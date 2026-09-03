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Главу фонда «Дом с маяком» Мониаву не стали арестовывать по делу о фейках

Симоновский районный суд Москвы назначил запрет определенных действий основательнице фонда «Дом с маяком» и одноименного детского хосписа Лиде Мониаве. Такую меру запрашивало следствие. Госпожу Мониаву обвиняют в распространении фейков о действиях ВС РФ. Об этом сообщает корреспондент “Ъ”.

Лида Мониава

Лида Мониава

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Лида Мониава

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Лиде Мониаве запретили выходить на улицу с 20:00 до 8:00, использовать соцсети и общаться со свидетелями по делу. Действие запрета — до 30 октября.

По данным следствия, госпожа Мониава распространяла ложную информацию о действиях российских военнослужащих против мирных жителей Украины в Telegram-канале. Как рассказал “Ъ” адвокат Михаил Бирюков, обвинение связано с постом главы фонда, опубликованным в феврале 2023 года. Защита не планирует обжаловать решение суда. Обвиняемая не признала вину.

Лиду Мониаву задержали 2 сентября, утром в ее доме прошли обыски. Ранее фигурантку уже штрафовали за дискредитацию российской армии из-за постов в Telegram-канале. По вменяемой статье (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК) ей грозит вплоть до 10 лет колонии.

Подробнее — в материале “Ъ” «"Дому" маякнули обвинением».

Никита Черненко

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Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

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Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ  /  купить фото

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