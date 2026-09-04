Правительство анонсировало отмену проверок поврежденных от БПЛА объектов

Правительство прорабатывает механизм дополнительного снижения административной нагрузки на организации и объекты гражданской инфраструктуры, пострадавшие в результате атак беспилотников. Речь идет об отмене плановых и внеплановых неналоговых проверок. Об этом на Восточном экономическом форуме РБК заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, нормативный акт уже подготовлен. Предполагается, что послабления коснутся не только инфраструктуры маркетплейсов, но и других объектов гражданской инфраструктуры, попавших под удары БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Дмитрий Григоренко напомнил, что аналогичный механизм временных ограничений на проверки уже действовал в России с 2022 по 2025 годы. При этом за контрольно-надзорными органами сохранялась обязанность проводить проверки при срабатывании индикаторов риска — системы косвенных признаков возможных нарушений. Также в некоторых случаев проверки заменялись профилактическими визитами: инспекторы указывали на риски, но не штрафовали и не привлекали к ответственности. Новая инициатива развивает этот подход, но теперь — адресно для тех предпринимателей, которые понесли ущерб от атак дронов.

В конце августа правительство утвердило меры поддержки предпринимателей, чьи объекты были повреждены от атак на группу RWB (владеет Wildberries). Им предоставлена годовая отсрочка по уплате НДС, налога на прибыль, налогов по УСН и АУСН, страховых взносов и авансовых платежей — со сроки уплаты с августа 2026 по июль 2027 года. Кроме того, для таких компаний приостановлены налоговые проверки до конца 2026 года.

О возможности введения моратория на проверки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА, заявил в своем выступлении на ВЭФ генпрокурор России Александр Гуцан, подробности — в материале «Поднадзорная оборона».