«Новый план Трампа», спор банков и маркетплейсов

Цитаты недели

«Думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины» (президент РФ Владимир Путин об украинском руководстве на совещании с руководителями ВС).

«Отношения с Польшей деградировали полностью» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге).

«Борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули палку» (глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на конференции «Фокус на клиента»).

«Циничное уничтожение конкурентов» (глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким назвала запрет на систему скидок на WB борьбой банков с конкурентами).

«Мы просто должны позаботиться о Венесуэле. Они сбросили сотни тысяч людей из тюрем в нашу страну» (президент США Дональд Трамп пообещал поговорить с венесуэльским коллегой, но не исключил ввода войск в страну).

«Некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето» (министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил войну между НАТО и РФ до 2029 года).