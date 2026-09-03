Министр обороны Эстонии увольняется из-за скандала с закупкой снарядов Украине

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил об отставке. Решение было принято после того, как прокуратура страны возбудила уголовное дело, связанное с закупкой снарядов для Украины.

«Я, как министр обороны... должен учитывать, что несу ответственность за всю сферу управления... И у меня нет с этим никаких проблем. Я готов взять на себя эту ответственность, беру ее, а премьер-министр должен найти нового министра обороны»,— сказал Ханно Певкур (цитата по ERR).

Уголовное дело было возбуждено после проверки, выявившей проблемы в бухгалтерии оборонного ведомства. Вопросы к деятельности Минобороны возникли после сделки Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK), которая перевела €70 млн аванса за боеприпасы для Украины итальянской компании Datasel S.R.L. Выяснилось, что предприятие оказалось фирмой-пустышкой, за которой стоят предприниматели из Индии. Эстония снарядов не получила. Спор с компанией сейчас рассматривается в арбитраже.

Экс-глава RKIK Магнус-Вальдемар Саар заявил, что сделка с Datasel S.R.L. проходила при поддержке руководства Минобороны. Сам Ханно Певкур признал, что ему приносили контракты на поставку боеприпасов, но он их не читал, так как «не должен вникать в детали».

Господин Певкур занимает должность с 2022 года. Отставку главы Минобороны должен утвердить парламент Эстонии. Господин Певкур продолжит исполнять свои обязанности минимум до середины сентября — до начала заседаний осенней сессии, отмечает ERR.