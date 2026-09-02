Новак: простой НПЗ из-за атак БПЛА обойдется нефтяникам дороже их защиты

Сегодня российские нефтеперерабатывающие заводы защищены лучше, чем в ОАЭ. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что в России исходят из «более жесткой модели угроз».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

«У нас не хуже, а может быть, даже и лучше с учетом опыта, который получили за последние несколько месяцев», — сказал господин Новак в кулуарах Восточного экономического форума (цитата по «Интерфаксу»).

Он признал, что нефтяные компании вынуждены тратить большие деньги на защиту своих активов. Однако отказ от подобных мер будет стоить бизнесу гораздо больше, подчеркнул вице-премьер: «Простой заводов в случае остановки — это большие убытки для предприятий».

По словам вице-премьера, сейчас на ремонте находятся порядка 10% НПЗ страны. Он при этом добавил, что по некоторым другим объектам ранее сдвинули сроки плановых ремонтов из-за высокого летнего спроса.