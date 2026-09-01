Токио вооружен и предупрежден

В МИД России предупредили Японию о негативных последствиях проводимой Токио в последнее время политики в военной сфере. Среди прочего Москву беспокоят предстоящие японо-американо-австралийские учения в регионах, расположенных вблизи российской границы, в ходе которых предполагается задействовать новейшие американские ракетные комплексы Typhon. Власти РФ назвали это «провокационным» и «неприемлемым», пригрозив Японии «компенсирующими контрмерами». Японские власти тем временем готовятся принять рекордный военный бюджет, обосновывая необходимость затрат в том числе якобы имеющимися угрозами со стороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Солдат японских сил самообороны во время учений на острове Токунасима

Фото: Issei Kato / Reuters Солдат японских сил самообороны во время учений на острове Токунасима

Фото: Issei Kato / Reuters

МИД России 31 августа сделал представление посольству Японии в Москве о недопустимости провокационной военной активности у дальневосточных рубежей России. Об этом день спустя сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

«В связи с запланированными на период с 8 по 24 сентября совместными японо-американо-австралийскими учениями Orient Shield, в том числе на острове Хоккайдо, в регионах, расположенных вблизи границы РФ, 31 августа посольству Японии в России было сделано представление с изложением озабоченности относительно данных маневров»,— пояснила она.

Москву учения беспокоят в том числе потому, что в ходе них предполагается задействовать американские наземные комплексы Typhon, предназначенные для пуска ракет средней и меньшей дальности.

«Посольству было четко обозначено, что размещение подобного вооружения на территории Японии, в том числе под предлогом военных учений, абсолютно неприемлемо, поскольку это создает угрозы безопасности России»,— отметила Мария Захарова. И предупредила: Москва будет вынуждена принять «компенсирующие контрмеры, направленные на обеспечение должного уровня национальной безопасности». Какие именно, дипломат не уточнила.

Москву в этой связи особо возмущают выдвигаемые Японией в адрес России территориальные притязания, которые представитель МИД РФ назвала «нелепыми и незаконными».

«Мы вновь призываем власти Японии вернуться на зафиксированные в ее же собственной конституции принципы пацифизма. Также важно подчеркнуть, что Курильские острова перешли к России на абсолютно легитимных основаниях по итогам Второй мировой войны, закрепленным договоренностями союзных держав и Уставом ООН. Суверенитет и юрисдикция России над этими территориями никакому сомнению не подлежат»,— резюмировала Мария Захарова.

Японские власти на критику в свой адрес пока не отреагировали. Но рассчитывать на то, что они пересмотрят свою линию, вряд ли приходится. 31 августа стало известно, что Минобороны Японии запросило у правительства рекордную сумму на 2027 финансовый год: в проекте бюджетного запроса говорится о $56 млрд, но около 160 позиций пока не сопровождаются конкретными цифрами — это означает, что итоговый запрос будет значительно больше. Судя по всему, Япония продолжит наращивать свой оборонный бюджет уже 15-й год подряд.

Несколько недель назад Япония обнародовала свою ежегодную «Белую книгу» по обороне. В ней говорится о необходимости дальнейшего наращивания военных способностей страны «с еще большей остротой и осознанием кризиса, чем когда-либо прежде». В список главных угроз национальной безопасности Японии вошли военная деятельность соседних Китая и Северной Кореи, а также укрепление сотрудничества этих двух стран с Россией. Новым акцентом «Белой книги» стал вывод о том, что ускоренное наращивание военной мощи — это не только способ защитить страну, но и способ поддержать экономический рост за счет инвестиций в производство вооружений (см. “Ъ” от 5 августа).

Как следует из публикации в издании The Diplomat, Минобороны Японии структурировало свой бюджетный запрос на 2027 год вокруг трех основных направлений и девяти приоритетных областей.

Первое направление — адаптация к «новым методам ведения войны» — охватывает сферы искусственного интеллекта, беспилотных систем, средств нанесения дальнобойных ударов, интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, а также космического и киберпространства.

Второе направление сосредоточено на обеспечении возможностей для ведения длительных боевых действий, включая оборону в Тихоокеанском регионе и защиту морских коммуникаций, тогда как третье посвящено фундаментальным основам обороны, в том числе оборонно-промышленной и технологической базе, а также кадровому обеспечению.

$1,8 млрд предполагается выделить на закупку 17 тяжелых разведывательно-ударных американских беспилотников MQ-9B SeaGuardian, $1,5 млрд — на продолжение разработки истребителя нового поколения в рамках GCAP (Глобальной программы боевой авиации, которую Япония инициировала вместе с Британией и Италией), $1,04 млрд — на гиперзвуковые ракеты.

Как отмечает The Diplomat, японские власти рассчитывают, что в обозримой перспективе их вооруженные силы станут «более насыщенными беспилотными системами, будут действовать в рамках единой сетевой структуры, в большей степени опираться на средства поражения большой дальности, лучше подготовятся к отражению массированных атак и получат более надежную поддержку со стороны промышленной базы».

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«Япония, очевидно, стремится делать выводы из нынешних войн как в Иране, так и на Украине. Особенно учитывая, что их наиболее вероятные противники — это КНДР, которая наблюдает боевые действия на Украине, можно сказать, непосредственно, и КНР, которая активно поставляет оборудование и дроны как Москве, так и Киеву,— отметил в беседе с “Ъ” научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.— Ввиду напряженных отношений с Россией Япония, видимо, считает нужным и на этом направлении готовиться к возможным боевым действиям с учетом того, что противник будет располагать опытом, которого у Токио нет».

Отсюда, по его словам, приоритет беспилотных систем, усиление ПВО и ПРО и внимание к ударным дронам. «И скорее всего, все названные направления Япония будет развивать в плотном взаимодействии с США, перед которыми стоят, в общем, те же вопросы с поправкой на масштаб»,— добавил эксперт.

По понятным причинам принимаемые Японией в последние годы меры по наращиванию своего военного потенциала вызывают обеспокоенность не только у России, но и у Китая и КНДР.

«Япония является страной, потерпевшей поражение во Второй мировой войне. Потсдамская декларация и пацифистская конституция прямо запрещают Японии обладать наступательными вооружениями»,— напомнил на минувшей неделе официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган. По его словам, «ремилитаризация» Японии и иные «опасные тенденции» со стороны Токио «поразительно напоминают подготовку и развязывание войн милитаристской Японией накануне и в период Второй мировой войны» (цитата по «РИА Новости»).

В свою очередь, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон предупредила, что Пхеньян рассмотрит «дополнительные военные варианты» в ответ на «ремилитаризацию» Японии. «Мы ни в коем случае не будем допускать процесс военной эволюции Японии, которая может быть серьезной угрозой для безопасности КНДР»,— предупредила она (цитата по «Интерфаксу»).

Елена Черненко