«Новый план Трампа», спор банков и маркетплейсов

Чем запомнилась неделя 17–22 ноября: цифры, цитаты и факты

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Цитаты недели

«Думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины» (президент РФ Владимир Путин об украинском руководстве на совещании с руководителями ВС).

«Отношения с Польшей деградировали полностью» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге).

«Борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули палку» (глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на конференции «Фокус на клиента»).

«Циничное уничтожение конкурентов» (глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким назвала запрет на систему скидок на WB борьбой банков с конкурентами).

«Мы просто должны позаботиться о Венесуэле. Они сбросили сотни тысяч людей из тюрем в нашу страну» (президент США Дональд Трамп пообещал поговорить с венесуэльским коллегой, но не исключил ввода войск в страну).

«Некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето» (министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил войну между НАТО и РФ до 2029 года).

Цифры недели

«Новый план Трампа» по мирному урегулированию российско-украинского конфликта насчитывает 28 пунктов.

В условиях адаптации к санкциям США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» морской экспорт нефти из РФ упал до 291 тыс. т в сутки — это минимум с начала 2025 года.

Лишь 5% таксистов готовы пересесть на российские автомобили.

Госдума повышает исполнительский сбор за взыскание долгов с 7% до 12%.

Чистая прибыль 15 крупных лизинговых компаний сократилась по сравнению с прошлым годом более чем в три раза.

«Сбер» сократит до 20% неэффективных сотрудников.

Владимир Путин на конференции «Сбера»: вклад ИИ-технологий в ВВП РФ к 2030 году должен превысить 11 трлн руб.

Продажи дорожно-строительной техники в РФ за девять месяцев снизились на 41,3%.

Треть (32%) опрошенных ВЦИОМом россиян признаются, что не любят читать. 26% ответили, что совсем не читают книг.

Продажи соджу в РФ в натуральном выражении увеличились на 105,6% год к году, до 716 тыс. декалитров.

Интерес российских потребителей к дубайскому шоколаду упал: осенью продажи сократились в шесть раз.

Картина Фриды Кало продана за рекордные $54,6 млн.

По букве закона

Владимир Путин подписал закон об обязательных отработках для выпускников медицинских вузов и колледжей.

Власти РФ рассматривают возможность освобождения автомобилей на газомоторном топливе от уплаты утилизационного сбора.

Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2026 год, а также закон о повышении НДС с 2026 года до 22%.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении работы старых мусорных полигонов, которые должны быть закрыты до конца 2025 года.

Верховный суд РФ ликвидировал «Партию роста» из-за недостаточного количества отделений в субъектах страны.

Основатель агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий приговорен к пятнадцати с половиной годам колонии по делу о создании преступного сообщества.

Ленинский районный суд Уфы приговорил экс-заместителя премьер-министра Башкирии Алана Марзаева к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Вынесен приговор 30-летнему уроженцу Волгоградской области Евгению Серебрякову, взорвавшему автомобиль с офицером ГРУ летом 2024 года.

Воронежца оштрафовали за дискредитацию ВС РФ из-за трека Верки Сердючки «Все будет хорошо».

Дональд Трамп подписал закон о публикации материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Инициативы недели

Руководители пяти крупных банков просят запретить онлайн-площадкам инвестировать в промоакции и устанавливать разные цены для держателей разных карт. Маркетплейсы считают инициативу абсурдной.

Росреестр предлагает штрафовать владельцев земельных участков за выявленные нарушения по данным, полученным при помощи БПЛА, самолетов и космической съемки.

Владимир Путин поручил создать штаб по руководству отраслью искусственного интеллекта.

На фоне отключения мобильного интернета в регионах родители детей с диабетом просят включить медицинские приложения в «белый список».

В РПЦ хотят передать государству останки нерожденных младенцев.

Отставки и назначения

Владимир Путин официально сообщил о назначении на должность замминистра обороны РФ генерал-полковника Александра Санчика.

Валерий Карпин покинул пост главного тренера московского «Динамо», чтобы сосредоточиться на работе в национальной сборной.

Новым гендиректором онлайн-кинотеатра Start стал бывший топ-менеджер Spotify.

Специальный представитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог планирует покинуть свой пост в январе.

Сделки недели

Chevron рассматривает покупку зарубежных активов ЛУКОЙЛа.

Альфа-банк приобретает у холдинга SFI лизинговую компанию «Европлан». Цена сделки составит 65 млрд руб.

В условиях падения спроса на сталь ММК приобрел поставщика высокотехнологичного проката «Кама-Трейд Татарстан».

Сервис по оказанию психологической поддержки «Ясно» перешел под контроль фонда, учрежденного бывшим топ-менеджером одной из структур АО «Бизнес-Недвижимость».

США и Саудовская Аравия подписали соглашения по мирному атому, критически важным минералам и ИИ.

