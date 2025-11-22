«Новый план Трампа», спор банков и маркетплейсов
Чем запомнилась неделя 17–22 ноября: цифры, цитаты и факты
Президент США Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Цитаты недели
«Думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины» (президент РФ Владимир Путин об украинском руководстве на совещании с руководителями ВС).
«Отношения с Польшей деградировали полностью» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге).
«Борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули палку» (глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на конференции «Фокус на клиента»).
«Циничное уничтожение конкурентов» (глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким назвала запрет на систему скидок на WB борьбой банков с конкурентами).
«Мы просто должны позаботиться о Венесуэле. Они сбросили сотни тысяч людей из тюрем в нашу страну» (президент США Дональд Трамп пообещал поговорить с венесуэльским коллегой, но не исключил ввода войск в страну).
«Некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето» (министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил войну между НАТО и РФ до 2029 года).
Цифры недели
«Новый план Трампа» по мирному урегулированию российско-украинского конфликта насчитывает 28 пунктов.
В условиях адаптации к санкциям США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» морской экспорт нефти из РФ упал до 291 тыс. т в сутки — это минимум с начала 2025 года.
Лишь 5% таксистов готовы пересесть на российские автомобили.
Госдума повышает исполнительский сбор за взыскание долгов с 7% до 12%.
Чистая прибыль 15 крупных лизинговых компаний сократилась по сравнению с прошлым годом более чем в три раза.
«Сбер» сократит до 20% неэффективных сотрудников.
Владимир Путин на конференции «Сбера»: вклад ИИ-технологий в ВВП РФ к 2030 году должен превысить 11 трлн руб.
Продажи дорожно-строительной техники в РФ за девять месяцев снизились на 41,3%.
Треть (32%) опрошенных ВЦИОМом россиян признаются, что не любят читать. 26% ответили, что совсем не читают книг.
Продажи соджу в РФ в натуральном выражении увеличились на 105,6% год к году, до 716 тыс. декалитров.
Интерес российских потребителей к дубайскому шоколаду упал: осенью продажи сократились в шесть раз.
Картина Фриды Кало продана за рекордные $54,6 млн.
По букве закона
Владимир Путин подписал закон об обязательных отработках для выпускников медицинских вузов и колледжей.
Власти РФ рассматривают возможность освобождения автомобилей на газомоторном топливе от уплаты утилизационного сбора.
Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2026 год, а также закон о повышении НДС с 2026 года до 22%.
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении работы старых мусорных полигонов, которые должны быть закрыты до конца 2025 года.
Верховный суд РФ ликвидировал «Партию роста» из-за недостаточного количества отделений в субъектах страны.
Основатель агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий приговорен к пятнадцати с половиной годам колонии по делу о создании преступного сообщества.
Ленинский районный суд Уфы приговорил экс-заместителя премьер-министра Башкирии Алана Марзаева к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Вынесен приговор 30-летнему уроженцу Волгоградской области Евгению Серебрякову, взорвавшему автомобиль с офицером ГРУ летом 2024 года.
Воронежца оштрафовали за дискредитацию ВС РФ из-за трека Верки Сердючки «Все будет хорошо».
Дональд Трамп подписал закон о публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.
Инициативы недели
Руководители пяти крупных банков просят запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и устанавливать разные цены для держателей разных карт. Маркетплейсы считают инициативу абсурдной.
Росреестр предлагает штрафовать владельцев земельных участков за выявленные нарушения по данным, полученным при помощи БПЛА, самолетов и космической съемки.
Владимир Путин поручил создать штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта.
На фоне отключения мобильного интернета в регионах родители детей с диабетом просят включить медицинские приложения в «белый список».
В РПЦ хотят передать государству останки нерожденных младенцев.
Отставки и назначения
Владимир Путин официально сообщил о назначении на должность замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Санчика.
Валерий Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо», чтобы сосредоточиться на работе в национальной сборной.
Новым гендиректором онлайн-кинотеатра Start стал бывший топ-менеджер Spotify.
Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог планирует покинуть свой пост в январе.
Сделки недели
Chevron рассматривает покупку зарубежных активов ЛУКОЙЛа.
Альфа-банк приобретает у холдинга SFI лизинговую компанию «Европлан». Цена сделки составит 65 млрд руб.
В условиях падения спроса на сталь ММК приобрел поставщика высокотехнологичного проката «Кама-Трейд Татарстан».
Сервис по оказанию психологической поддержки «Ясно» перешел под контроль фонда, учрежденного бывшим топ-менеджером одной из структур АО «Бизнес-Недвижимость».
США и Саудовская Аравия подписали соглашения по мирному атому, критически важным минералам и ИИ.