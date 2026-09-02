Новак: простой НПЗ из-за атак БПЛА обойдется нефтяникам дороже их защиты
Сегодня российские нефтеперерабатывающие заводы защищены лучше, чем в ОАЭ. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что в России исходят из «более жесткой модели угроз».
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
«У нас не хуже, а может быть, даже и лучше с учетом опыта, который получили за последние несколько месяцев», — сказал господин Новак в кулуарах Восточного экономического форума (цитата по «Интерфаксу»).
Он признал, что нефтяные компании вынуждены тратить большие деньги на защиту своих активов. Однако отказ от подобных мер будет стоить бизнесу гораздо больше, подчеркнул вице-премьер: «Простой заводов в случае остановки — это большие убытки для предприятий».
По словам вице-премьера, сейчас на ремонте находятся порядка 10% НПЗ страны. Он при этом добавил, что по некоторым другим объектам ранее сдвинули сроки плановых ремонтов из-за высокого летнего спроса.
Экономический смысл защиты НПЗ — предотвратить не только ремонт поврежденного оборудования, но и выпадение выпуска топлива. В марте 2024 года атаки могли сократить производство бензина и дизтоплива на 5–6%; особенно чувствительным оказался бензин АИ-95, дефицит которого усиливается в период высокого спроса. В апреле 2026 года после атак на объект в Туапсе возник пожар, причем это было третье возгорание там с середины месяца.
Снижение переработки быстро выходит за пределы самого предприятия: с конца мая 2026 года перебои с поставками топлива привели к росту цен и дефициту на АЗС. Для стабилизации рынка властям пришлось увеличивать загрузку НПЗ, переносить плановые ремонты, ограничивать экспорт и менять порядок поставок топлива, поэтому расходы на защиту сопоставляются не только с прямыми убытками завода, но и с издержками устранения дефицита.