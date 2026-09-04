Взрослых предъявляют к расширенному осмотру

Минздрав планирует существенно расширить программу профилактических осмотров и диспансеризации населения. С 1 марта 2027 года на постоянной основе будет введен скрининг на гепатит С, углубленный анализ крови для оценки сердечно-сосудистых рисков, а также обязательная консультация психолога для ветеранов боевых действий. Усиливается контроль и за здоровьем владельцев оружия: если у них будут выявлены противопоказания (например, проблемы со зрением), ранее выданное медицинское заключение аннулируют с последующим уведомлением Росгвардии. Планируемые изменения затронут десятки миллионов человек, ежегодно проходящих диспансеризацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Минздрав разработал новый порядок проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Опубликованный для общественного обсуждения приказ вступит в силу с 1 марта 2027 года, заменив действующий порядок 2021 года.

Обновленная программа расширяет спектр обследований. В рамках первого этапа диспансеризации все граждане старше 25 лет включительно будут проходить каждые десять лет скрининг на антитела к гепатиту С.

В пациентских организациях считают это «важным шагом». В базах и регистрах Минздрава и Роспотребнадзора сегодня числится от 620 до 688 тыс. пациентов с подтвержденным хроническим гепатитом С, но независимые эксперты считают, что реальное число больных в 2,5 раза выше. Проверка населения на гепатит С позволит выявить тех, кто пока невидим для системы.

Для оценки рисков сердечно-сосудистых заболеваний в перечень исследований добавляется однократное определение уровня белка липопротеида (а) в крови — его переизбыток значительно увеличивает риск развития атеросклероза, инфаркта и инсульта. Добавлен также «развернутый липидный профиль» — углубленный анализ крови для оценки состояния жирового обмена и точного расчета рисков развития болезней сердца.

Для раннего выявления рака пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки для пациентов старше 45 лет становится обязательным эндоскопическое исследование слизистой оболочки пищевода.

На втором этапе диспансеризации (его проходят граждане, у которых выявлены проблемы на первом) вводится ультразвуковое сканирование брюшной аорты для мужчин 65–75 лет с индексом курения не менее 20 пачка-лет. Этот индекс рассчитывается из числа выкуриваемых в день сигарет, помноженное на стаж курения в годах. Если индекс меньше 20 пачка-лет, но пациент продолжает курить и у его близких родственников был рак легкого, компьютерная томография также назначается.

Расширяются гарантии для ветеранов боевых действий — участников СВО: они получают право на внеочередную диспансеризацию, причем консультация с медицинским психологом становится обязательной в день проведения первого этапа. Отдельное положение касается владельцев оружия. Если медицинская организация на осмотре выявит у них противопоказания (например, психические расстройства или болезни глаз), то будет обязана уведомить гражданина и направить его на внеочередную проверку, аннулировав ранее выданное медицинское заключение. Информацию передадут в Росгвардию.

Регионам рекомендуют обеспечить возможность прохождения осмотров в вечерние часы и субботу, а также предоставить гражданам дистанционную запись на приемы через «Госуслуги». Терапевтам разрешат оформлять заключения дистанционно через личный кабинет на портале «Госуслуг», но при условии, что все показатели в норме, все лабораторные и инструментальные исследования выполнены в полном объеме.

Новый приказ также закрепляет на постоянной основе практику оценки репродуктивного здоровья для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 49 лет.

По указу президента такие исследования были включены в программу диспансеризации еще в 2024 году. Минздрав утвердил соответствующие методические рекомендации, а регионы приняли локальные нормативные акты. Для мужчин в возрасте 45–64 лет в программе сохранены тесты на определение простат-специфического антигена (белка, который используется в качестве главного онкомаркера для оценки здоровья простаты), для женщин в возрасте 40–75 лет — маммография с двойным независимым прочтением снимков.

В обновленную программу войдут исследования, которые помогут выявить заболевания на ранней стадии и оценить индивидуальные риски, комментирует документ главный врач Европейского медицинского центра (ЕМС) Розанна Гардашник. Скрининг на гепатит С, говорит она, позволяет обнаружить инфекцию до появления клинических проявлений — при раннем выявлении вируса можно вовремя начать противовирусную терапию и снизить риск цирроза и рака печени.

Эндоскопия желудка позволяет обнаружить опухоль на ранней стадии, когда еще нет выраженных симптомов. Аневризма брюшной аорты, поясняет госпожа Гардашник, также может долго не давать симптомов: «УЗИ помогает обнаружить расширение аорты заранее. Если аневризма уже есть, врач будет следить за ее размером и ростом. При определенных показаниях можно провести плановую операцию». Повышенное внимание к раннему выявлению сердечно-сосудистых, когнитивных и других рисков — это «хороший фундамент для дальнейшего расширения возможностей диспансеризации и «более качественной» маршрутизации пациентов, отмечает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев.

Наталья Костарнова