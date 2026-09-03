Топливо отложенного спроса

Из-за роста повреждений НПЗ нефтекомпании ухудшили исполнение сделок на Петербургской бирже: отгрузки топлива не были завершены по почти 60% контрактов, заключенных с мая по сентябрь. Участники рынка объясняют сбои необходимостью направлять топливо приоритетным потребителям, покупатели же жалуются, что зачастую не могут получить подтверждение форс-мажора. В целом ситуация будет стабилизироваться, рассчитывают власти. Президент Владимир Путин заявил, что отремонтировать осталось 10% пострадавших НПЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Российские нефтекомпании с мая по сентябрь в среднем исполнили 41% контрактов на поставку бензина, заключенных на Петербургской бирже, следует из оценок источников “Ъ” в отрасли. Пятая часть сделок закончилась дефолтом или отменой, 39% не закрыты до сих пор. По 24% контрактов задержка отгрузки превышает нормативные 30 дней.

По данным собеседника “Ъ”, основной объем неисполненных обязательств пришелся на ЛУКОЙЛ и «Роснефть» — 46% и 28%, более 50% незакрытых контрактов «Роснефти» и почти треть у ЛУКОЙЛа просрочены более чем на месяц.

“Ъ” направил вопросы «Роснефти», ЛУКОЙЛу и Петербургской бирже.

По словам источника “Ъ”, знакомого с позицией крупных нефтекомпаний, статистика задержек отгрузок «Роснефти» и ЛУКОЙЛа обусловлена тем, что именно их НПЗ подверглись основной части атак. Глава «Роснефти» Игорь Сечин, комментируя результаты компании за первое полугодие, отмечал, что «Роснефть» обеспечивает потребности внутреннего рынка с учетом ограничений, связанных с поддержанием мощностей по нефтепереработке.

Собеседник “Ъ” добавляет, что компании прежде всего закрывали государственные задачи: снабжали оборонные и промышленные предприятия, аграриев, муниципальный сектор и структуры Северного завоза.

Эта очередность, подчеркивает источник, утверждена правительством, и АЗС нефтекомпаний стоят в этом списке на одной из последних строчек. Участникам розничного рынка, которые недовольны ситуацией, собеседник предлагает самим заняться импортом или наладить производство бензина методом смешения.

Риски неисполнения биржевых контрактов закономерно возросли на фоне выбытия мощностей НПЗ, констатирует генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин. В мае, приводит он данные Росстата, выпуск нефтепродуктов сократился на 13,5% год к году, в июне падение ускорилось до 21,7%, а в июле производство сократилось на 19,3%. Во многом поэтому власти снизили норматив биржевых продаж бензина для нефтекомпаний с 15% до 10%: в том числе чтобы привести обязательства НПЗ в соответствие с возможностями с учетом загрузки собственных сбытовых сетей, добавляет господин Терешкин.

О том, что купленные и предоплаченные партии топлива на Петербургской бирже практически не отгружаются, сообщал и Российский топливный союз (РТС) в письме к вице-премьеру Александру Новаку. Доступны партии, поставляемые по импорту или продаваемые на условиях самовывоза на некоторых базисах вертикально интегрированных нефтекомпаний по высоким ценам, указывали в РТС (см. “Ъ” от 26 августа).

По данным Национального биржевого ценового агентства, продажи бензина на Петербургской бирже за 28 дней августа выросли на 9,7% к июлю, до 435,43 тыс. тонн. За 1 сентября реализация выросла на 12% относительно предыдущего дня, до 12,8 тыс. тонн.

Объем неудовлетворенного платежеспособного спроса на Аи-92 и Аи-95 1 сентября составил 40,74 тыс. тонн и 32,64 тыс. тонн соответственно.

Как поясняет один из источников “Ъ”, для фиксации дефолта на бирже покупатель должен отказаться от дальнейшего продления сроков отгрузки, но при объявлении форс-мажора право на получение неустойки аннулируется. По его словам, трейдеры зачастую не получают официальных документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы. Участникам рынка также не ясен принцип, по которому одни сделки уходят в форс-мажор, а другие партии продолжают отгружаться с тех же заводов.

По словам директора по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрия Прокофьева, когда крупный объем топлива зависает в неисполненных контрактах, он фактически выпадает из рыночного предложения, создавая дополнительный дефицит и толкая цены на споте вверх. В результате, поясняет он, создается разрыв между биржевой ценой и реальной стоимостью поставки, что делает рынок непрозрачным и повышает волатильность. Как отмечает аналитик, для независимых игроков единственным решением становятся прямые контракты и внебиржевой рынок, где цены не регулируются биржевыми нормативами и могут быть значительно выше.

Как сообщил журналистам 2 сентября вице-премьер Александр Новак, ряд НПЗ вышли из ремонтов и внутренний рынок на этой неделе начал получать дополнительные объемы топлива. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что отремонтировать осталось 10% пострадавших НПЗ.

Ольга Озембловская