Шопинг начал приедаться

Основные траты посетителей крупных торговых центров европейской части России пришлись на продуктовые магазины и алкомаркеты. Их доля в структуре расходов потребителей за год увеличилась с 22% до 24% за счет сокращения спроса в непродовольственных категориях. Переориентация граждан на покупку базовых товаров — неприятный сигнал для торговых центров, продолжающих терять арендные доходы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

24% расходов посетителей крупных торговых центров (более 50 тыс. кв. м) в январе—августе приходилось на продуктовые магазины и алкомаркеты, подсчитали в УК «Сампа» (управляет торгцентрами «Сбера»). За год значение увеличилось на 2 процентных пункта (п. п.). В Москве эта категория выросла за аналогичный период с 18% до 20%. Увеличение произошло в том числе за счет снижения трат в непродовольственных магазинах. Их доля в структуре расходов посетителей торговых центров европейской части России за год сократилась с 8% до 5%. Для общепита снижение составило 1 п. п., до 6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Расчеты УК «Сампа» выполнены на базе данных объектов и аналитики «СберИндекса». Данные Росстата фиксируют аналогичный тренд. В среднем в январе—марте 2026 года жители российских городов тратили на продукты 32,1% своих доходов против 32% годом ранее. Доля трат на жилищно-коммунальные услуги увеличилась с 10,7% до 12,2%, а на непродовольственные товары снизилась с 30,2% до 29,3%.

Старший директор CMWP Зульфия Шиляева отмечает, что в первой половине 2026 года расходы на продовольственные товары уже достигли 33%. Эксперт говорит, что оборот продуктовых магазинов в торговых центрах в январе—июне 2026 года увеличился на 4–6% год к году. Сегмент красоты и здоровья показал снижение на 2–5%, детских товаров — на 8–14%, бытовой техники и электроники — на 10–25%.

Растущая доля расходов на продукты — неприятный сигнал для рынка торговой недвижимости. Покупательная способность снижается, потребители перераспределяют расходы в пользу наиболее необходимых категорий, констатирует директор департамента торговой недвижимости Accent Светлана Кузьмина. В результате непродовольственный ритейл и торговые центры вместе с ним начинают сталкиваться со снижением оборотов. Эксперт в сфере управления активами Марина Толстошеева говорит, что сейчас доходность крупных торговых центров уже составляет не больше 6–7%.

Президент Ассоциации торговой недвижимости и экспертов ритейла Павел Люлин поясняет, что арендный доход крупных объектов опирается на магазины одежды и обуви — ставка для них выше. Продуктовый гипермаркет обычно платит 1,5–3% от оборота, а другие магазины — 8–15%, небольшие торговые точки — 20–25%. Марина Толстошеева отмечает, что обычно продуктовые магазины занимают 10–20% арендопригодных площадей.

Павел Люлин сомневается, что торговым объектам целесообразно сейчас резко увеличивать долю продовольственных арендаторов. Два гипермаркета вместо одного не обязательно дадут вдвое больше трафика, зато займут много площади на льготной ставке, поясняет он. Одновременно далеко не все пришедшие за продуктами потребители могут конвертироваться в трафик торговой галереи. Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева обращает внимание на то, что среди наиболее растущих продовольственных форматов — дискаунтеры и магазины у дома. Они в принципе редко располагаются в крупных торговых центрах.

Найти желающих снять дополнительные помещения FMCG-ритейлеров может быть непросто. Госпожа Кузьмина говорит, что сети сейчас скорее оптимизируют площади, чем наращивают их. Старший консультант «Магазина магазинов» Евгения Деревяшкина отмечает, что торгцентры могут быть ограничены в возможностях открывать новые супермаркеты условиями контрактов с существующими арендаторами. Гендиректор «Аструм Недвижимость» Сергей Нюхалов считает, что альтернативой может стать расширение продовольственного предложения за счет готовой еды, специализированных концепций и небольших форматов. Создатель Slava Concept (универмаги российских дизайнеров) Александр Перемятов считает выигрышным сценарием попадание в аудиторию конкретного объекта.

Александра Мерцалова