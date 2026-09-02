Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» начали принимать цифровые рубли

На маркетплейсах Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет» появилась функция оплаты цифровыми рублями. В приложениях всех трех площадок этот способ расчета доступен пользователям Android.

Цифровой рубль дополняет наличную и безналичную формы российской валюты. С 1 сентября цифровой кошелек можно открыть в 12 крупнейших российских банках. При переводе цифровых рублей комиссия взиматься не будет, переводить можно до 300 тыс. руб. в месяц. Платежи будут принимать в том числе супермаркеты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рубль обрел третью форму».