить партию, которую правительство называет пророссийской, прямо перед голосованием.